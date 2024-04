Googlen perustaja Larry Pagen viisi vinkkiä yrittäjyyteen

Googlen toinen perustaja Larry Pagen idea kehittyi autotallista maailmaa mullistavaksi konseptiksi.

Vuonna 1998 perustettu jokaisen tuntema hakukone Google on aina ollut yritys, joka uskoo suuruuteen. Sen perustajat Larry Page ja Sergey Brin valitsivat nimen “Google” matemaattisesta termistä ”googol”, joka tarkoittaa lukua, jossa on sata nollaa.

Tämä valinta kuvasti heidän visiotaan yrityksen mahdollisuudesta kasvaa suurimmaksi konseptiksi, minkä internet ikinä voi mahdollistaa.

Google on nykyään paljon enemmän kuin pelkkä hakukone. Yrityksen arvo on noin 1,9 biljoonaa dollaria, ja sen emoyhtiö Alphabet on Fortune-lehden vuoden 2024 innovatiivisimpien yritysten listan kärjessä.

Alphabetin toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Google Services, Google Cloud ja Other Bets. Näiden alla toimivat lukuisat tuotteet ja palvelut, kuten Android, Chrome, YouTube ja Bard AI -keskustelurobotti.

Googlen toinen perustaja Larry Page on tänä päivänä maailman kahdeksanneksi rikkain henkilö, jonka nettovarallisuus on noin 136 miljardia dollaria Bloomberg Billionaires Indexin mukaan. Hän on toiminut Googlen toimitusjohtajana vuosina 1997–2001 ja 2011–2015 sekä Alphabetin toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti. Nykyään hän on edelleen yrityksen hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja, ja hän kontrolloi yritystä yhdessä Sergey Brinin kanssa.

Steve Jobsin neuvo oli avainasemassa Googlen menestyksessä

Larry Page on yksi maailman tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista teknologia-alan vaikuttajista. Hän on Googlen perustaja ja entinen toimitusjohtaja, joka loi maailman suosituimman hakukoneen yhdessä luokkatoverinsa Sergey Brinin kanssa.

Larry Page tapasi Apple-yhtiön perustajan Steve Jobsin tämän elämän loppuvaiheessa vuonna 2011. Tapaamisen aikana Jobs antoi Pagelle neuvon, joka on jäänyt elämään:

”Sinulla on liikaa eri tuotteita. Valitse viisi tuotetta, joihin haluat keskittyä ja hylkää loput. Ne vain vetävät sinua alas. Ne tekevät sinusta Microsoftin. Ne saavat sinut tuottamaan tuotteita, jotka ovat riittäviä, mutta eivät erinomaisia”, Jobs sanoi Pagelle.

Page myönsi Jobsin olleen oikeassa ja kertoi Fortune-lehden Global Forumin haastattelussa vuonna 2015, että hän oli aluksi ottanut Jobsin neuvosta vaarin ja kehotti työntekijöitä keskittymään Android-tuotteisiin ja sittemmin lakkautettuun Google+ -palveluun.

Alphabetin laajentuminen

Vaikka Jobsin neuvot olivatkin järkeviä, Google ja Alphabet kasvoivat ja laajenivat. Alphabetia suunniteltiin alusta asti hautomoksi Googlen uusille projekteille, myös niille kunnianhimoisimmille, kuten glukoosia mittaaville piilolinsseille.

Page myönsi, että Jobsin neuvo oli ollut jossain määrin oikea, mutta uskoi myös, että Alphabetin projekteilla oli yhteys toisiinsa ja että energia, tietoliikenne ja liikenne sopivat kaikki Alphabetin toiminta-alueeseen.

Page ja Brin olivat niin varmoja Alphabetin nimestä ja tarkoituksesta, että he eivät edes testanneet sitä markkinoilla.

”Halusin nimen, jonka alla työskennellessään ihmiset olisivat ylpeitä”, Page sanoi.

”Mutta en halunnut sen olevan liian tarttuva, koska ideana ei ollut luoda kuluttajabrändiä samalla tavalla kuin Google on, vaan brändi, jonka alla yritykset haluaisivat olla.”

Alphabetin nimen valintaa ei voi kuitenkaan lukea Pagen ansioksi.

”Minä valitsin Googlen, joten Sergey valitsi Alphabetin”, Page naureskeli.

Varhainen kiinnostus tietokoneisiin sai idean heräämään

Larry Pagen kiinnostus tietokoneisiin alkoi jo kuusivuotiaana, kun hän alkoi tutkia ja leikkiä tietokoneiden kanssa. Tuohon aikaan, vuonna 1978, tietokoneet eivät olleet vielä kovin yleisiä kodeissa.

Larry oli myös ensimmäinen lapsi koulussaan, joka palautti tehtävän koneella kirjoitettuna. Hänen vanhempi veljensä opetti hänelle myös laitteiden purkamista ja tutkimista, mikä syvensi hänen kiinnostustaan teknologiaan.

Page jatkoi tietotekniikan opintojaan Michiganin yliopistossa ja myöhemmin siirtyi Stanfordin yliopistoon jatkamaan jatko-opintojaan tietojenkäsittelytieteessä. Stanfordissa hän aloitti projektin, jossa hän analysoi eri verkkosivustojen välisiä linkkejä.

Tuohon aikaan internet ja World Wide Web alkoivat vasta kehittyä, ja Larry oli kiinnostunut siitä, kuinka monta verkkosivua linkittyi mihinkin tiettyyn sivuun.

Olemassa olevat hakukoneet rajoittuivat siihen, että ne pystyivät arvioimaan hakutulokset vain sen perusteella, kuinka usein tietyt sanat esiintyivät verkkosivulla. Tämä johti usein siihen, että hakutulokset olivat epäolennaisia käyttäjän kyselyyn nähden.

Page halusi muuttaa tämän.

Yhdessä Sergey Brinin kanssa he kirjoittivat kaksi tieteellistä artikkelia: Dynamic Data Mining: A New Architecture for Data with High Dimensionality ja The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Näistä artikkeleista toinen tuli nopeasti yhdeksi eniten ladatuista tieteellisistä dokumenteista internetissä ja ne toimivat myös potkurina Googlen kehityksessä.

Google syntyi asuntolan huoneessa

Page ja Brin eivät alun perin suunnitelleet rakentavansa hakukonetta. He alkoivat kehittää hakualgoritmiaan nimellä ”BackRub” ja testasivat sitä edullisilla henkilökohtaisilla tietokoneilla, jotka olivat Larryn asuntolan huoneessa. Vuonna 1997 he rekisteröivät verkkotunnuksen google.com, ja näin syntyi Google.

Googlesta tuli nopeasti suosittu hakukone, joka tarjosi käyttäjilleen paljon oleellisempia hakutuloksia kuin kilpailijat. Pagen ja Brinin visio oli järjestää maailman tiedot ja tehdä ne kaikkien saataville ja hyödyllisiksi.

Google kasvoi nopeasti, ja sen markkina-arvo nousi huimasti. Larry Page toimi aluksi Googlen toimitusjohtajana, kun taas Sergey Brin oli yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Heidän missionsa oli selvä: järjestää maailman tieto ja tehdä se kaikkien saataville ja hyödylliseksi.

Pagella oli heti vahva näkemys siitä, millainen Googlesta tulisi. Hän keskittyi käyttäjäystävällisyyteen ja innovaatioihin. Yritys kehitti suosittuja sovelluksia ja osti muita startup-yrityksiä. Lisäksi Googlella on filantrooppinen haara, Google.org, joka keskittyy ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja kansanterveyteen.

Larry Page itse on tunnettu vaatimattomasta elämäntyylistään. Hän alensi palkkaansa yhdeksi dollariksi vuodessa ja kieltäytyi bonuksista. Page on myös kannattanut kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Googlen kampuksella on suurin aurinkoenergian tuotantokapasiteetti kaikista yrityksistä Yhdysvalloissa, ja he käyttävät jopa vuohia ruohonleikkuussa vuonna 2009.

Larry Pagen viisi vinkkiä aloitteleville yrittäjille

Larry Pagen tarina on inspiroiva esimerkki siitä, miten intohimon ja sitoutumisen kautta voi saavuttaa merkittäviä asioita. Hänen rakkautensa tietokoneisiin ja halu muuttaa maailmaa johti maailman suosituimman hakukoneen luomiseen. Larry Page ja Google ovat muuttaneet tapaa, jolla ihmiset hakevat tietoa ja käyttävät internetiä.

Page on siis yksi maailman vaikutusvaltaisimmista liikemiehistä ja hän on mullistanut tapaa käyttää internetiä ja etsiä tietoa.

Larry Pagen tarina tarjoaa meille arvokkaita yrittäjyysopetuksia. Seuraavaksi katsotaan Larry Pagen opetuksia, jotka ovat hyödyllisiä etenkin aloitteleville yrittäjille.

Strateginen aloittaminen

Larry Page ymmärsi, että menestyäkseen innovatiivisena ja lahjakkaana henkilönä tarvitaan enemmän kuin pelkkää älykkyyttä: siihen tarvitaan myös työmoraalia.

Larry Pagen tarina alkoi jo 12-vuotiaana, kun hänen vanhempansa veivät hänet lomalle. Tämä loma sai hänet kuitenkin haluamaan seikkailua omasta takaa.

Tämä halu johti hänet lukemaan Nikola Teslan elämästä. Teslan elämä ja keksinnöt osoittavat, että pelkkä innovatiivinen mieli ei riitä levittämään ideoita maailmalle. Siihen tarvitaan muutakin kuin älykkyyttä: lisäksi tarvitaan omistautumista, kovaa työtä, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea intohimoa.

Kuuntelun jalo taito

Hyvä kuuntelutaito on tärkeää ja vaikuttaa merkittävästi toisten ihmisten panoksen arvostamiseen. Jos heidän ei anneta viimeistellä ajatuksiaan tai heille ei anneta ansaitsemaansa tunnustusta, he menettävät motivaationsa jatkaa tätä ideaa.

Tämä sääntö pätee yhtä lailla henkilökohtaisiin suhteisiin, kuten avioliittoon. Jos toinen kumppani ei kuuntele tarpeeksi hyvin, vaikka heidän ehdotuksensa saattaisivatkin vaikuttaa aluksi hölmöiltä, tilanne voi nopeasti eskaloitua ennen kuin kukaan ehtii tehdä tarvittavia muutoksia. Ole siis hyvä kuuntelija ja tunnusta toisten panos.

Itsenäisyys ja luotto itseen ratkaisevat

Page oppi tämän jo, kun hän aloitti uransa autotallissa. Hän sanoi, että jos uskot ideaasi ja annat sille kaikkesi, vastassa ei ole häiriötekijöitä tai esteitä matkalla menestykseen. On tärkeää pysyä keskittyneenä tavoitteeseesi.

Jos vastassa on häiriötekijöitä, ne pitää poistaa, jotta voidaan keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. Tämä lisää tuottavuutta ja auttaa saavuttamaan tavoitteet ilman turhaa ajanhukkaa, kuten sosiaalisen median selailua.

Muiden panosten arvostaminen ja välittäminen on avainasemassa

Larry Page sanoi, että työntekijöiden arvostaminen on tärkeää yrityksen menestykselle. Arvostuksen osoittaminen tarkoittaa, että palkintoja tulisi antaa silloin, kun työntekijä suoriutuu hyvin tai tekee kovasti töitä.

Tämä houkuttelee tulevaisuudessa enemmän lahjakkaita ihmisiä, koska ihmiset haluavat työpaikkoja, joissa he voivat menestyä luovasti yhdessä muiden kanssa tavoitellessaan yhteisiä tavoitteita. Kun keskitytään tuottavuuteen eikä vain ruutujen ruksaamiseen, se johtaa tyytyväisempiin työntekijöihin, jotka tuottavat parempaa työtä.

”Kun unelma ilmestyy eteesi – tartu siihen”

Tavoitteena ei ole luovuttaa unelmien suhteen. Pagen kuuluisa lause ”kun unelma ilmestyy eteesi, tartu siihen” pätee tässä. Paras tapa edetä voi olla antaa itselle lupa hullutella ja yrittää kovasti saavuttaa se, mikä on itselle tärkeintä.

Yrittäjyydessä tavoite on tehdä unelmista totta. Paras tapa on nähdä unelmansa ja visionsa edessään ja ottaa niistä kiinni. Utelias ihminen löytää tuhansia tapoja, joilla tämä voi toteutua: on tärkeää pitää unelmista kiinni myös vaikeina hetkinä eikä hylätä niitä vastoinkäymisten edessä.