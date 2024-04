Microsoftin jättipanostukset tekoälyyn kantavat hedelmää

Maailman arvokkaimpaan yhtiöön on kohdistunut kovia tulosodotuksia. Silti Microsoft löi analyytikoiden ennusteet tammi-maaliskuussa.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella.

Teknojätti Microsoftin tulos ylitti Wall Streetin odotukset, kun sen voimakas panostus tekoälyyn näkyy laajasti yhtiön toiminnassa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 17 prosenttia vertailukaudesta lähes 62 miljardiin dollariin, mikä ylitti analyytikoiden noin 61 miljardin dollarin konsensusodotuksen. Osakekohtainen tulos nousi 20 prosenttia 2,9 dollariin, mikä ylitti odotetun 2,8 dollarin tuloksen.

Microsoft on sijoittanut miljardeja dollareita tekoälyyn pyrkiessään vauhdittamaan kasvuaan erityisesti pilvipalveluissaan, jotka kasvoivat yli 20 prosenttia vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden takaisesta.

”Microsoft Copilot luo uuden aikakauden tekoälytransformaatiolle ja parantaa liiketoiminnan tuloksia kaikissa rooleissa ja kaikilla toimialoilla”, Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella sanoi lausunnossaan.

Microsoftin keskeiset tunnusluvut tammi-maaliskuussa (FY24 Q3) sekä muutos vertailukauteen (Growth) nähden. Taulukko: Microsoft.

Copilot on yhtiön tekoälykehityksen kruununjalokivi. Se on uusi tekoälypohjainen ratkaisukokonaisuus, joka yhdistyy saumattomasti Microsoft 365 -työkalujen, kuten Wordin, Excelin, PowerPointin, Outlookin, Teamsin ja monien muiden Microsoftin ratkaisujen kanssa.

Microsoft on pyrkinyt voimakkaasti tekoälyn avaintoimijaksi tekemällä miljardien dollarien sijoituksen generatiiviseen tekoälyyn, OpenAI:hin.

Yhtiö on tehnyt useita tärkeitä tekoälysopimuksia. Kaksi päivää ennen tämän viikon tulosraporttia Microsoft ilmoitti, että Coca-Cola on allekirjoittanut Azuren eli Microsoftin pilvipalvelun kanssa viisivuotisen, 1,1 miljardin dollarin sopimuksen tekoäly- ja pilvipalveluista. Maaliskuussa yhtiö ilmoitti tekoälyä kehittävän startup-yrityksen Mistralin kanssa solmitusta kumppanuudesta, jonka tarkoituksena on tarjota pääsy ranskalaisyhtiön malleihin Azuressa.

Strateginen keskittyminen tekoälyyn on kannattanut

Microsoftin vankka taloudellinen tulos korostaa sen kykyä sopeutua muuttuvaan teknologiseen ympäristöön ja vastata markkinoiden tarpeisiin, arvioi finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Antonio Ernesto sijoittajakirjeessään.

Ernesto kiinnittää huomioita siihen, kuinka suuri osuus Azuren 31 prosentin kasvusta oli Microsoftin tekoälyratkaisujen ansiota.

”Erityisen huomionarvoista on, että noin seitsemän prosenttia tästä kasvusta tulee tekoälystä. Strateginen keskittyminen tekoälyyn on vauhdittanut Azuren kasvua ja vahvistanut Microsoftin asemaa kehittyvän teknologian johtajana.”

Monipuolisia tulovirtoja

Erneston mukaan pilvipalvelumenestyksen lisäksi Microsoft on osoittanut kykynsä monipuolistaa tulovirtojaan.

”Henkilökohtaisten tietokoneiden segmentti kasvoi 17 prosenttia ja saavutti 15,6 miljardin dollarin liikevaihdon kolmannella tilikauden neljänneksellä. Tämä monipuolistaminen vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa ja suojaa sitä mahdollisilta suhdannevaihteluilta.”

Markkina-analyytikon mukaan Microsoftin kolmannen tilikausineljänneksen tulos kuvastaa poikkeuksellista suorituskykyä, jonka taustalla on tekoälyn kysyntä ja pilvipalveluiden kasvun jatkuminen.

”Satya Nadellan visionäärinen johtajuus on asemoinut yhtiön jatkamaan johtavaa asemaansa teknologiateollisuudessa ja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Innovaatioihin ja monipuolistamiseen keskittyvän strategiansa ansiosta Microsoftilla on hyvät edellytykset säilyttää pitkän aikavälin menestyksensä globaaleilla markkinoilla”, Ernesto ennustaa.

Lue myös tämä: Miljardöörisijoittaja uskoo vakaasti Microsoftiin