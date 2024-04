Onko Orion ostolappu? Pankki mukaan tulosnäkymät ovat vahvat

Orionin osakkeen arvostustaso saattaa olla laskenut houkuttelevalle tasolle. Yhtiöllä on tuote, jolta odotetaan paljon.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme. Kuva Orion Oyj.

Lääkeyhtiö Orionin osakekurssi on laskenut kuluvan vuoden aikana 17 prosenttia.

Yhtiö lopetti viime vuonna toiminnot Venäjällä, mikä on rasittanut yhtiön tuloskuntoa. Kuitenkin viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ilman vertailukauden ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta yhtiön liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta ja se oli 80 miljoonaa euroa.

Viimke vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 321 miljoonaa euroa. Kasvua ajoivat Nubeqa sekä Easyhaler -tuoteportfolio.

Liikevoitto kasvoi yli 100 prosenttia vertailukaudesta ja se oli lähes 93 miljoonaa euroa. Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirrolla ulkopuoliseen eläkevakuutusyhtiöön joulukuun lopussa oli 30,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Nubega-lääke on Orionin valttikortti

Liikevoiton kasvulle loka-joulukuussa oli myös aidot operatiiviset syyt, koska liikevoittoa kasvattivat myös liikevaihdon ja etenkin Nubeqa-lääkkeen rojaltien kasvu.

Orionin osakekurssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Nubeqa on lääkejätti Bayerin ja Orionin yhdessä kehittämä eturauhassyöpälääke. Se on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaalisille hoidoille vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Orion keksi Nubeqan vaikuttavan aineen, darolutamidin rakenteen vuonna 2008. Yhteistyö Bayerin kanssa alkoi vuonna 2014, jolloin valmisteen tutkiminen jatkui faasi III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksessa. Yhteensä lääkkeen kehitys on kestänyt noin 13 vuotta. Tuotteen kaupallistamisesta maailmanlaajuisessa mittakaavassa vastaa Bayer.

Orion odottaa sekä liikevaihdon ja liikevoiton paranevan edellisvuodesta kuluvana vuonna.

Strategiakaudella 2024–2028 Nubeqa toimii Orionin liikevaihdon sekä tuloksen kasvuajurina, kertoi Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme tilinpäätöksen yhteydessä.

Kuva: Orion Oyj.

Yhtiön kliininen kehitysputki eteni monin tavoin vuoden 2023 aikana.

”Aloitimme vuoden aikana yhteensä peräti kolme uutta kliinisen vaiheen III hanketta eturauhassyövän alueella”, Hurme kertoo.

Pankki uskoo Orionin kasvutarinaan

OP Ryhmä on nostanut Orionin kotimaisten osakesuosikkiensa listalle 2. huhtikuuta. Yhtiön lähivuosien tuloskasvunäkymät ovat pankin käsityksen mukaan vahvat. Pankki uskoo Nubegan mahdollisuuksiin, mutta myös astman hoitoon tarkoittu Easyhaler-tuoteportfolio tukee kasvua.

OP ennustaa, että Nubega tulee saavuttamaan kolmen miljardin euron myyntihuipun. Pankki perustaa näkemyksensä Bayerin viimeaikaisiin kommentteihin.

Kurssilaskun myötä Orionin osakkeen arvostustaso on laskenut houkuttelevalle tasolle. Kuluvan vuoden konsensusennusteilla laskettu EV/Ebitda-kerroin on 13,5x, kun se viime vuonna oli 17,2x.

OP:n mukaan Orionin arvostus on houkutteleva siihen nähden, että yhtiö takoo vakaata kassavirtaa ja sillä on hyvät tulosnäkymät.

”Pidemmän aikavälin kehitystä tukee yhtiön hyvin edistynyt ja potentiaalinen kliininen kehitysputki”, pankki toteaa.