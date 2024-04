Morningstar: Tässä Pohjoismaiden aliarvostetuimmat osakkeet

Kolmen pohjoismaisen yhtiön pörssikurssin on selvästi alle niiden todellisen käyvän arvon.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin analyytikot seuraavat satoja osakkeita eri markkinoilla ja näistä 43 sijaitsee Pohjoismaissa.

Morningstar antaa osakkeille on annettu tähtiluokituksen sen perusteella, onko osake analyytikon mielestä yli- vai aliarvostettu. Yhtiön analyytikot arvioivat osakkeita suhteuttamalla osakkeen hinnan sen käypään arvoon.

Yli- ja aliarvostuksen lisäksi Morningstar antaa osakkeille riskiluokituksen. Oma erikoisuutensa on yhtiön ”Morningstar Moat Rating”, joka mittaa yhtiön vallihaudan suuruutta. Vallihauta on usein etu, jota on vaikea jäljitellä tai toistaa. Yritykset pyrkivät saavuttamaan vallihaudan, jotta ne voisivat siten tehokkaasti estää muiden yritysten tuoman kilpailun. Menestys houkuttelee alalle uusia kilpailijoita, ja ilman vallihautaa voi kilpailu päästä merkittävästi syömään niin yrityksen katetta kuin kasvuakin.

Morningstar on listannut Pohjoismaiden aliarvostetuimmat yhtiöt. Listalla on yhteensä 16 yhtiötä, joista Nokia ja Kone suomalaisia.

Kolme aliarvostetuinta osaketta Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta ovat logistiikkajätti Maersk, lääketeollisuusyhtiö Elekta ja kotimainen tietoliikenneyhtiö Nokia.

Yhtiö Tähtiluokitus Vallihauta Hinta /

käypä arvo Riskiluokitus A. P. Møller-Mærsk ***** ei 0,55 korkea Elekta ***** laaja 0,61 keskim. Nokia ***** ei 0,58 keskim.

Maersk

Tanskalainen A. P. Møller-Mærsk on konglomeraatti, jonka tärkein liiketoiminta-alue on logistiikka. Se on maailman suurin rahtilaivavarustamo. Yritys toimii monilla toimialoilla, mutta keskittyy kuitenkin etupäässä logistiikkaan ja energiaan.

Yrityksellä on toimintaa yli 135 maassa ympäri maailmaa, ja se työllistää yli 120 000 työntekijää.

Varustamoala on tällä hetkellä murroksessa. Ala konsolidoituu, koska isoilla toimijoilla on toimialalla suuruuteen perustuva kilpailuetu. Alalla tulee tulevaisuudessa olemaan siten yhä vähemmän yhä suurempia toimijoita. Maersk on siten tässä pudotuspelissä vahvoilla.

Lyhyellä tähtäimellä yhtiöllä on kuitenkin haasteita.

Maersk varoitti helmikuussa, että konttilaivaliikenteen ylikapasiteetti vaikuttaisi tänä vuonna odotettua enemmän yhtiön tulokseen ja että se ei nähnyt Punaisenmeren häiriöistä johtuvan rahtimaksujen nousun antavan merkittävää lisäpotkua tuloskehitykseensä.

Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen taloudellinen tulos oli yhtiön tarkistettujen näkymien mukainen, ja se osoitti edelleen liiketoiminnan siirtymistä koronavuosien huipputasolta ympäristöön, jota leimaa lisääntyvä ylikapasiteetti merenkulkusegmentillä. Vaikka melko vakaa makrotaloudellinen ympäristö takasi useimmissa liiketoiminnoissa volyymin kasvun edellisvuoden alhaiseen tasoon verrattuna, merenkulun rahtihinnat olivat edelleen paineen alaisina.

Maerskin neljännen vuosineljänneksen tulosta leimasi volyymien kasvu samalla kun hinnat jatkoivat laskupaineita. Sen seurauksena neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 11,7 miljardiin dollarin edellisvuoden 12,1 miljardista dollarista.

Käyttökate laski 5,7 miljardia dollaria 839 miljoonaan dollariin, mikä johtui Ocean-yksikön 5,8 miljardia dollaria pienemmästä tuloksesta. Liikevoitto painui negatiiviseksi -537 miljoonaa dollaria, kun vuotta aiemmin se oli positiivinen 538 miljoonaa dollaria.

Maersk odottaa tänä vuonna 1-6 miljardin dollarin käyttökatetta, kun se viime vuonna oli 9,6 miljardia dollaria.

Elekta

Elekta on ruotsalainen lääketeollisuusyhtiö, joka kehittää ratkaisuja syövän ja aivosairauksien hoitoon. Yhtiö on globaali markkinajohtaja syövän hoidossa käytettävissä sädehoitolaitteissa ja neurokirurgisessa teknologiassa.

Maailmanlaajuinen syöpäkuormitus kasvaa, koska syöpätapaukset ja niiden esiintyvyys lisääntyvät ihmisten eliniän pidentyessä ja syövän eloonjäämisluvut kasvavat maailmanlaajuisesti. Tämä trendi luo kasvupohjaa yhtiön liikevaihdolle.

Morningstarin Euroopan osaketutkimuksen johtaja Alex Morozov toteaa, että yhtiön pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen houkuttelevat. Hänen mukaansa sädehoidon kysynnän pitäisi pysyä hyvänä seuraavan vuosikymmenen ajan.

Yhtiön viimeisimmällä vuosineljänneksellä, marras-tammikuussa, tilauskertymä kuitenkin laski 17 prosenttia vertailukaudesta 4,5 miljardiin kruunuun. Liikevaihto kasvoi viisi prosenttia 4,5 miljardiin kruunuun.

Oikaistu liikevoitto kuitenkin nousi vuosineljänneksellä 525 miljoonaan kruunuun vertailukauden 463 miljoonasta kruunusta.

Elektan liikevaihto ja marginaalit ovat parantuneet viiden viime vuosineljänneksen aikana. Yhtiö odottaa helmi-huhtikuun neljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton olevan viime vuoden vahvan neljänneksen tasolla.

Nokia

Morningstarin osakeanalyytikko Matthew Dolgin arvioi, että suomalaisyhtiö voi saada tulevina vuosina myötätuulta maailmanlaajuisesta 5G-päivityssyklistä. Analyytikon mukaan Nokia hyötyy myös siitä, että Huawein ja ZTE:n laitteita ei nimenomaisesti tai epäsuorasti saa myydä monilla länsimarkkinoilla, kun hallitukset harkitsevat kiinalaisvalmistajien kieltämistä.

Lisäksi operaattorit ostavat laitteita yleensä useilta eri toimittajilta, joten sekä Nokialla että sen pahimmalla kilpailijalla, ruotsalaisella Ericssonilla, on tilaa kasvulle.

Kuten Nokia ennakoi aiemmin, vuosi käynnistyi verkkaisesti ja ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 19 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Nokian liikevaihto on nyt laskenut kolmena vuosineljänneksenä peräkkäin.

Tilaukset kuitenkin jatkoivat kasvua edellisvuoteen verrattuna erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä, joten toinen vuosipuolisko näyttää vahvemmalta ja siksi yhtiö uskoo saavuttavansa tämän vuoden taloudelliset näkymät.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 479 miljoonasta eurosta 597 miljoonaan euroon. Toteuma jäi kuitenkin alle analyytikoiden konsensusodotuksen 639 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa edelleen, että vertailukelpoinen liikevoitto on 2,3–2,9 miljardia euroa ja vapaa kassavirta 30–60 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta.