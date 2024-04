Rapakon takana osakemarkkinat porskuttavat

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden vahvuus viime vuosina on ollut häikäisevää. Siihen on syynsä.

Yhdysvaltojen osakemarkkinan S&P 500 -indeksi on kivunnut vuodessa ylöspäin yli neljänneksen, lähes 27 prosenttia. Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että S&P 500-indeksi on puskenut tänä vuonna 20 kertaa uuden kaikkien aikojen indeksiennätyksen.

”Nasdaq-indeksi on kirjannut uuden ennätyksen tänä vuonna viisi kertaa. Euroopan Stoxx 600-indeksin uusi ennätys on syntynyt tänä vuonna jo 13 kertaa”, Angervuo toteaa.

USA:n S&P 500-kuukausi-indeksi on noussut trendinomaisesti vuoden 2009 kevään finanssikriisin jälkeen jo lähes 13 vuoden ajan. Pörssikonkarin mukaan osingot mukaan lukien vuosinousua vuoden 2021 huippuun kertyi 15 prosentin vuosituoton verran. Kumulatiivinen kuukausi-indeksin kurssinousu oli peräti 372 prosenttia.

Tällä hetkellä indeksin kuukausi-indeksin nousua on kertynyt 365 prosenttia, kun huomioidaan vuoden 2022 heikko kurssikehitys ja uusien huippujen syntyminen vuoden 2023 alkupuolella, Angervuo kertoo.

Edelleen odotettua vahvemmat työmarkkinat

Yksi keskeinen selittäjä USA:n osakemarkkinoiden vahvaan vetoon on maan talouskehitys. Talous on kasvanut vauhdilla ja työttömyys on pysynyt ennätyksellisen alhaisena. Myös tuoreet työllisyysluvut osoittavat, että työmarkkinat vetävät edelleen erinomaisesti.

”Yhdysvaltojen työmarkkina pitää ekonomisten ennusteita pilkkanaan, sillä maaliskuun ennuste uusien maatalouden työpaikkojen määrästä oli 213 000, mutta työpaikkoja syntyi peräti 303 000 kappaletta. Työttömyysprosentti oli ennusteiden mukainen, 3,8 prosenttia”, Angervuo kommentoi tuoreita työmarkkinalukuja.

Yhdysvaltojen uusien työpaikkojen määrä kuukausittain (vasen) sekä työttömyysasteen kehitys (oikea).

Angervuon mukaan USA:n vahvat työpaikkaluvut kertovat talouden vahvasta kunnosta ja korkojen nousu ei pilaa pörssin nousua.

USA:ssa julkistettiin pääsiäisen jälkeen myös teollisuuden ja palveluiden tuoreet ostopäällikköindeksien lukemat. Niiden mukaan teollisuuden ostopäälliköiden indeksi nousi vihdoin yli 50 pisteen lukemaan (50,3), kun vielä helmikuussa lukema oli 47,8 pistettä.

”Yli 50 pisteen lukema tarkoittaa teollisuuden siirtymistä kasvun kauteen. Teollisuuden ostopäällikköindeksi laahasi 17 kuukauden ajan alle 50 pisteen lukeman”, pörssikonkari kertoo.

Inflaatiopeikko takaisin koloonsa

Kovan kasvun varjopuolena Yhdysvaltoja on riivannut sinnikkäästi korkeana pysynyt inflaatio. Nyt sekin on selkeästi laskusuunnassa.

USA:n keskuspankki Fedin suosima inflaatiomittari PCE-inflaatio (personal consumption expenditure index) eli henkilökohtaisen kulutuksen inflaatio laski helmikuussa 2,8 prosenttiin, kun pohjainflaatio, energia ja ruoka pois lukien oli helmikuussa 2,5 prosenttia.

Helmikuun lukema oli alin sitten vuoden 2021 maaliskuun. Se voi tarkoittaa, että myös rahapolitiikka on Yhdysvalloissa keventymässä. Angervuon tulevaa inflaatiokehitystä varjostaa kuitenkin öljyn hintakehitys.

”Kohta aletaan olla lähellä keskuspankin tavoitetta eli kahden prosentin inflaatiotasoa. Markkinat odottavat USA:n keskuspankin laskevan ohjauskorkoja ensimmäisen kerran kesällä. Toki jotkut ekonomistit varoittelevat, että on mahdollista, että korkoja ei lasketa vielä kuluvan vuoden aikana. Kaikki riippuu tulevien kuukausien inflaatiolukemista. Keskuspankkiirien inflaationtorjunnan uudeksi esteeksi on noussut nopeasti noussut raakaöljyn hinta.”

Tosin öljyn hinnannousu on USA:ssa rajallinen ongelma, sillä maa tuottaa raakaöljyä, öljyjalosteita ja maakaasua enemmän kuin kuluttaa, Angervuo muistuttaa. Sen sijaan Eurooppa joutuu ostamaan raakaöljyn ja maakaasun vieläkin osittain Venäjältä ja muualta maailman alueilta.

Alenevasta inflaatio-ongelmasta kielii myös Yhdysvaltojen palvelualojen ISM-ostopäällikköindeksi, jonka hintakomponentti laski selvästi 53,4 indeksipisteeseen edellisestä 58,6 pisteestä. Lukema on alimmillaan sitten maaliskuun 2020.

Tulossa koronlaskuja

Nordean analyytikko Noro Nihtinen ja ekonomisti Kristian Nummelin arvioivat, että hintaindeksin lasku ennakoi pohjainflaation olevan palaamassa kohti pandemiaa edeltänyttä tasoaan, mikä olisi toivottu uutinen Fedille ja koronlaskuille.

”Kaiken kaikkiaan USA:n talous näyttää yhä vahvalta ja odotammekin Fediltä vain kahta koronlaskua tänä vuonna”, Nordean asiantuntijat uskovat.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powell muistuttaa edelleen Fedin päättäjien olevan enimmäkseen yksimielisiä siitä, että koronlasku tulee ajankohtaiseksi jossain kohtaa tämän vuoden aikana, mutta vasta kun näillä on enemmän luottamusta siihen, että inflaatio palaa pysyvästi kohti kahden prosentin tavoitetta.

Nihtisen ja Nummelinin mukaan markkinat hinnoittelevat kesäkuun laskun todennäköisyydeksi nyt vajaata 60 prosenttia.