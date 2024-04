Analyytikolta rohkea ennuste – kullan hinnalla vielä kosolti nousuvaraa

Kullan hinta on nousutrendillä. Citigroupin hyödykemarkkinoiden analyytikko uskoo kullan nousevan vielä reilusti nykytasosta.

Kullan säihke on entistäkin kirkkaampaa. Jalometallin hinta on noussut vuodessa jo viidenneksen eli 20 prosenttia, ja viimeisen kuukauden aikana jalometallin hinta on noussut 10 prosenttia.

Kulta on perinteinen sijoittajien suoja inflaatiota vastaan. Yhdysvalloissa inflaatio on osoittautumassa sitkeämmäksi ongelmaksi kuin mitä vielä muutamia kuukausia sitten ounasteltiin. Viimeisimpien kuluttajahintaindeksitietojen mukaan inflaatio kiihtyi helmikuun 3,2 prosentista maaliskuun 3,5 prosenttiin.

Kullan hintarallin taustalla on todennäköisesti kuitenkin muutakin.

Kullan hinta on kehittynyt hyvin korkeista koroista ja vahvasta dollarista huolimatta. Tämä johtuu asiantuntijoiden mukaan pitkälti siitä, että maailman keskuspankit ostavat valtavasti kultaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Euroopan unioni takavarikoivat 300 miljardia dollaria Venäjän valuuttavarannosta Moskovan hyökättyä Ukrainaan.

World Gold Councilin viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan 24 prosenttia kaikista keskuspankeista aikoo kasvattaa kultavarantojaan seuraavien 12 kuukauden aikana, koska ne suhtautuvat yhä pessimistisemmin Yhdysvaltain dollariin varantovaluuttana.

Keskuspankeista suurin ostaja on ollut Kiina.

Bloombergin kolumnisti ja entinen markkinastrategi Marcus Ashworth arvioi, Kiinan valtio on monipuolistanut valuuttavarantojaan kultaan suuren osan viime vuosikymmenestä, vaikka raportointi sen toiminnasta on ollut hajanaista. Lisäksi maan varakkaiden yksityishenkilöiden halukkuus omistaa jalometallia näyttää olevan edelleen vahvaa.

Perinteisesti on ajateltu, että kullan kysyntä riippuu lähinnä epävarmuudesta ja inflaatio-odotuksista. Uutena tekijänä saattaa olla myös kasvava epäluottamus vauhdilla velkaantuvaa Yhdysvaltojen liittovaltiota kohtaan.

Ashworthin mukaan kullan perustavanlaatuinen viehätysvoima perustuu siihen, että dollarin ja muiden fiat-rahojen tukena ovat vain tuhlailevat hallitukset.

Kullan hinta saattaa vielä jatkaa nousuaan.

Jättipankki Citigroup ennustaa, että kullan hinta voi nousta jopa 3 000 dollariin unssilta lähikuukausina. Se on rohkea ennuste, sillä tällä hetkellä kullan spot-hinta on 2400 dollaria unssilta.

Citigroupin Pohjois-Amerikan hyödyketutkimuksen johtaja Aakash Doshi kertoo Yahoo Financen haastattelussa, että hänen 3 000 dollarin hintaennusteensa taustalla oleva ”suuri ajuri” on kullan fyysinen kysyntä. Hän toteaa, että kysyntä on kasvanut pandemian jälkeisenä aikana, ja kehittyvien markkinoiden keskuspankit ostavat ennätysmääriä kultaa, mikä vahvistaa fyysistä kysyntää.

Doshin mukaan keskuspankkien lisääntyneet ostot ovat palvelleet kahta tärkeää tehtävää.

Ensinnäkin ostot ovat nostanut kullan hinnan tukitasoa, ja toiseksi, ne ovat hillinnyt hinnan alaspäin suuntautuvaa heilahtelua. Doshin mukaansa keskuspankkien kysyntä, jonka osuus kullan vuotuisesta kulutuksesta on 25-27 prosenttia, on tärkeä markkinoita tukeva tekijä.

Kullan ollessa jo nyt kaikkien aikojen korkeimmillaan Doshi uskoo, että hinnan tukitaso on 1 900-2 000 dollaria unssilta. Hän odottaa jalometallin hinnan pysyttelevän tämän viitearvon yläpuolella jatkossa.