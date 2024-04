Sijoittaja ihmettelee Reka Industrialin osinkohuumaa

Onko Reka Industrialin osake kivunnut reilusti ylihintaiseksi sijoittajien ahnehtiessa tuhtia osinkotuottoa?

Yksityissijoittaja Iikka Numminen kirjoittaa sijoitusnäkemyksistään viestipalvelu X:ssä. Hän keskittyy osakesijoituksissaan Helsingin pörssiin ja sen pienempiin yhtiöihin. Numminen kuvaa tonkivansa kotipörssin roskakoreja. Vaikka hänen omistamien yhtiöiden liiketoimintaan liittyy paljon riskejä, niiden taustalta löytyy selkeät syyt sijoitukselle.

Numminen on seurannut sijoitusyhtiöksi muuttuneen Reka Industrialin tilannetta.

Yhtiö myi kaapeliliiketoimintaa harjoittavan Reka Kaapelin huhtikuussa 2023 ja sai sen kautta muhkean kassan. Vuoden aikana Reka Industrialin hallitus ja johto keskittyivät strategiatyöhön, joka käynnistettiin muutoksen seurauksena.

Reka Industrialin ainoana teollisena toimialana jatkaa Reka Kumi, joka on Pohjois-Euroopan johtavia teollisen kumituotteiden valmistajia.

Marraskuussa 2022 Nexans-konsernin kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukainen Reka Kaapelin osakkeiden myynti toteutui huhtikuun 2023 lopussa.

Rekan kassa pullottaa ja tulossa on mahtiosinko

Reka sai yrityskaupan kautta muhkean kassan. Yrityskaupasta syntynyt 31 miljoonan euron myyntivoitto kirjattiin muihin tuottoihin ja kaupan jälkeen Reka Industrial maksoi pois Green Bond -vaihtovelkakirjalainansa sekä rahalaitoslainansa Suomessa.

Yrityskaupan jälkeen Reka Industrial on ollut etupäässä sijoitusyhtiö. Strategiatyön ollessa käynnissä Reka Industrialin varoja sijoitetaan pääasiassa matalariskisiin sijoituksiin sekä lyhytaikaisiin talletuksiin. Tilikauden 2023 lopussa konsernin rahavarat ja muut rahoitusvarat olivat yhteensä 38,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöön jääneen kumitoimialan liikevaihto vuonna 2023 säilyi tasaisena ja oli 30,6 miljoonaa euroa kuten edellisvuonnakin. Käyttökate laski edellisvuoden 2,6 miljoonasta eurosta 1,2 miljoonaan euroon.

Rekan osake on viime kuukausina herättänyt sijoittajien mielenkiinnon. Sen seurauksena osake on tänä vuonna noussut jo lähes 42 prosenttia.

Syynä mielenkiinnon nousuun on Rekalta odotettavissa oleva mahtiosinko. Yhtiön hallitus nimittäin ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 2,0 euroa osakkeelta.

Tuhtin kurssinousun jälkeenkin se tarkoittaa peräti 22 prosentin osinkotuottoa.

Osake noussut yli osien summa -arvonsa

Yksityissijoittaja Iikka Numminen kuitenkin ihmettelee osinkohuumaa.

Nummisen mielestä Reka Industrialin kurssi on noussut selvästi yli sen teoreettisen osien summa -arvon. Hän toteaa X:ssä, että Rekan osaketta tällä hetkellä osinkohuumassa ostavat sijoittajat ”maksavat käteisestä yli 40 prosentin preemion”.

Rekan osinko sai kansan riehaantumaan osakkeesta.



Osaketta tällä hetkellä osinkohuumassa ostavat maksavat käteisestä yli 40% preemion.



— Iikka Numminen (@IikkaNumminen) April 9, 2024

Numminen laskee, että Rekan päivitetty osien summa -laskelma antaa yhtiön arvoksi osaketta kohden 6,25 euroa. Kuitenkin osake hinnoitellaan tällä hetkellä 9,04 euron hintaan.

Rekan nettokassa on 32,5 miljoonaa euroa eli 5,42 euroa osakkeelta. Kumiliiketoiminta on valahtanut tappiolle, mutta Numminen antaa kumiliiketoiminnalle arvoksi 4,16x käyttökate eli 0,83 euroa osakkeelta. Laskelmassa käytetty kerroin 4,16x on sama kuin kumiliiketoiminnan ostohinta oli vuonna 2020.

Nettokassan ja kumiliiketoiminnan arvon yhteissumma on edellä mainittu 6,25 euroa osakkeelta.

Korkea osinkotuotto ei lämmitä, jos kumiliiketoiminnan kannattavuus ei parane

Onko siis Reka Industrial reilusti ylihintainen hulppeasta osinkotuotosta huolimatta?

Hinnoittelu voisi olla perusteltavissa, jos yhtiön kumiliiketoiminnalla olisi selvät mahdollisuudet parantaa käyttökatettaan reilusti. Käyttökatteen pitäisi yli kolminkertaistua, jotta yllä mainitulla laskentatavalla yli 9,0 euron osakekohtainen hinta olisi perusteltua.

Toki Reka tekee kaikkensa kumiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Rekan toimitusjohtaja Sari Tulander kertoo, että vuoden 2022 lopussa käynnistetty injektioteknologialla valmistettavan muottituotevalmistuksen siirtäminen Puolasta Suomeen saatiin päätökseen keväällä 2023.

”Muutoksen tavoitteena on tukea kasvua ja Puolan tehtaan kannattavuutta. Puolan tehdas keskittyy jatkossa silikoniletkujen ja mustien letkutuotteiden valmistukseen. Mustien letkutuotteiden volyymin kasvattamiseksi Puolan tehtaalle tilattiin 1,3 miljoonaa euroa maksava suulakepuristuslinja, jonka arvioidaan olevan toiminnassa heinäkuun 2024 loppuun mennessä”, hän kertoi tilinpäätöksen yhteydessä.

Tulanderin mukaan Sekä Puolan että Suomen tehtaille suunnitellaan lisäksi pienempiä investointeja ja tehostamistoimenpiteitä kasvun ja tuottavuuden tueksi.

Sijoittajien arvo- ja osakesäästötileille toki kilahtaa jättiosingot, mutta osingon irtoamisen jälkeen Rekan osakekurssi laskee jyrkästi. Jäljellä on myös yhtiön pienentynyt kassa.

Mikäli tulosnäkymät kumiliiketoiminnassa pysyvät heikkoina, saattaa sijoittajilla jäädä lopulta luu käteen.