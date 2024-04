Valmetin tilauksissa jyrkkä romahdus

Valmetin saadut tilaukset laskivat tammi-maaliskuussa kaikissa kolmessa segmentissä ja kaikilla alueilla. Vakaan palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa.

Valmetin kohdalla sijoittajien ja analyytikoiden mielenkiinto on kohdistunut viime aikoina erityisesti paksuihin tilauskirjoihin.

Tähän kehitykseen tuli nyt lommo, kun konepajayhtiön saadut tilaukset laskivat vertailukauden ennätyslukemista 32 prosenttia vertailukaudesta 1,05 miljardiin euroon. Orgaanisesti Valmetin saadut tilaukset laskivat 36 prosenttia.

Saadut tilaukset laskivat kaikissa kolmessa segmentissä ja kaikilla alueilla. Saaduilla tilauksilla mitattuna kolme suurinta maata olivat Yhdysvallat, Kiina ja Suomi, joiden yhteenlaskettu osuus kaikista saaduista tilauksista oli 40 prosenttia.

Yhtiön kannalta positiivista on kuitenkin, että vakaan liiketoiminnan – eli palvelu- ja automaatioliiketoimintojen – osuus saaduista tilauksista nousi 81 prosenttiin aiemmasta 62 prosentista.

Tilauskanta oli raportointikauden lopussa 3,8 miljardia euroa. Tilauskanta oli tasolla kuin joulukuun 2023 lopussa ja 18 prosenttia pienempi kuin maaliskuun 2023 lopussa.

Liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä kahdeksan prosenttia 1,2 miljardiin euroon. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla palvelut- ja automaatio-segmenteissä ja laski prosessiteknologiat-segmentissä. Pehmopaperin jatkojalostus, josta tuli osa Valmetia 2. marraskuuta 2023, kasvatti liikevaihtoa 62 miljoonalla eurolla.

Vakaan liiketoiminnan osuus Valmetin liikevaihdosta nousi 52 prosentista 59 prosenttiin.

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja laski tammi–maaliskuussa yhdeksän prosenttia 121 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus tälle kannattavuusluvulle oli 127 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli jokseenkin odotusten mukaista.

Vakaan liiketoiminnan osuus jatkaa kasvuaan

Toimitusjohtaja Pasi Laine kertoo, että vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä lähes 3,0 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana, ja niiden osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 67 prosenttia.

”Tämä on selkeä muutos yhtiössä verrattuna vuoteen 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli 34 prosenttia”, toimitusjohtaja kertoo.

Laineen mukaan asiakasaktiviteetti palveluissa on parantunut, ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on noussut hyväksi.

”Kun markkinanäkymät virtauksensäädölle ja automaatiojärjestelmille pysyivät hyvinä, kaikilla vakailla liiketoiminnoillamme on nyt hyvä markkinanäkymä vuoden 2024 toiselle ja kolmannelle neljännekselle”, hän toteaa.

Laineen mukaan sellun lyhyen aikavälin markkinanäkymä on laskenut heikoksi. Kartongin ja paperin näkymä on laskenut puolestaan heikoksi tai tyydyttäväksi. Lyhyen aikavälin markkinanäkymät ovat laskeneet prosessiteknologioissa.

Valmetin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä hankkiman pehmopaperin jatkojalostusliiketoiminnan integrointi on edennyt toimitusjohtajan mukaan hyvin.

”Pehmopaperin jatkojalostuksen saadut tilaukset kehittyivät hyvin ensimmäisellä neljänneksellä, ja asiakkaat ovat arvostaneet Valmetin yhdistettyä pehmopaperitarjoomaa. Olemme jo saaneet synergisiä tilauksia, jotka sisältävät sekä pehmopaperin valmistuslinjan että jatkojalostuslaitteet.”

Ohjeistukseen ei muutoksia

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on noussut hyväksi, lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on laskenut heikoksi ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartongille ja paperille on laskenut heikoksi tai tyydyttäväksi.

Kartongissa ja paperissa asiakasaktiviteetti on heikkoa, ja Valmetin kapasiteetin käyttöaste on tyydyttävä.

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Tulosohjeistukseen Valmet ei tehnyt muutoksia.

Yhtiö toistaa 7. helmikuuta 2024 julkaisemansa tulosohjeistuksen, jossa se arvioi viime vuoteen verrattuna liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan.