Viaplayn liikevaihto kasvoi, mutta tulos heikkeni – osake syöksyi jälleen pörssissä

Pitkään ongelmissa painineen suoratoistopalvelu Viaplayn ongelmat eivät näytä vieläkään ratkenneen.

Länsinaapurimme tuloskauden yksi kohutuimmista osavuosikatsauksista nähtiin tiistaina, kun ruotsalainen suoratoistopalveluita tarjoava Viaplay julkisti vuoden ensimmäisen kvartaalin luvut. Mediayhtiön tekemiset ovat olleet viime vuosina suurennuslasin alla negatiivisista syistä, sillä viimeiset pari vuotta ovat olleet Viaplaylle erittäin vaikeita.

SalkunRakentaja on seurannut säännöllisesti Viaplayn tilannetta. Viime vuoden kesäkuussa Viaplay antoi tulosvaroituksen, jonka seurauksena toimitusjohtaja laitettiin vaihtoon ja osake putosi päivässä peräti 60 prosenttia. Tammikuun 2024 puolella yhtiö järjesti vuorostaan kriisiyhtiökokouksen, jossa päätettiin mm. uudesta osakeannista.

Vuoden 2024 ensimmäinen kvartaali ei vielä kääntänyt täysin Viaplayn suuntaa. Vaikka yhtiön liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta, tulos jäi yhä negatiiviseksi ja tappiot vertailujaksoon nähden kasvoivat entisestään.

Annetut luvut eivät nähtävästi myöskään miellyttäneet sijoittajia, sillä Viaplayn osake putosi jälleen. Osakkeen hinnasta suli päivän aikana 15,04 prosenttia ja pörssin sulkeuduttua Viaplayn osake maksoi 0,6710 kruunua.

Odotuksen mukainen tulos

Viaplay Groupin raportoitu kokonaisliikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 4 757 miljoonaa kruunua eli 410 miljoonaa euroa. Se on vajaa viisi prosenttia edellisvuotta paremmin, jolloin liikevaihto oli 4 537 miljoonaa kruunua (391 miljoonaa euroa).

Sen sijaan yhtiön raportoitu liiketulos oli tälläkin kertaa miinusmerkkinen eli yhtiö teki tappiota. Tappiot olivat tällä kertaa 473 miljoonaa kruunua eli 40,8 miljoonaa euroa. Viime vuoden vertailujaksolla Viaplayn tappio oli 325 miljoonaa kruunua tappiollinen, joten tappiot kasvoivat 45 prosenttia viime vuodesta.

Vaikeuksista huolimatta yhtiö kertoo tuloksen olleen odotusten mukainen ja yhtiö toistaakin näkymänsä tulevalle vuodelle.

”Pääomitusohjelman loppuun saattaminen oli tärkeä askel saadaksemme uudelleenmuutoksellemme kannattavasti kasvavaksi ja kassavirtaa tuottavaksi liiketoiminnaksi. Olemme nyt täysin keskittyneet moniin toiminnallisiin parannuksiin, joita on tehtävä koko konsernissa”, kommentoi viime kesäkuussa yhtiön toimitusjohtajaksi noussut Jorgen Madsen Lindemann.

Toistuvia haasteita

Viaplayn ongelmat ovat pääasiassa nousseet tuotantokustannukset sekä inflaation säikyttämät asiakkaat, jotka ovat samaan aikaan karsineet menojaan monesti ensimmäisten joukossa suoratoistopalveluista. Inflaatio näkynyt Viaplaylle myös siitä, että se on nostanut merkittävästi yhtiön omien sarjojen tuotantokustannuksia sekä urheilulajien esitysoikeuksien hintoja.

”Tosiasia on, että sisältökulumme ovat nousseet nopeammin kuin tuottomme viime vuosina, johtuen kilpailusta, taustalla olevasta inflaatiosta ja jatkuvien epäsuotuisten valuuttakurssimuutoksista. Emme voi odottaa suorien asiakkaidemme ja jakelukumppaneiden kantavan näitä kustannusten nousuja sataprosenttisesti yksin, minkä vuoksi olemme alilisensoineet valitun urheilu- ja muun sisällön muille lähetystoiminnan harjoittajille ja striimaajille”, Jorgen Madsen Lindemann toteaa osavuosikatsauksessa.

Paikatakseen ongelmiaan Viaplay on joutunut nostamaan viime vuosina rajusti hintojaan ja rajoittamaan palveluiden käyttöä mm. kimppatilausten estämisellä, joka on herättänyt paljon kritiikkiä asiakkaiden keskuudessa. Tästä syystä yhtiön taloudelliset ongelmat ovat synnyttäneet jopa pientä vahingoniloa mm. Twitter-keskusteluissa.

”Arviomme mukaan noin kolmannes premium-tilaajista on jakanut Viaplay-tilauksensa. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Olemme toteuttaneet muutoksia joillakin markkinoilla rajoittaaksemme samanaikaisten suoratoistojen määrää live-tapahtumissa, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja ovat rohkaisseet uusia asiakkaita liittymään ja maksamaan katsomastaan ​​viihteestä”, Jorgen Madsen Lindemann viittaa taannoisiin rajoituksiin.

Lisäksi Viaplay kertoo toteuttavansa tulevana kesänä kauaskantoisempia aloitteita, kuten piratismin torjumista, tavoitteenaan saada enemmän vastinetta katselusta. Yhtiö kertoo myös tarvitsevansa tähän apua poliitikoilta ja viranomaisilta.

Osakkeen arvosta kadonnut jo 99 prosenttia

Viaplay on suhteellisen tuore yritys Tukholman pörssissä. Se listautui Tukholman pörssiin maaliskuun 2019 lopussa, ja ensimmäisen pörssipäivän päätteeksi yksi Viaplayn osake maksoi 66,20 kruunua. Yhtiön ensimmäiset pörssivuodet menivät hyvin ja lokakuussa 2021 osake oli noussut jo 157,92 kruunuun.

Kurssihuippujen saavuttamisen jälkeen yhtiön taival on ollut mollivoittoista kerta toisensa jälkeen. Erityisesti viimeisen vuoden aikana Viaplayn osake on kokenut useita rajuja pudotuksia.

Kesäkuun 2023 alussa osake putosi ensimmäisen kerran noin 60 prosenttia ja heinäkuun puolivälissä taas uudet 50 prosenttia. Kaikista punaisin päivä nähtiin kuitenkin joulukuun alussa, kun osake tuli alas jälleen uudet 80 prosenttia. Rajun joulukuun alun pudotuksen jälkeen osake maksoi 1,84 kruunua, joten viimeisen viiden kuukauden aikana osake on laskenut jälleen uudet 65 prosenttia.

Kalenterivuoden 2023 aikana Viaplayn osake laski 200 kruunusta alle kuuteen kruunuun, mikä tarkoittaa siis noin 97 prosentin laskua. Vuoden 2024 puolella osake on laskenut lähes 57 prosenttia tammikuun alusta.

Maaliskuussa 2019 olleesta ensimmäisen pörssipäivän päätteestä osake on laskenut tällä hetkellä 98,99 prosenttia. Lokakuun 2021 kurssihuipusta pudotusta on tullut 99,58 prosenttia. Osake on laskenut niin paljon, että moni pitkään osakkeen kyydissä istunut sijoittaja on todennäköisesti hävinnyt lähes koko sijoitetun pääoman.

Viaplayn osake on hyvä esimerkki siitä, että niin sanotut putoaviin puukkoihin tarttuminen voi olla hyvinkin vaikeaa, sillä suurenkin pudotuksen jälkeen seuraava surkea päivä voi olla vastassa hyvinkin pian. Suoratoistopalvelun osake on elävä esimerkki myös siitä, että käänteen tekeminen on vaikeaa ja ottaa joskus hyvinkin paljon aikaa, eikä käännettä välttämättä tule edes varmuudella tapahtumaan.