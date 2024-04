Wetteri karsii rönsyjään – myi koulutusliiketoiminnan

Wetteri haluaa kasvaa autotalona. Siksi se karsii siihen kuulumattomia liiketoimintojaan.

Autoalan kasvuyhtiö Wetteri tiedotti 14. helmikuuta tänä vuonna, että se myy Suomen koulutusliiketoimintayhtiönsä Tieturi Oy:n sekä Management Institute of Finland MIF Oy:n työelämäkoulutuksiin keskittyvälle Professio Finland Oy:lle.

Yrityskaupan täytäntöönpano on tapahtunut 2. huhtikuuta. Yrityskaupan kauppahinta, 5,3 miljoonaa euroa, koostuu peruskauppahinnasta ja täytäntöönpanohetken nettokäyttöpääomaoikaisuista sekä ennen täytäntöönpanoa tehdystä pääomanpalautuksesta. Täytäntöönpanon yhteydessä ostaja maksaa käteisvastikkeena 40 prosenttia kauppahinnasta sekä 10 prosenttia 30. kesäkuuta. Kauppahinnan 50 prosentin osalle Wetteri myöntää korollisen lainan, jonka laina-aika on viisi vuotta ja kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita.

Koulutusliiketoiminta saa jatkuvuutta osana Professio-konsernia, jonka ydinosaamista työelämän koulutuspalvelut ovat.

Suomen koulutusliiketoimintayhtiöiden myynnillä Wetteri puolestaan selkiyttää konsernin rakennetta yhtiön strategian mukaisesti.

”Wetterin tavoitteena on kasvaa kotimaisen autoalan suurimmaksi monimerkkiautotaloksi vuoden 2025 loppuun mennessä, ja siksi toimintamme fokus on autoliiketoiminnassa. Henkilöautoliiketoiminnan lisäksi panostamme vahvasti raskaan kaluston liiketoimintamme kehittämiseen sekä huoltopalveluihimme. Selkiytetty konsernirakenne tukee ydintavoitteisiimme keskittymistä”, Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula kertoo.

Yhtiö kasvaa myös yrityskaupoilla ja hakee asiakassegmenttien laajentamista ydinliiketoiminnassaan.

Wetterin ruotsalainen koulutusliiketoimintayhtiö Informator jatkaa osana Wetteriä. Yhtiö ei ole ainakaan toistaiseksi kertonut aikeista myydä Informatoria.

Wetteri on monimerkkiautotalo, jonka liiketoiminnan kulmakivenä on kattaa koko ajoneuvokaupan arvoketju. Yhtiön liiketoiminta jakautuu pääpiirteittäin kolmeen segmenttiin: Henkilö- ja hyötyajoneuvojen kauppaan, raskaan kaluston liiketoimintaan sekä huolto- ja korjaamopalveluihin. Jälkimmäiseen liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös varaosamyynti.

Liikevaihdoltaan Wetterin merkittävin liiketoiminta-alue on Henkilöautot -segmentti. Yhtiö on panostanut tähän alaan huomattavasti, ja siitä todisteena Wetterillä on Suomen laajin henkilöautoedustus.

Yhtiön mukaan laaja merkkivalikoima on tärkeä kilpailukykytekijä autoalalla ja se on olennainen osa orgaanista kasvua. Päättyneenä vuonna Henkilöautot -segmentin liikevaihto kattoi 64 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua.