Kela: Alueiden välillä huomattavia eroja lääkäripalveluiden hinnoissa

Yksityislääkäripalveluissa on huomattavia eroja hyvinvointialueiden välillä. Selitys eroihin löytyy lääkäreiden saatavuudesta.

Kela on julkaissut verkkosovelluksen, jossa kuka tahansa voi vertailla yksityisen terveydenhuollon mediaanihintoja koko maassa tai alueellisesti. Sovelluksessa on mahdollista tarkastella eri toimenpiteitä tai erikoisaloja sekä hammashoidon että lääkärinpalkkioiden puolella. Sovelluksessa on hintatietoja vuodesta 2018 vuoteen 2023.

Lääkäreiden vastaanottokäynnit ovat hieman kallistuneet sekä valtakunnallisesti että monilla hyvinvointialueilla.

Esimerkiksi lastentautien erikoislääkärin vastaanottokäynnin mediaanihinta kasvoi valtakunnallisesti 106 eurosta 119 euroon vuodesta 2018 vuoteen 2023. Vastaavasti yleislääkärikäynti kallistui 70 eurosta 84 euroon ja yleislääketieteen erikoislääkärillä käynti kallistui 81 eurosta 93 euroon.

Hintakehitys maltillista

”Yksityisten lääkäripalveluiden hintakehitys viimeisen viiden vuoden aikana on ollut yleisesti ottaen melko maltillista. Kun Kela-korvauksia nyt korotetaan, on toki syytä seurata kehitystä entistä tarkemmin”, toteaa Kelan erikoistutkija Mikko Nurminen.

Hammaslääkäripalvelut puolestaan näyttävät vuonna 2023 valtakunnallisesti tulleen hieman edullisemmiksi. Valtakunnallisella tasolla puhutaan kuitenkin muutaman euron vaihtelusta mediaanihinnoissa.

Kelan tiedoissa eivät näy yksityisen terveydenhuollon palvelumaksut.

”Valitettavasti yksityiset terveyspalvelut eivät raportoi meille palvelumaksujen tasoja. Kelan tiedossa olevat hinnat eivät siis yksin kerro koko totuutta, sillä terveyspalvelujen tarjoajat voivat siirtää hintoja myös palvelumaksuihin”, Nurminen huomauttaa.

Alueiden välillä huomattavia eroja lääkäripalveluiden hinnoissa

Alueiden väliset erot yksityislääkäripalveluiden hinnoissa ovat huomattavia. Monella erikoisalalla mediaanihintojen erot voivat olla useita kymmeniä euroja kalleimman ja edullisimman hyvinvointialueen välillä.

Yksityisen yleislääkärin vastaanottokäynnin mediaanihinnat hyvinvointialueittain vuonna 2023. Ei sisällä palvelumaksuja. Kuva: Kela.

Esimerkiksi yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanottokäynnin mediaanihinta oli vuonna 2023 Keski-Uudellamaalla 78 euroa ja Kainuussa 130 euroa. Myös muilla erikoisaloilla erot ovat huomattavia alueiden välillä.

”Alueiden välisiä eroja voi selittää ainakin eri alojen yksityislääkäreiden saatavuus eri hyvinvointialueilla. Palveluiden satavuus on heikompaa kasvukeskusten ulkopuolella niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla”, Nurminen huomauttaa.