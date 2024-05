Analyytikot nostavat kilpaa Nvidian tavoitehintoja

Analyytikot hehkuttavat Nvidia tulosraporttia ja nostavat osakkeen tavoitehintoja.

Nvidian tammi-maaliskuun tulosraportti ei jättänyt sijaa yhtiön menestyksen epäilijöille. Yhtiön osakekohtainen tulos kiiti vertailukauteen nähden yli 460 prosenttia ja liikevaihtokin kasvoi yli 260 prosenttia vertailukaudesta.

Edelleen Nvidian syömähammas ja tärkein liiketoiminto on datakeskusliiketoiminta, johon kuuluu tekoälysovelluksien käyttämien tehokkaiden tietokoneprosessorien myynti. Sen osuus neljänneksen liikevaihdosta oli 22,6 miljardia. Datakeskusliiketoiminta kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna 26 prosenttia ja vuoden takaiseen verrattuna peräti 427 prosenttia.

Myös yhtiön ohjeistus lähiajalle oli mannaa osakkeenomistajille. Kuluvalla toisella neljänneksellä Nvidia odottaa 28 miljardin dollarin liikevaihtoa plus tai miinus kaksi prosenttia. Se on korkeampi kuin analyytikoiden odottama 26,6 miljardia dollaria.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang kertoi, että Nvidia on siirtymässä nykyisestä Hopper- tekoälyalustastaan kehittyneempään Blackwell-järjestelmään.

Ennen yhtiön keskiviikkoista tulosta jotkut analyytikot Wall Streetillä olivat nostaneet esiin kysymyksiä siitä, olisivatko jotkut asiakkaat varovaisempia Hopper-tilausten kanssa ennen enemmän Blackwell-yksiköitä myöhemmin tänä vuonna.

”Hopperin kysyntä kasvoi koko tämän vuosineljänneksen ajan – sen jälkeen, kun olimme julkistaneet Blackwellin – joten se kertoo siitä, kuinka paljon kysyntää on olemassa”, Huang kertoo.

Huangin mukaan molempien alustojen kysyntä ylittää tarjonnan pitkälle ensi vuoteen asti, ja näiden piirien monimutkaisuus haastaa myös yhtiön pyrkimykset pysyä mukana.

Analyytikot ovat luonnollisesti ottaneet Nvidian tulosraportin vastaan positiivisin saatesanoin. Moni analyytikko on myös nostanut osakkeen tavoitehintaa. Sijoitussivusto The Street on koostanut joidenkin analyytikoiden kommentteja Nvidian tulosraportista.

Antor Fitzgerald -yhtiön analyytikko C.J. Muse totesi tulosraportin jälkeen, että Huangin Blackwell-kommentit olivat ratkaisevia asioita sijoittajapuhelussa. Hän nosti Nvidian hintatavoitteen 1400 dollariin, mikä on 200 dollarin korotus aiemmasta ja Wall Streetin korkein Nvidian osakkeen tavoitehinta tällä hetkellä.

Muse kiinnittää huomiota siihen, että Hopperin kysyntä ylittää edelleen tarjonnan huolimatta toimitusaikojen lyhentymisesta.

Muse antaa edelleen Nvidian osakkeelle ylipainota-suosituksen.

Bernsteinin analyytikko Stacy Rasgon puolestaan arvioi, että Huangin Blackwell-kommentti ”lievittää lähiajan ilmakuoppia”. Rasgon nosti Nvidian tavoitehinnan 1300 dollariin aiemmasta 1000 dollarista.

Rasgon antaa Nvidian osakkeelle edelleen lisää-suosituksen, ja hän pitää osaketta huikean kurssinousunkin jälkeen edelleen suhteellisen edullisena. Osakkeen huippua ei ole todennäköisesti vielä nähty, Rasgon uskoo.

Jättipankki Morgan Stanleyn analyytikko Joseph Moore kiinnittää huomiota myös Nvidian kykyyn välttää kysynnän aukkoja ennen Blackwellin debyyttiä. Moore nosti osakkeen tavoitehinnan 1160 dollariin aiemmasta 1000 dollarista.

Hänen mukaansa Nvidian asiakkailta ja myynnistä saadut kysyntäsignaalit vaikuttavat huomattavasti optimistisemmilta kuin toimitusketju tai toimitusaika antaisivat ymmärtää.

The Street -sivuston mukaan Wall Streetin analyytikoiden mediaanitavoitehinta Nvidian osakkeelle nousi eilisiltaisen tulosraportin jälkeen noin 150 dollaria 1 250 dollariin osakkeelta, mikä ylittää 20 prosenttia osakkeen tämän hetken kurssinoteerauksen.