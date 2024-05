Atlantan keskuspankin johtaja arvioi Fedin pitävän pitkään ohjauskoron nykytasolla

Korkean inflaation hidastuminen tavoitteeseen on historiallisesti kestänyt useita vuosia.

Atlantan keskuspankin johtaja Raphael Bostic piti torstaina puheen makrotaloustieteen luennolla Stanfordin kauppakorkeakoulussa. Hän kertoi odottavansa, että Fed pitää kauan ohjauskoron ennallaan. Ohjauskorko on nyt 5,25-5,50 prosenttia. Keskuspankin tulee olla kärsivällinen ja varmistua ennen koronlaskua siitä, että inflaatiokehitys on matkalla kohti kahta prosenttia.

Bosticin kommentit myötäilevät Fedin viimeaikaisia lausuntoja. Niissä on korostunut viesti korkotason pitämisestä samana, kunnes Fedin avomarkkinakomitealla on parempi luottamus inflaation hidastumisesta.

Inflaatiokehitys ei ole ollut toivottua kuluvana vuonna. Se on osittain johtunut rahoitusolosuhteiden keventymisestä. Rahoitusolosuhteisiin ovat vaikuttaneet koronlaskutoiveet. Fedin joulukuiset viestit koronlaskujen aloittamisesta kuluvana vuonna saattoivat siis olla virhe inflaatiotaiston kannalta.

Huhtikuun inflaatiotilasto oli kuitenkin rohkaiseva. Kuluttajahintaindeksi nousi 3,4 prosenttia vuodessa. Se oli maaliskuuta matalampi lukema ja samalla ensimmäinen suotuisa inflaatioraportti tänä vuonna.

Bostic kertoi, että huomioiden, kuinka korkea inflaatio oli aiemmin, ei olisi yllättävää, jos inflaation hidastuminen kahden prosentin tavoitteeseen kestäisi useita vuosia. Viime vuoden jälkipuoliskon nopea inflaation hidastuminen oli yllätys keskuspankkiirille. Nykyisen taloussyklin inflaatiohuippu oli kesäkuussa 2022, jolloin inflaatio oli 8,9 prosenttia vuodessa.

Bosticin kommentit ovat linjassa historiallisen inflaatiodatan kanssa. Kahdeksan prosentin inflaation hidastuminen kolmeen prosenttiin on kestänyt Research Affiliatesin tutkimuksen mukaan keskimäärin yhdeksän vuotta. Vastaavasti kuuden prosentin hidastuminen kolmeen prosenttiin on tapahtunut keskimäärin noin 7,5 vuodessa. Tutkimuksen aineistossa oli mukana 14 OECD:n valtiota.

Yhdysvaltain taloustilanne on edelleen hyvä

Bostic arvioi useiden tekijöiden vaikuttavan taloustilanteeseen. Amerikkalaiset esimerkiksi kerryttivät säästöjään Covid-19 pandemian aikana ja elvytysshekit lievensivät taantuman vaikutusta ja lisäsivät kuluttajien käteisvaroja. Nämä ylimääräiset säästöt tukevat edelleen kysyntää ja kulutusta korkeammista koroista huolimatta, Bostic kertoi.

San Fransiscon Fedin laskelmat haastavat Bosticin arvion. Ne osoittavat, että amerikkalaisten ylimääräiset säästöt olisi jo kulutettu. Elokuussa 2021 niitä oli parhaimmillaan yhteensä 2,1 biljoonaa dollaria. Kuluvan vuoden maaliskuun tilanne oli negatiivinen, -72 miljardia dollaria.

Ylimääräisten säästöjen lasku ei yksin indikoi heikompaa suhdannetta. Työmarkkinoiden tilanne on yhä vahva. Se tukee yksityistä kulutusta. Kuluttajat voivat käyttää myös muita varoja rahoituksen lähteinä kuin pandemia-ajan säästöjä. Monet kotitaloudet ovat saaneet varoja esimerkiksi sijoituksista. Kotitaloudet omistavat myös aiempaa enemmän finanssivarallisuuden ulkopuolista omaisuutta, kuten kiinteistöjä ja ajoneuvoja. Lisäksi kuluttajat voivat hyödyntää velkaa rahoituksen lähteenä, joskin sen hinta on huomattavasti korkeampi kuin joitakin vuosia sitten.

Inflaatio on vaikea saada tavoitetasolle vahvassa työllisyystilanteessa

Bostic on sitoutunut Fedin kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen. Hänen mukaansa seuraava keskuspankin rahapoliittisen strategian ja työkalujen tarkastelu on tilaisuus tarkemmin arvioida kahden prosentin inflaatiotavoitteen mielekkyyttä. Fedillä on kaksoismandaatti, hintavakaus ja maksimaalinen työllisyys. Tarkastelussa on mahdollista päätyä siihen, että hintavakauteen liittyvä inflaatiotavoite on päivitettävä pandemian jälkeisten rakenteellisten muutosten vuoksi. Bostic korosti, että Fed ei kuitenkaan nostaisi inflaatiotavoitetta ennen kuin se on saanut inflaation takaisin kahteen prosenttiin.

”Jos alamme siirtää maalitolppia kesken pelin, meitä syytetään siitä, ettemme ota mandaattia vakavasti,” Bostic sanoi. ”Mielestäni ei ole etujemme mukaista edes harkita tällaisia keskusteluja. Aiomme jatkaa kahden prosentin tavoitteen ajamista, ja kun saavutamme sen, uskon, että silloin on aika käydä keskustelu siitä, miltä uusi tavoite voisi näyttää.”

Vahva Yhdysvaltain talouskehitys tarkoittaisi, että Fed voisi pitää korot ennallaan odottaessaan inflaation hidastumista. Se on ollut historiallisesti haastava yhtälö. Korkea työllisyys pitää kysynnän vahvana. Se siis paremminkin tukee, ei hillitse inflaatiokehitystä. Inflaatio on historiallisesti hidastunut nopeimmin taantumissa, joissa kysyntä on laskenut.

Bostic ei usko taantumaan, vaan arvioi, että vahva työmarkkina kuvastaa sitä, että talous on yhä energinen. Siitä huolimatta viimeaikainen työmarkkinadata on hieman heikentynyt. Esimerkiksi huhtikuun työpaikkojen kasvu hidastui ensimmäisen vuosineljänneksen lukemista. Maatalouden ulkopuolelle syntyi 175 000 uutta työpaikkaa ja työttömyysaste nousi 3,9 prosenttiin. Työttömyysaste on silti edelleen erittäin matala suhteessa historiaan.

Torstaina julkaistut ostopäällikköindeksit enteilevät noususuhdanteen jatkumista. S&P Globalin julkaisema Yhdysvaltain teollisuuden ostopäällikköindeksi nousi toukokuun ennakkotilaston mukaan lukemaan 50,9, joka indikoi teollisuuden aktiviteetin vahvistumista. Huhtikuun lukema oli 50,0. S&P Globalin Yhdysvaltain palvelualan ostopäällikköindeksi ennakoi vastaavasti parempia aikoja palvelusektorilla. Toukokuun ennakkotilaston lukema oli 54,4. Kuukautta aiemmin lukema oli 51,3.