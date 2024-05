Warren Buffettin Berkshire paljasti jättisijoituksen vakuutusyhtiöön

Sijoituslegendan sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on tehnyt 6,7 miljardin suurpanostuksen kansainväliseen vakuutusyhtiöön.

Kuva: Mark Mathosian

Warren Buffettin johtama sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on tehnyt uuden sijoituksen massiiviseen osakesalkkuunsa. Kohteena on vakuutusyhtiö Chubb Ltd, jonka osakkeita Berkshire osti 6,7 miljardin dollarin edestä. Berkshire julkisti omistusosuuden keskiviikkona päivätyssä asiakirjassa, joka osoittaa sen sijoitukset ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.

Berkshire Hathaway on kartuttanut osuuttaan Chubbissa vuodesta 2023 lähtien, mutta sitä ei ollut aiemmin ilmoitettu, koska Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio antoi Berkshirelle luvan pitää sen salassa. Erillisistä neljännesvuosittaisista tiedoista kävi kuitenkin ilmi, että Berkshiren osakeomistukset pankeissa, vakuutus- ja rahoitusyhtiöissä kasvoivat, kun taas yritys vetäytyi muilta toimialoilta, kuten kuluttajatuoteteollisuudesta.

Chubb on nyt Berkshiren osakesalkun 10. suurin sijoitus.

Yhtiö Osuus yhtiön omistuksesta (%) Omistuksen arvo (milj. USD) Osuus osakesalkusta (%) Apple 5,1 149 758 39,8 Bank of America 13,2 40 188 10,7 American Express Company 21,1 36 644 9,7 Coca-Cola 9,3 25 252 6,7 Chevron 6,7 20 051 5,3 Occidental Petroleum 28,0 15 719 4,2 Kraft Heinz 26,8 11 674 3,1 Moody’s 13,5 10 112 2,7 Mitsubishi 8,6 7 822 2,1 Chubb 1,4 6,557 1,7 Berkshire Hathawayn 10 suurinta omistusta.

Viimeisimmässä Berkshiren yhtiökokouksessa yksi suuri mielenkiinnon aihe on yhtiön massiivinen omistus teknojätti Applessa. Berkshiren Apple-omistus laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13 prosenttia. Kuitenkin yhtiön Apple-omistuksen arvo on edelleen lähes 150 miljardia dollaria ja omistusosuus koko salkusta lähes 40 prosenttia.

Apple on Berkshiren viimeaikaisista myynneistä huolimatta ylivoimaisesti sen suurin omistus, sillä Applen osuus koko salkusta on noin 40 prosenttia.

Mikä on Chubb?

Chubb on maailmanlaajuisesti tunnettu vakuutusyhtiö, joka tarjoaa laajan valikoiman vakuutustuotteita ja -palveluja yksityishenkilöille ja yrityksille. Yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1882, jolloin se perustettiin merivakuutusliiketoimintana Yhdysvalloissa. Vuosien varrella se on laajentanut tarjontaansa ja maantieteellistä ulottuvuuttaan fuusioiden, yritysostojen ja orgaanisen kasvun avulla.

Chubb toimii yli 50 maassa ja alueella ja palvelee asiakkaita monikansallisista yrityksistä pienyrityksiin ja yksittäisiin kuluttajiin. Yhtiö tunnetaan keskittymisestään varakkaisiin yksityishenkilöihin sekä vahinko-, tapaturma- ja sairausvakuutuksiin, henkilövakuutuksiin ja yritysvakuutuksiin.

Yksi Chubbin vahvuuksista on sen maine taloudellisesta vakaudesta ja korvauspalvelujen erinomaisuudesta. Se on saanut luottoluokituslaitoksilta jatkuvasti korkeat luokitukset taloudellisesta vahvuudestaan ja korvauskyvystään.

Perinteisten vakuutustuotteiden lisäksi Chubb tarjoaa myös riskienhallintapalveluja, jotka auttavat asiakkaita tunnistamaan ja käsittelemään mahdollisia riskejä ennen kuin niistä tulee kalliita vastuita.

Chubb Limited perustettiin vuonna 1985, ja sen pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä.

Chubb on analyytikoiden suosikki

Vuonna 2023 Chubbin liikevaihto oli 49,7 miljardia dollaria, jossa on kasvua 15,4 prosenttia edellisvuoden 43,1 miljardiin dollariin verrattuna. Tulos oli 9,0 miljardia dollaria, josta kasvua oli 72 prosenttia.

Wall Streetin analyytikoiden konsensusennuste yhtiön tämän vuoden osakekohtaisen tuloksen kasvulle on 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 9,4 prosenttia.

Kaikkiaan 19 analyytikosta 10 antaa osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen. Osakkeen 12 kuukauden analyytikoiden tavoitehinta on 270 dollaria, mikä on 6,7 prosenttia viimeisintä kurssinoteerausta korkeampi.

Viimeaikaisen taloudellisen suorituskyvyn lisäksi Chubbin maine osinkojen suosijana lisää yhtiön houkuttelevuutta pitkän aikavälin sijoittajien kannalta. Chubb on palkinnut kärsivälliset osakkeenomistajat johdonmukaisesti yli kolmen vuosikymmenen ajan peräkkäisillä osingonkorotuksilla. Lisäksi yhtiön sitoutuminen osakkeiden takaisinostoihin kuvastaa johdon luottamusta yhtiöön.

Yhtiön arvostustaso ei ole korkea, vaikka osake on noussut vuodessa 27 prosenttia. Chubbin viimeisen 12 kuukauden P/E-kerroin on 11,2x ja ennakoiva P/E-kerroin on 11,1x.

Chubbin osake nousi keskiviikkona jälkikaupankäynnissä peräti 9,9 prosenttia.