Big Short -sijoittaja: Elon Musk tuhoaa Teslan brändiä

Suursijoittaja Danny Moses shorttaa Teslan osakkeita Elon Muskin ”Twitter-sirkuksen” vuoksi.

Suursijoittaja Danny Moses shorttaa Teslan osakkeita ja varoittaa muita sijoittajia pysymään kaukana sähköautojen lippulaivavalmistajasta Elon Muskin brändin huonontuessa hänen Twitter-sivujuonensa keskellä.

”Kyseessä on edelleen 500 miljardin dollarin yritys, enkä usko, että fundamentit oikeuttavat tuohon arvostukseen”, Moses Ventures -hedge-rahaston perustaja sanoo ja paljastaa shortanneensa Teslan osakkeita CNBC:n haastattelussa torstaina.

Kuluvan vuoden analyytikoiden konsensusennusteella laskettu Teslan P/E-kerroin on lähes 76x ja EV/Ebitda-kerroin 33x. P/E-kerroin on selvästi korkeampi kuin kahtena viime vuotena.

Arvostustaso vaikuttaa korkealta varsinkin, jos se suhteutetaan tulosnäkymiin. Analyytikoiden konsensusodotus povaa silti Teslan osakekohtaiselle selvää laskua viime vuodesta. Tämän vuoden konsensusennuste povaa 2,2 dollarin osakekohtaista tulosta, kun vuotta aiemmin lukema oli 4,3 dollarina.

”Luulen, että suuri osa osakkeen hinnasta on ollut hänen brändinsä, ja olemme nähneet sen kärsivän hieman”, Moses toteaa.

Moses aloitti uransa vuonna 1991, ja hän on toiminut analyytikkona, meklarina ja lopulta hedge-rahaston johtajana. Kirjassa ja myöhemmin elokuvassa The Big Short esiteltiin muutamia ihmisiä, jotka näkivät asuntokuplan muodostumisen vuonna 2004 ja keksivät, miten navigoida kriisissä menestyksekkäästi. Moses oli yksi näistä henkilöistä.

Viime aikoina Moses on toiminut sekä sijoittajana että neuvonantajana useissa yksityisissä yrityksissä, ja hän isännöi yhdessä Dan Nathanin ja Guy Adamin kanssa podcastia On The Tape.

Elon Musk käyttää X:ää ”pankkiautomaattinaan”

Muskin Twitter-käyttäytyminen on herättänyt huolta Teslan sijoittajien keskuudessa. Jotkut ovat jopa vaatineet uutta toimitusjohtajaa, kun Musk siirtää enemmän huomiota vaikeuksissa olevaan sosiaalisen median yritykseen.

Musk on vannonut nukkuvansa Twitterin pääkonttorissa, kunnes yritys on ”korjattu”, ja hän pyrkii karsimaan yhtiön kuluja.

”Hän johtaa kolmea, neljää, viittä yritystä, suuria yrityksiä, kolmea hyvin suurta yritystä tällä hetkellä, joten hänen on selvästikin hoidettava paljon asioita”, Moses toteaa.

”Olemme turhautuneita, koska hänen huomiokykynsä on vaarassa.”

Yhdistettynä taloudellisiin paineisiin ja mahdolliseen taantumaan vuonna 2023 tämä voi tarkoittaa Teslan osakkeelle lisää vastatuulta, Moses varoittaa.

Tesla on jo kärsinyt suuria iskuja tänä vuonna, ja sen osake on pudonnut 32 prosenttia vuoden alusta, kun tulos on ollut heikko ja Muskia kohtaan esitetty kritiikki on lisääntynyt.

Musk on myös hälyttänyt sijoittajat lunastamalla omia Teslan osakkeitaan useita kertoja tänä vuonna, kertoo Markets Insider -sivusto. Hän myi hiljattain 3,6 miljardin dollarin edestä Teslan osakkeita ja on myynyt 40 miljardia dollaria viimeisten 14 kuukauden aikana.

Wedbushin analyytikko Dan Ives varoittaa, että Teslan käyttäminen Muskin ”pankkiautomaattina” Twitterin sivutoimiensa rahoittamiseen vain vahingoittaa Teslan brändiä entisestään.

Alkuvuosi odotettua heikompi

Sähköautovalmistajan tunnusluvut ensimmäiseltä vuosineljännekseltä olivat odotettua karummat, kun yhtiön liikevaihto laski 9,0 prosenttia vertailukaudesta 21,3 miljardiin dollariin. Lukema on linjassa toimitusten ensimmäisen vuosittaisen laskun kanssa sitten vuoden 2020.

Liikevaihto jäi alle analyytikoiden konsensusennusteen, joka oli 22,3 miljardia dollaria. Teslan liikevaihdon lasku on ensimmäinen neljään vuoteen.

Tesla raportoi ensimmäisen neljänneksen oikaistun osakekohtaisen tuloksen olevan 0,45 dollaria, mikä oli alle konsensuksen 0,52 dollarin.

Autonvalmistaja on edelleen Yhdysvaltain markkinoiden hallitseva sähköautojen valmistaja, mutta sen tulokseen on kohdistunut paineita useiden vuosineljännesten ajan.

Teslan autoteollisuuden myyntikatemarginaali – joka on keskeinen kannattavuuden mittari – oli 16,4 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli vähemmän kuin Wall Streetin odottama 17,6 prosenttia. Se on kaukana 30 prosentin huippukatteesta, jonka se ilmoitti vuoden 2022 alussa.

Markkinoilla odotetaan nyt kuumeisesti, milloin Tesla saa markkinoille edullisen hintaluokan Model 2:n, jonka hinnan arvioidaan jäävän Yhdysvalloissa 25 000 dollariin. Auton tuotannon on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2025 Teslan Teksasissa sijaitsevalla gigatehtaalla.