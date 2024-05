Coinbase hyötyy kryptobuumista – ja se näkyy viivan alla

Wall Streetin pankkijätti Bank of America on nostanut kryptovälittäjä Coinbasen osakkeiden suosituksen neutraaliksi aiemmasta alipainotuksesta.

Kuva: Ivan Radic

Coinbase tarjoaa alustan kryptovaluuttojen ostamiseen, myymiseen ja säilyttämiseen. Se on yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä ja tarjoaa palveluita sekä yksityishenkilöille että institutionaalisille sijoittajille.

Bank of America nosti myös Coinbasen hintatavoitteen 217 dollariin aiemmasta 110 dollarista. Julkaisuhetkellä osake noteerattiin noin 204 dollarissa.

Jättipankki kertoi nostaneensa osakkeen luokitusta useista syistä. Suotuisa makrotalouden tilanne on auttanut kryptovaluuttamarkkinoita ja kaupankäyntivolyymeja, analyytikot Mark McLaughlinin johdolla kirjoittavat raportissaan.

Myös Coinbasen hyvä kulukuri ja sen liiketoiminnan lisääntynyt monipuolistuminen auttavat yhtiön tuloskehitystä, pankin asiantuntijat uskovat.

Analyytikot kuitenkin huomauttivat, että osakkeen nousua saattavat rajoittaa mahdolliset riskit, kuten pörssin jatkuva riippuvuus kryptovaluuttojen kaupankäynnin tuloista ja sääntelyyn liittyvät epävarmuustekijät, jotka liittyvät Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomission (SEC) käynnissä olevaan oikeusjuttuun.

Takana vahva tuloskausi

Coinbasen kasvu on vakuuttavaa.

Coinbasen liikevaihto nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä peräti 112 prosenttia edellisvuodesta 1,64 miljardiin dollariin ja ylitti analyytikkojen arviot 300 miljoonalla dollarilla. Yhtiön osakekohtainen tulos 4,40 dollaria ylitti myös konsensusennusteen 3,33 dollarilla ja parani vuoden takaisesta 0,34 dollarin osakekohtaisesta nettotappiosta.

Coinbase saa suurimman osan tuloistaan kryptovaluuttojen kaupankäynnin maksuista, joten se menestyy, kun sijoittajat käyvät aktiivisesti kauppaa kryptovaluutoilla. Kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana sen kaupankäynnin kokonaisvolyymi ja liikevaihto kasvoivat peräkkäin, kun kryptovaluuttamarkkinat lämpenivät jälleen.

Kryptomarkkinoiden markkina-arvo ja volatiliteetti kuukausittain. Kuva: Coinbase.

Vuoden 2022 ja 2023 aikana sekä kryptovarojen volatiliteetti että kryptovarojen arvot laskivat, kun ne olivat olleet kaikkien aikojen korkeimmillaan vuonna 2021. Tämä johtui osittain makrotaloudellisten olosuhteiden merkittävästä muutoksesta ja useiden merkittävien kryptokauppapaikkojen ja lainausalustojen epäonnistumisesta vuonna 2022, Coinbase kertoi tammi-maaliskuun tulosraportin yhteydessä

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kryptovarojen volatiliteetti kasvoi jyrkästi, mutta pysyi selvästi alle kaikkien aikojen korkeimpien tasojen. Kryptomarkkinoiden markkina-arvo saavutti tammi-maaliskuussa noin 2,8 biljoonan dollarin huippulukeman vuoden sisällä.

Vuonna 2023 yhtiön oikaistu käyttökatemarginaali nousi 31 prosenttiin, kun se toteutti useita irtisanomisia ja hillitsi aggressiivisesti menojaan.

Yhtiö jatkoi myös Coinbase One -tilausalustansa laajentamista marginaaliensa vakauttamiseksi. Coinbase One tarjoaa palkkiovapaita kauppoja, korkeampia panospalkkioita, ensisijaista tukea ja muita etuja – marginaaliensa vakauttamiseksi. Yhtiö on myös laajentanut institutionaalisille sijoittajille tarkoitettua Coinbase Prime -alustaansa. Tämä laajentuminen jatkui vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, kun Coinbasen oikaistu käyttökate yli kolminkertaistui vuositasolla.

Coinbase hyötyy monella tavalla uusista spot-ETF-rahastoista

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) hyväksyi 10. tammikuuta suoraan bitcoiniin sijoittavat spot-ETF-rahastot. Coinbase hyötyy spot-ETF:stä useilla tavoilla-

Yhtiöon säilyttää ETF:ien omistamia bitcoineja, mikä tuo yritykselle merkittäviä säilytysmaksuja. Koska useimmat hyväksytyistä ETF:istä ovat valinneet Coinbasen bitcoinien säilyttäjiksi, tämä asema lisää yrityksen tulovirtaa.

”Vaikka emme voi yhdistää markkina-arvojen kasvua johonkin tiettyyn tekijään, uskomme, että tähän kasvuun vaikuttivat useat eri tekijät, kuten lanseeraus bitcoin-ETF:t, joihin on tähän mennessä tullut yli 11 miljardin dollarin nettovirtaukset vuonna 2024”, Coinbase arvioi tulosraportissa.

Spot-ETF:ien hyväksyntä avaa kryptovaluuttamarkkinat uudelle sijoittajakunnalle, erityisesti institutionaalisille sijoittajille, jotka etsivät sääntelyn mukaisia sijoitusvaihtoehtoja. Tämä lisää kaupankäyntivolyymeja Coinbasen alustalla, mikä johtaa suurempiin kaupankäyntipalkkioihin ja sitä kautta lisääntyneisiin tuloihin​.

Lisäksi Spot-ETF:ien hyväksyntä tuo lisää sääntelyvarmuutta kryptovaluuttamarkkinoille. Tämä parantaa Coinbasen luotettavuutta ja houkuttelevuutta sijoittajien silmissä, mikä voi lisätä uusien asiakkaiden määrää ja kasvattaa markkinaosuutta​.

Coinbasen tulevaisuudessa saattaa kuitenkin näkyä myös jokunen tumma pilvi. Chicago Mercantile Exchange (CME) saattaa pian tarjota spot-bitcoin-kaupankäyntiä, mikä voisi muodostua mahdolliseksi kilpailijaksi Coinbase-kaltaisille pörsseille.