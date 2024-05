Voiko designer-laukkujen ostaminen olla sijoitus?

Sijoittaminen designer-laukkuihin voi olla mielenkiintoinen tapa hajauttaa sijoitussalkkua.

Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen ja muiden sijoitusten maailmassa design-käsilaukut eivät ehkä vaikuta ilmeisimmältä tavalta hajauttaa sijoituksia, mutta ne ovat ehdottomasti katsomisen arvoisia, kertoo taloussivusto Forbes.

Art Market Researchin (AMR) mukaan ne ovat nyt sijoituspotentiaaliltaan jopa parempia kuin taide, klassiset autot ja harvinaiset viskit. Jotkut laukut, kuten Hermès, Chanel ja Louis Vuitton, ovat kokeneet jopa keskimäärin 83 prosentin arvonnousupiikin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kun hinnannousua verrataan muihin sijoituskohteisiin, kolikoiden arvo on noussut 21 prosenttia, ensimmäisen painoksen kirjat 42 prosenttia ja kellot vain 72 prosenttia.

Raportin mukaan yli 3 500 designer-käsilaukkua myytiin huutokaupassa vuonna 2019 ja myynti tuotti huikeat 32,9 miljoonaa dollaria.

Vaikka designer-laukut eivät ole sijoitusmaailmassa se ensimmäinen sijoitusidea, voivat ne olla mielenkiintoinen sijoituskohde sijoitusten hajauttamiseksi.

Designer-laukun hinta – miksi se voi olla korkea?

Designer-laukun hinta saattaa aluksi tuntua järkyttävän korkealta – mutta miksi näin on?

Yksi merkittävä tekijä on laukun valmistusprosessi, joka usein vaatii käsityötaitoa ja laadukkaiden materiaalien käyttöä. Näiden elementtien yhdistelmä takaa kestävyyden ja tyylikkään ulkonäön.

Brändillä itsessään on myös suuri vaikutus hintalappuun. Tunnetut muotitalot, kuten Hermés, Chanel ja Louis Vuitton, ovat rakentaneet mainettaan vuosikymmenten ajan ja ne tunnetaan etenkin laadusta ja eksklusiivisuudesta. Tämän arvon heijastuminen tuotteiden hintoihin ei ole siis ihme.

Monelle designer-laukkujen ostajalle laukku edustaa enemmänkin sijoitusta kuin pelkkää asustetta. Laukun arvo voi säilyä tai jopa kasvaa ajan myötä riippuen brändistä, mallista sekä laukun kunnon säilymisestä.

Vaikka designer-laukkujen hinnat voivat herättää keskustelua ja hämmennystä, niiden taakse kätkeytyy usein paljon enemmän kuin vain kangasta ja nahkaa – ne ovat investointi ylellisyyteen, ajattomaan tyyliin ja ehkäpä hieman myös omaan itsevarmuuteen.

Designer-laukkujen arvon säilyminen ja mahdollinen arvonnousu

Designer-laukkujen arvon säilyminen on aihe, joka herättää keskustelua. Monet uskovat, että laadukkaan design-laukun arvo säilyy ajan myötä ja saattaa jopa nousta. Tämä perustuu usein siihen, että tietyt merkit tai mallit voivat olla haluttuja keräilijöiden keskuudessa.

Arvonnousu designer-laukuissa voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun tiettyyn brändiin liittyvä trendi nousee esiin muodin maailmassa. Harvinaiset vintage-designer-laukut voivat myös kasvattaa arvoaan vuosien saatossa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus voi tehdä designer-laukuista houkuttelevan sijoituskohteen heille, jotka pitävät muotia ja designia kiinnostavana osana omaisuuttaan.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että kaikki designer-laukut eivät välttämättä säilytä tai nostata arvoaan samalla tavalla. Sijoittamista harkitessa kannattaa tutkia huolellisesti markkinatrendejä sekä suunnitella ostokset harkiten pitkän aikavälin näkökulmasta.

Sijoitus vai pelkkä kuluerä?

Designer-laukkujen ostaminen herättää usein keskustelua siitä, onko kyseessä sijoitus vai pelkkä kuluerä. Monille designer-laukut ovat enemmän kuin vain asusteita – ne edustavat laatua, tyyliä ja statusta.

Mutta voiko niiden ostamista todella perustella sijoituksena?

On totta, että laadukkaat designer-laukut saattavat säilyttää arvonsa vuosia eteenpäin. Jotkut harvinaiset mallit saattavat jopa nousta arvossaan ajan myötä. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon henkilöille, jotka haluavat panostaa muotiin pitkällä tähtäimellä.

Hyvänä esimerkkinä hintavasta ja sijoituskelpoisesta laukusta on Hermèsin krokotiilinahka Himalayan Birkin, jota on pitkään pidetty maailman keräilykelpoisimpana käsilaukkuna. Valkokultaa ja timantteja sisältävä Birkin myytiin vuonna 2016 jopa 372 000 dollarilla.

Samainen laukku myytiin vuotta myöhemmin Christien huutokaupassa 500 000 dollarilla.

Toisaalta designer-laukkujen hintalaput voivat olla hyvin korkeita, ja on tärkeää harkita huolellisesti ennen suuren summan sijoittamista yhteen asusteeseen. Sijoitusvaikutuksen kannalta on olennaista valita klassinen ja ajaton malli, joka säilyttää arvonsa paremmin kuin trendikkäämpi vaihtoehto.

Se, onko designer-laukkujen ostaminen sijoitus vai kuluerä riippuu omasta näkökulmasta ja prioriteeteista. Jotkut näkevät sen investointina omaan tyyliinsä ja itsevarmuuteensa, kun taas toiset katsovat sitä pelkkänään turhana rahankäyttönä.

Kuinka valita sopiva designer-laukku sijoittamiseen?

Ensin on tärkeää harkita merkittävien muotitalojen mainetta ja historiaa. Laatu ja brändin arvostus voivat vaikuttaa laukun arvon säilymiseen pitkällä aikavälillä. Kannattaa myös tutkia huolellisesti eri mallien saatavuutta ja rajoitettuja painoksia – harvinaiset laukut saattavat nostaa enemmän arvoa ajan mittaan.

Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota materiaaleihin ja käsityöhön. Korkealaatuinen nahka tai käsintehdyt yksityiskohdat voivat nostaa design-laukun arvoa tulevaisuudessa. Laukku kannattaa myös ostaa oma käyttötarkoitus mielessä pitäen.

On tärkeää muistaa myös sijoituksen turvaaminen asianmukaisella säilytyksellä ja hoito-ohjeiden noudattamisella. Designer-laukkujen kunto voi vaikuttaa suuresti niiden jälleenmyyntiarvoon vuosien varrella. Monet säilyttävät sijoitusmielessä ostettuja designer-laukkuja omissa alkuperäisissä laatikoissaan ja käyttävät niitä vain tietyissä tilaisuuksissa tai harvoin.

Hermès, Chanel ja Louis Vuitton sijoituksena

Hermès, Chanel ja Louis Vuitton – kolme ikonista muotitaloa, joiden designer-laukut ovat keränneet mainetta ympäri maailmaa. Näiden brändien luomukset eivät ainoastaan edusta korkealaatuista käsityötä ja tyylikkyyttä, vaan myös sijoitusmahdollisuutta.

Hermèsin Birkin-laukku on tunnettu arvonsa säilyttämisestä ja jopa arvonnoususta vuosien varrella. Chanelin klassiset laukut ja Louis Vuittonin ikoniset monogrammit ovat olleet suosittuja valintoja niin käytössä kuin sijoittamisessa.

Nämä huippuluokan designer-laukut eivät ole pelkkää muotia, vaan ne ovat myös investointi tulevaisuuteen. Niiden harvinaisuus, laatu ja merkkitietoisuus tekevät niistä haluttuja keräilykohteita, jotka voivat kasvattaa arvoaan ajan mittaan.

Vaikka alkuinvestointi saattaakin olla korkea, nämä design-tuotteet voivat tarjota pitkän aikavälin tuottoa omistajilleen.

Kun valitaan sopivaa designer-laukkua sijoitustarkoituksiin, on tärkeää tutustua brändin historiaan, laatuun sekä rajoitettuihin erikoispainoksiin. Hermès, Chanel ja Louis Vuitton edustavat ylellisyyttään lisääviä vaihtoehtoja salkkuun, mutta myös muut suuret brändit, kuten Marc Jacobs, House of Mouwad ja Judith Lieber ovat kalliita ja suosittuja tuotemerkkejä.

Designer-laukun harvinaisuus nostaa sen arvoa

”Mitä vaikeampi laukku on ostaa, sitä todennäköisemmin sen arvo nousee”, Aurelie Vassy, Sotheby’sin käsilaukkujen ja asusteiden asiantuntija.

Tämä voi johtua siitä, että se on osa rajoitetun erän kokoelmaa, mallia, jota ei enää ole tuotannossa, tai ehkä se on valmistettu harvinaisesta materiaalista, kuten krokotiilin nahasta, tai harvinaisesta turkista.

Nykyään Hermés- ja jopa Chanel-laukuille on jo vuosia ollut pitkät jonotuslistat, ja näyttää siltä, että mitä pidempi jonotuslista, sitä halutumpi laukku on. Tämä on hyvä asia heille, joilla on varaa tällaiseen laukkuun: hinnat nousevat, mikä viime kädessä lisää jälleenmyyntiarvoa, jolloin rahat on käytetty hyvin.

Monet näistä laukkuista myydään uudelleen huutokaupoissa, mikä tarjoaa keräilijöille mahdollisuuden saada käsiinsä tuotannosta poistuneita laukkuja.

Vassy selittää, että huutokauppamarkkinoita hallitsee yksi tietty merkki:

”Huutokauppamarkkinoilla ranskalainen Hermés-brändi saa todella kaiken huomion. Vertailua ei ole. Se johtuu näiden laukkujen käsityötaidon niukkuudesta ja korkeasta laadusta, mikä johtaa kasvavaan kysyntään. Suosituimmat laukut ovat Kelly ja Birkin, joista eniten kysytyt ovat rajoitetun erän laukut.”