Onko nyt Helsingin pörssin aika loistaa?

Markkinoilla on orastavia merkkejä myönteisistä tunnelmista Helsingin pörssissä.

Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön OMXH25-indeksin kehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Helsingin pörssi on jäänyt selvästi jälkeen monien muiden länsimaiden osakeindekseistä. Esimerkiksi OMX Helsinki 25 -on noussut viidessä vuodessa vain 24 prosenttia, kun USA:n S&P 500 on noussut samalla ajanjaksolla lähes 93 prosenttia.

Helsingin pörssistä puuttuvat tekoälybuumista hyötyvät yhtiöt. Moni kotimainen yhtiö on syklinen, ja ne ovat siksi kärsineet maailmantalouden alakulosta. Lisäksi Helsingin pörssissä on ollut yhtiökohtaisia ongelmia, joista selkein lienee Nesteen kompurointi.

Huhtikuun lopulla Helsingin pörssi on kuitenkin saanut hieman tuulta purjeisiin, ja OMX Helsinki 25 -indeksi on kivunnut kuukaudessa 5,3 prosenttia. Lokakuun pohjalta indeksi on noussut huomattavasti enemmän, lähes 18 prosenttia.

Aktian salkunhoitaja Paavo Ahonen uskoo, että Suomi-osakkeiden nousupotentiaali voi olla erittäin merkittävä, kunhan tuloskäänne lähestyy. Tämä johtuu siitä, että monien tuttujen kotimaisten yhtiöiden osakkeiden arvostustasot ovat painuneet alas, hän toteaa pankin markkinakatsauksessa.

”Kiinniotettavaa viimeisen vuoden heikon kehityksen jäljiltä toki riittää, mutta arvostustasot ovat Suomessa edelleen pääosin matalat, ja tulosten odotetaan kääntyvän kasvuun loppuvuonna ja jatkavan kasvussa ensi vuonna”, Ahonen kertoo.

Ahosen mukaan suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden yhteenlaskettujen tulosten odotetaan laskevan pari prosenttia tänä vuonna, mutta kasvavan noin 10 prosenttia vuonna 2025.

”Ilman Nesteen negatiivista vaikutusta tuloskasvua on kuitenkin odotuksissa jo tältäkin vuodelta”, salkunhoitaja ennustaa.

Ahosen mukaan kotimaisten yhtiöiden odotettu tuloskäänne ja alhainen arvostustaso on ”kiehtova yhdistelmä”.

”Moni suomalainen pörssiyhtiö on ohjeistanut tuloksensa paranevan vuoden toisella puoliskolla. Myös analyytikoiden tulosennusteissa odotetaan tulosten kääntyvän kasvuun tämän vuoden aikana.”

Kuitenkin talousympäristössä riittää edelleen epävarmuustekijöitä. Siten yksittäisillä yhtiöillä tuloskäänteen tarkassa ajoittumisessa ja suuruudessa voi tulla yllätyksiä, ja tämä voi tehdä myös osakemarkkinan kehityksestä pomppuisaa, Ahonen kertoo.

Suuressa kuvassa tulosennusteet kertovat kuitenkin tulosten olevan menossa parempaan suuntaan, salkunhoitaja uskoo.

Myös Suomen makrotaloudessa saattaa näkyä käänne, joka antaa tukea osakkeille.

Handelsbankenin mukaan Suomen talous kasvaa 1,5 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026.

Kotimainen kysyntä ja vienti toimivat talouden kasvuvetureina vuosina 2024–2026. Handelsbankenin ennusteessa viennin kasvu piristyy, mutta tuonti kasvaa ennustejaksolla vientiä nopeammin.

Inflaatio hidastuu tänä vuonna, vaikka hallituksen päätös nostaa arvonlisäveroa nostaa hintoja ja jarruttaa inflaation laskua. Pankki ennustaa inflaation hidastuvan 2,3 prosenttiin tänä ja ensi vuonna. Vuonna 2026 inflaatio laskee 1,8 prosenttiin.