Sijoitusguru John Neff osoitti yksinkertaisen sijoitusstrategian voiman

Huikean sijoitusuran tehneen John Neffin sijoitusstrategia ei lupaa helppoja pikavoittoja.

Huikean menestystarinan tehneitä sijoittajia löytyy moneen lähtöön. Suurin osa sijoitusharrastajista tuntee Warren Buffettin ja moni myös George Sorosin tai Peter Lynchin.

Sen sijaan John Neff lienee monelle suomalaiselle alan harrastajalle tuntemattomampi sijoituslegenda.

Kuitenkin Neff oli merkittävä amerikkalainen sijoittaja ja rahastonhoitaja, joka tuli tunnetuksi pitkästä ja menestyksekkäästä urastaan Windsor-rahaston hoitajana EFT-rahastoistaan tunnetuksi tulleessa Vanguardissa.

Neffin työura perustui vakaaseen arvosijoittamisen sijoitusfilosofiaan, joka tuotti merkittäviä tuloksia pitkän ajanjakson aikana, tehden hänestä yhden arvostetuimmista sijoitusguruista.

Amerikkalainen Neff syntyi 19. syyskuuta 1931 Wauseonissa, Ohiossa. Hän suoritti korkeakoulututkinnon University of Toledossa, josta hän valmistui kauppatieteen kandidaatiksi vuonna 1955. Tämän jälkeen Neff jatkoi opintojaan Case Western Reserve Universityssä, josta hän valmistui MBA-tutkinnolla vuonna 1958.

Neffin ammatillinen matka alkoi National City Bank of Clevelandissa. Siellä hän alkoi kehittää asiantuntemustaan rahoituksessa, luoden pohjan tulevalle menestykselleen. Vuonna 1964 hän siirtyi Vanguardille ja otti ohjat Windsor-rahastossa.

Seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana hän muutti rahaston yhdeksi aikansa parhaiten menestyvistä sijoitusrahastoista.

Neffin johtamanaan Windsor-rahasto saavutti keskimääräisen 13,7 prosentin vuosituoton, mikä ylitti selvästi S&P 500:n 10,6 prosentin keskimääräisen vuosituoton samana ajanjaksona.

Mielenkiintoista Neffin kuuluisassa urassa on, että rahanhoitajana hän jätti usein käyttämättä tilaisuutta sijoittaa sen hetken kuumiin kasvuosakkeisiin. Sen sijaan hän valitsi edullisia, heikosti tuottavia osakkeita. Kuitenkin Vanguardin Windsor- ja Gemini II -rahastojen salkunhoitajana 31 vuoden aikana hän voitti markkinat toistamiseen.

Kun Neff jäi eläkkeelle vuonna 1995, rahaston varat olivat kasvaneet 75 miljoonasta dollarista vaikuttavaan 13,6 miljardiin dollariin.

Tulokset puhuvat puolestaan.

Yksinkertaisen tehokas sijoitusstrategia

Neffin sijoitusstrategia pohjautui tiukasti arvosijoittamisen periaatteisiin. Hänellä oli tarkka silmä löytää aliarvostettuja yrityksiä, joilla oli vahvat fundamentit.

Yksi hänen ensisijaisista mittareistaan oli se yleisin arvostuskerroin eli P/E-kerroin. Neff etsi yrityksiä, joilla oli alhainen P/E-luku, mikä hänen mielestään osoitti niiden olevan aliarvostettuja suhteessa niiden tuottoihin.

Neff painotti myös korkeaa osinkotuottoa. Hänelle korkeat osinkotuotot eivät ainoastaan tarjonneet puskuria markkinoiden laskusuhdanteissa, vaan ne toimivat myös indikaattorina yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Neff oli luonteeltaan vastavirtaan kulkija eli kontrasijoittaja. Hän sijoitti usein epäsuosittuihin sektoreihin tai yrityksiin.

Hän uskoi, että markkinat ylireagoivat usein negatiivisiin uutisiin, mikä johti väärinhinnoiteltuihin alhaisiin osakekursseihin. Ostamalla näitä aliarvostettuja osakkeita Neff hyötyi markkinoiden taipumuksesta korjata virheensä ajan myötä.

Hänen sijoituspäätöksensä perustuivat markkinatrendien ja laumasieluisuuden välttelyyn. Sijoituslegenda osti mieluummin silloin, kun muut myivät, ja myi, kun muut ostivat – luottaen aina itsenäiseen analyysiin ja vahvaan näkemykseen.

Ei liene mikään yllätys, että tällaisen sijoitustyylin harrastaja korostaa myös kärsivällisyyden merkitystä sijoittamisessa. Neff uskoi, että pörssiyhtiön todellisen arvon paljastuminen saattaa viedä aikaa, ja sijoittajien tulisi olla valmiita pitämään kiinni sijoituksistaan vuosia.

”Kurittomuus voi johtaa suuriin epäonnistumisiin kaupankäynnissä. Kurinalaisuuteen osakemarkkinoilla kuuluu tahto ja omistautuminen pysyä keskittyneenä ja ahkerana sekä kurinalaisuus pitää kiinni kaupankäyntisuunnitelmasta. Kun kyse on pörssisijoittamisesta, saat mahdollisuuden olla oma pomosi. Sinä päätät, miten ja minne sijoitat”, hän sanoi.

Yksinkertainen on kaunista

Vaikka Neffin painopiste oli arvoyhtiöissä, hän ei tietenkään väheksynyt yritysten tuloskasvua. Neff etsi yrityksiä, jotka olivat osoittaneet johdonmukaista ja vahvaa tuloskasvua, tavoitellen tasapainoa alhaisen arvostuksen ja kasvupotentiaalin välillä.

Neffin sijoitusvalinnat perustuivat perusteelliseen analyysiin, jonka perusteella salkkuun valikoituvilla yhtiöillä oli vahvat taseet. Hän uskoi myös laadukkaan johdon tärkeyteen, nähden pätevät ja luotettavat johtoryhmät kriittisinä yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle.

Vuonna 1999 Neff jakoi sijoitusfilosofiansa ja näkemyksensä kirjassaan John Neff on Investing. Tämä kirja on tullut arvokkaaksi resurssiksi sijoittajille, jotka pyrkivät ymmärtämään ja soveltamaan arvosijoittamisen periaatteita.

Kirjassaan hän pyrki osoittamaan, että sijoituspäätökset tulee tehdä vahvojen fundamenttien pohjalta, ei spekulaatioiden. Hän kannustaa sijoittajia pitämään sijoitusstrategiansa yksinkertaisina ja selkeinä, välttäen monimutkaisia ja spekulatiivisia lähestymistapoja.

”Arvostelukyky tunnistaa tilaisuudet, rohkeus antaa sinulle mahdollisuuden elää niiden kanssa, kun muu maailma ryntää toiseen suuntaan. Meille rumat osakkeet olivat usein kauniita”, hän sanoi kirjassaan.

John Neffin tunnettuja sijoitusviisauksia

Neffin ajatuksia on lainattu ahkerasti sijoitussivustoilla ja muissa medioissa. Tässä on muutama sijoitusgurun viisaus.

”Ei ole aina helppoa tehdä sitä, mikä ei ole suosittua, mutta siinä piilee mahdollisuus tehdä rahaa. Osta osakkeita, jotka näyttävät huonoilta vähemmän huolellisten sijoittajien silmissä ja pidä niistä kiinni, kunnes niiden todellinen arvo tunnustetaan.”

”Menestyvät osakkeet eivät kerro, milloin myydä. Kun tunnet halua kerskua, on todennäköisesti aika myydä.”

”Uskon vahvasti siihen, että käsillä on oltava suuri määrä käteistä, kun tilaisuuksia ilmenee. Menestyksen avain on olla henkisesti ja taloudellisesti valmis ostamaan, kun muut myyvät.”

”Ei ole merkitystä sillä, kuinka paljon yritys ansaitsee per osake, vaan sillä, mikä on P/E-kerroin. Tulos per osake kertoo, kuinka paljon yritys ansaitsee. Hinta/tulos-suhde kertoo, kuinka paljon sinun on maksettava niistä ansioista.”

”Paras tapa löytää neula heinäsuovasta on ostaa koko heinäsuova.”

”Jos löydät yrityksen, joka pystyy nostamaan oman pääoman tuoton 12 prosentista 15 prosenttiin, näet todennäköisesti osakekurssin nousevan merkittävästi.”

John Neff menehtyi 4. kesäkuuta vuonna 2019. Hänen perintönsä sijoittamisessa on opetus siitä, että kärsivällisyys, perusteellinen analyysi ja arvosijoittamisen periaatteiden noudattaminen voivat johtaa merkittäviin pitkäaikaisiin tuottoihin.

Ammatillisten saavutustensa lisäksi Neff tunnettiin myös hyväntekeväisyystoiminnastaan, erityisesti koulutuksen ja terveydenhuollon alalla, mikä heijastaa hänen sitoutumistaan takaisin antamiseen yhteisölle.