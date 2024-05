KH Group varoittaa tuloksen jäävän ”merkittävästi” vertailukaudesta

KH Groupin tulosvaroitus tuli markkinoille puun takaa.

Monialayhtiö KH Group, entiseltä nimeltään Sievi Capital, laskee ohjeistustaan vuodelle 2024. Tulosvaroitus sai osakkeen yli 13 prosentin laskuun tiistaina Helsingin pörssissä.

KH Group on monialakonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: KH-Koneet, Indoor Group, Nordic Rescue Group ja HTJ. Tällä hetkellä se toimii neljällä liiketoiminta-alueella B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. KH Group on käynnistänyt strategiamuutoksen, jonka tavoitteena on luoda teollinen konserni, joka keskittyy maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneet Groupin liiketoimintaan.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 miljoona euroa ja liikevoitoksi 12–16 miljoona euroa sisältäen Viron kiinteistökaupasta kirjatun liikevoiton.

Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa maaliskuun lopulla yhtiö oli arvioinut vuoden 2024 liikevaihdoksi 400-420 miljoona euroa ja liikevoitoksi 14–16 miljoona euroa. Ohjeistus ei sisältänyt Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjautuvaa noin 3,7 miljoonan euron liikevoittoa, josta yhtiö tiedotti 21. maaliskuuta.

Ohjeistuksen laskeminen perustuu Indoor Groupin ja KH-Koneiden ennakoitua alhaisempaan liikevaihtoon ja liikevoittoon pääosin ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

KH Group -konserni ennakoi jäävänsä merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukauden pro forma -luvuista, jolloin liikevaihto oli 100 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoona euroa.

Yhtiön mukaan yleinen markkinoiden epävarmuus, Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja Indoor Groupin uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto vaikuttavat heikentävästi KH Groupin liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto laski 105 miljoonaan euroon edellisvuoden 114 miljoonasta eurosta. Liikevoitto kuitenkin nousi 4,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,6 miljoonasta eurosta.

KH-Koneiden liikevaihto jäi loka-joulukuussa selvästi alle vertailukauden yleisen markkinatilanteen heikentymisen takia. Kannattavuutta tukivat liiketoimintojen tehostaminen ja vuokrausliiketoiminta. Indoor Groupin liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla ja kannattavuus parani suhteessa alkuvuoteen.

Yhtiö julkaisee vuoden 2024 tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksen tiistaina 7. toukokuuta.