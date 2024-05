Kiinan osakemarkkinat elpyvät – taloudessa varovaisia kasvun merkkejä

Kiinan talous on kärsinyt lukuisista rakenneongelmista. Sijoittajat ovat huolissaan siitä, kykeneekö maan hallinto tekemään oikeanlaisia uudistuksia.

Kiinan talouskasvu on kohdannut useita haasteita viimeisen vuoden aikana. Kiinteistösektori on ollut merkittävässä kriisissä, ja useat suuret kiinteistökehittäjät, kuten Evergrande, ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Tämä on heikentänyt kuluttajien luottamusta ja vähentänyt kiinteistöinvestointeja, mikä on vaikuttanut negatiivisesti koko talouteen, sillä kiinteistösektorilla on hyvin merkittävä rooli Kiinan taloudessa.

Maailman toiseksi suurimman talouden kulutuksen kasvu on ollut vaimeaa, ja kuluttajien luottamus on heikko, osittain johtuen kiinteistökriisistä ja korkeasta velkaantumisesta.

Vähittäismyynnin kasvuvauhti on hidastunut, mikä heijastaa kotimaisen kysynnän heikkoutta.

Lisäksi maan paikallishallinnoilla on merkittäviä velkaongelmia, ja kokonaisvelka on kasvanut huomattavasti. Paikallishallintojen velkataakka ylittää yhdeksän biljoonaa dollaria, mikä rajoittaa niiden kykyä investoida ja tukea talouskasvua.

Vaikka Kiinan vienti on kasvanut, kansainvälinen kysyntä on ollut epävakaata. Kauppasuhteet ja geopoliittiset jännitteet, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ovat lisänneet epävarmuutta vientimarkkinoilla.

Hallituksen toimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta

Koronapandemia on jättänyt jälkensä talouteen, ja vaikka Kiina on suurimmaksi osaksi toipunut pandemian alkuvaiheen shokista, pandemian jälkivaikutukset, kuten toimitusketjujen häiriöt ja matkailun rajoitukset, ovat edelleen vaikuttaneet talouskasvuun.

Kiinan hallitus on toteuttanut useita sääntelytoimenpiteitä eri sektoreilla, kuten teknologia- ja koulutusalalla. Nämä toimenpiteet ovat aiheuttaneet epävarmuutta ja heikentäneet investointihalukkuutta näillä aloilla.

Kaiken lisäksi raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, mikä on lisännyt inflaatiopaineita ja vaikeuttanut yritysten toimintaa sekä kuluttajien ostovoimaa.

Myös Kiinan pankkisektorilla on merkittäviä riskejä, jotka liittyvät erityisesti kiinteistösektorin velkaongelmiin. Tämä on lisännyt rahoitusvakauden riskejä ja vaikeuttanut luotonantoa.

Hallitus on pyrkinyt tukemaan taloutta erilaisin toimenpitein, mutta kestävän talouskasvun saavuttaminen vaatii edelleen merkittäviä ponnisteluja.

Kaksijakoista makrodataa

Viimeisimmät Kiinan taloustiedot olivat hieman ristiriitaisia, ja jatkuva kulutuksen heikkous korostaa tarvetta lisätä finanssi- ja rahapoliittista tukea kestävän talouskasvun varmistamiseksi, arvioi Pepperstone-yhtiön vanhempi tutkimusstrategi Michael Brown.

Kiinan vähittäismyynti kasvoi huhtikuussa 2,3 prosenttia vuodentakaisesta, mikä on huomattava lasku edellisen kuukauden 3,1 prosentista ja selvästi alle konsensusodotusten 3,7 prosentin vuotuisen kasvun.

”Kuukausittaiset tiedot eivät myöskään antaneet paljon syytä optimismiin, sillä myynti käytännössä pysähtyi kuukausitasolla”, Brown toteaa.

Kiinan teollisuudessa tunnelmat näyttävät erilaisilta. Brownin mukaan toisaalta teollisuustuotannon luvut näyttävät hieman valoisammilta.

”Vuotuisella tasolla tuotanto kasvoi huhtikuussa 7,7 prosenttia, mikä on merkittävä nopeutuminen maaliskuun 4,5 prosentin kasvusta ja huomattava ylitys konsensuksen 5,5 prosentin odotuksiin nähden.

Lisäksi kuukausitasolla tuotanto kasvoi viime kuussa alle yhden prosentin, mikä on nopein vauhti yli kolmeen vuoteen, mikä antaa lisänäyttöä kotimaisen valmistussektorin suhteellisesta kestävyydestä.”

Strategin mukaan yhdessä vähittäismyynti- ja teollisuustuotantoluvut tarjoavat lisätodisteita ja vahvistusta Kiinan talouden elpymisestä – erityisesti kun otetaan huomioon viime kuussa nähty 1,5 prosentin vuotuinen vientikasvu, mikä alleviivaa kansainvälisen kysynnän Kiinan tavaroille olevan suhteellisen vankkaa.

”Luonnollisesti tämä kysyntä jatkaa kasvun tukemista valmistussektorilla, joka on suurelta osin ylläpitänyt Kiinan taloutta tänä vuonna”, Brown toteaa.

Hallinto yrittää kääntää kiinteistösektorin suunnan

Sen sijaan Kiinan kotimaiset ongelmat, kuten pitkittynyt ja laajentunut kiinteistökriisi, painavat edelleen kuluttajien luottamusta ja kulutusta, strategi arvioi.

”Tämän viikon alussa julkaistut tiedot osoittivat luotonannon laskeneen ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuosikymmeneen. Raporttien mukaan kiinteistösektorin tukitoimet ovat harkinnassa, mukaan lukien suunnitelmat, joiden mukaan paikallishallinnot ostaisivat vaikeuksissa olevien kehittäjien myymättömiä asuntoja. Tämä tuntuu kuitenkin enemmänkin yritykseltä peittää ongelmia kuin ratkaista niitä.”

Lisäksi Kiinan viranomaiset ovat yrittäneet kääntää kiinteistösektorin suunnan vähintään kolmen vuoden ajan, mutta tuloksetta, velkakriisin alettua vuoden 2021 puolivälissä, Brown muistuttaa.

”Tämän lisäksi on otettava huomioon tällaisen pakotetun ostokäytännön merkittävät haitalliset vaikutukset paikallishallintojen taseisiin, erityisesti kun paikallishallintojen kokonaisvelka on yli yhdeksän biljoonaa dollaria, mikä aiheuttaa huomattavan riskin laajemmalle rahoitusvakaudelle.”

Siitä huolimatta vahva halu tukea kiinteistösektoria alleviivaa, kuinka keskeistä vakaampi kiinteistöympäristö on kuluttajien luottamuksen ja kulutuksen vahvistamisessa. Brownin mukaan valmistava teollisuus voi tukea kestävää elpymistä vain rajallisesti.

Jatkuuko osakemarkkinoiden elpyminen?

Kestävä elpyminen Kiinan taloudessa on Brownin mukaan todennäköisesti tarpeen, jotta voidaan tarjota vahvempi härkämarkkina Kiinan osakkeille, vaikka maan osakemarkkinat ovatkin toipunut yli 20 prosenttia tammikuun puolivälin pohjalukemista.

Kansainvälisillä sijoittajilla on pitkäaikainen ja perusteltu huoli Kiinasta kehnona sijoitusmarkkinana, erityisesti kun muut alueelliset vaihtoehdot Aasian osakesijoituksille – kuten Intia ja Japani – näyttävät yhä suotuisammilta.

Kansainväliset sijoittajat ovatkin tehneet joukkopakoa Kiinan osakemarkkinoilta. Riskien vuoksi ulkomaisten yritysten tekemien suorien investointien kasvu Kiinaan laski viime vuonna matalimmalle tasolle sitten 1990-luvun alun.

Kiinan Shanghain pörssin (SSE Composite) kehitys. Kuva: Koyfin.

Kiina pyrkii myös uudistamaan pääomamarkkinoitaan. Kiina julkisti yhdeksän kohdan toimenpideohjelman, jossa kannustetaan yrityksiä osingonmaksuun, parannetaan uusien osakeantien laatua ja tukitaan yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän puutteita.

Jotkut sijoittajat toivovat, että tämä auttaa elvyttämään maan vaikeuksissa olevia osakemarkkinoita, kuten aiemmat suunnitelmat tekivät vuosina 2004 ja 2014.

Kiinan osakemarkkinoiden alhaiset arvostukset yhdessä paranevien tulosten kanssa voivat toimia katalysaattorina tiettyjen sektoreiden jatkaessa ylisuoriutumista Kiinassa.

Vaikka jotkut sijoittajat eivät ole vielä tunnistaneet Kiinan osakkeiden houkuttelevia arvostuksia, monet yritykset ottavat asian omiin käsiinsä ostamalla takaisin omia osakkeitaan, erityisesti internet-sektorilla.

Samalla näiden yritysten fundamentit paranevat. MSCI China -osakeindeksin internet- ja verkkokauppayritysten osakekohtaisen tuloksen kasvuennusteet ovat olleet nousussa viimeisten kahden vuoden ajan ja ovat tällä hetkellä moninkertaisesti korkeampia kuin kuluttajasektorin osakkeet ja indeksin muiden toimialojen keskiarvo.