Kuluttajariitalautakunta antanut useita sähkösopimuksen hintaa sovittelevia ratkaisuja – sähköyhtiöt eivät noudattaneet suosituksia

Kuluttajariitalautakunnan mukaan sähkö­yhtiöt jättäneet noudattamatta annettuja suosituksia.

Kuluttajariitalautakunta tiedotti antaneensa viime kuukausina useita ratkaisuja, joissa se on sovitellut syksyllä 2022 tehtyjen kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten hintoja. Taustalla on sähkön hinnan äkillinen kallistuminen loppuvuodesta 2022, jonka jälkeen sähkösopimusten hinnat ovat kuitenkin laskeneet voimakkaasti, jonka seurauksena moni kuluttaja on jäänyt kiinni kalliiseen määräaikaiseen sähkösopimukseen.

Kuluttajariitalautakunta linjasi kesällä 2023 yleisesti sähkönmyyntisopimusten kohtuuttomuuden rajoja, kun määräaikaisten sähkösopimusten hinnat olivat laskeneet voimakkaasti vuoden 2022 jälkipuoliskon hinnoista. Lautakunnan mukaan sopimuksen kiinteä hinta voi olla kohtuuton, jos sen keskihinta on yli 15 prosenttia korkeampi ja yli 150 euroa enemmän kuin muiden samaan aikaan tarjottujen vastaavien sopimusten.

Vaikka kuluttajariitalautakunta on todennut kohtuuttomuuden rajojen ylittyneen syksyn 2022 sähkösopimusten hinnoittelussa, eivät sähköyhtiöt ole kuitenkaan noudattaneet lautakunnan sähkön hintaa sovittelevia suosituksia.

Kymmenet tuhannet kärsivät kalliista sopimuksista

Ratkaistessaan kohtuuttomia tapauksia lautakunta on tapauskohtaisesti punninnut eri näkökohtia tavoitteena saada sopimukset tasapainoisemmiksi. Ratkaistuissa tapauksissa sovitut hinnat ovat vaihdelleet 25-30 sentin välillä kilowattitunnilta ja sovittelulla hintaa on laskettu yleensä noin 20 senttiin kilowattitunnilta.

Syksyllä 2022 tehtyjä erittäin korkean hinnan määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia on arviolta vähintään kymmeniä tuhansia. Kuluttajariitalautakunnan mukaan viime aikoina tuhannet ihmiset ovatkin saaneet maksuhäiriömerkinnän maksamatta jääneistä sähkölaskuista. Erityisen paljon sopimukset ovat vaikuttaneet sähköllä lämmittäviin omakotitaloasujiin.

”Kalliiksi osoittautuneen sopimuksen tehneet kuluttajat joutuvat sovittelun jälkeenkin maksamaan korkeaa hintaa verrattuna muihin kuluttajiin. Kun yhtiöt ovat jättäneet noudattamatta lautakunnan suosituksia, riski hintojen yllättävästä laskusta on jäänyt kokonaan kuluttajien kannettavaksi”, lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg toteaa tiedotteessa.

Seuraavaksi kuluttaja-asiamiehen puoleen

Kuluttajariitalautakunta on kehottanut joissain tapauksissa kuluttajia kääntymään kuluttaja-asiamiehen puoleen, jotta sopimusten kohtuullisuuteen ja sovitteluun saadaan tuomioistuintietä ratkaisu.

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa riita-asian hoitamisessa oikeudessa, jos sen ratkaisemisella on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä merkitys tai jos yritys ei noudata kuluttajariitalautakunnan suosituksia.

Lautakunta on ohjannut kuluttajia kääntymään kuluttaja-asiamiehen puoleen tapauksissa, joissa se katsoo olevan suurin ennakkopäätösarvo. Kuluttajariitalautakunnan mukaan kuluttaja-asiamies tulee hakemaan asiaan selvyyttä tuomioistuimesta.

Jos asia päätyy korkeimpaan oikeuteen, ratkaisu tulee koskemaan kaikkia syksyllä 2022 tehtyjä määräaikaisia kiinteähintaisia sähkönmyyntisopimuksia, kuluttajariitalautakunnan tiedotteessa ohjeistetaan.

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton riitojen ratkaisija, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin oikeudellisiin riitoihin. Lautakunnan tavoitteena on edistää reilua yhteiskuntaa ja kaupankäyntiä, ja lautakuntaan kuuluu niin yritysten kuin kuluttajienkin edustajia.

Pörssisähkö porskutti, mutta tuleeko nyt käänne?

Syksyn 2022 kalliit määräaikaiset sähkösopimukset ajoivat monia kuluttajia pörssisähkösopimusten pariin. Viime vuoden lopulla uutisoitiin pörssisähkösopimusten määrän kaksinkertaistuneen vuoden 2023 aikana. Tuolloin Taloustutkimuksen mukaan 29 prosenttia suomalaisista kotitalouksista luotti pörssisähköön.

Pörssisähkön etuja ovat joustavat sopimusmallit, joihin ei tarvitse sitoutua pitkien määräaikojen ajaksi. Moni kuluttaja saa pörssistä sähkön myös keskimäärin halvemmalla, vaikkakin halpojen tuntien hyödyntäminen vaatii käyttäjältä jonkin verran oma-aktiivisuutta.

Huhtikuussa VertaaEnsin.fi-sivusto kertoi sähkömarkkinakatsauksessaan määräaikaisten sopimusten määrän olevan pitkästä aikaa taas kasvamaan päin. Ilmiön taustalla on todennäköisesti viime talven muutamat hintapiikit, kuten tammikuun alun historiallisen kallis päivä. Määräaikaisella sopimuksella haetaan usein mielenrauhaa yllättävien hintapiikkien varalle.

