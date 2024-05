Analyysi: Lakot painoivat Wetterin tulosta – liikevaihdossa selvä nousu

Wetterin oikaistu liiketulos jäi ennusteista. Kasvun osalta neljännes sujui kuitenkin vahvasti.

Autotalo Wetterin liikevaihto oli 144,8 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 139 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa ennusteen ollessa 3,3 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Wetterin liikevaihto kasvoi 65 prosenttia vertailukaudesta.

Liikevaihtoa vertailukauteen nähden kasvattivat selvästi Autotalo Hartikaisen, AutoPalinin ja Osuuskauppa Suur-Savon autoliiketoiminnan toteutuneet liiketoimintakaupat, sekä maaliskuussa 2024 toteutunut Wetteri Trucks Oy:n (ent. Suvanto Trucks Oy) hankinta. Vaihtoautojen piristynyt kauppa nosti myös osaltaan konsernin liikevaihtoa.

Liiketoimintasegmenteissä liikevaihdon kasvu olikin suurinta henkilöautot-segmentissä, jonka liikevaihto nousi 92 prosenttia 98,5 miljoonaan euroon. Uusia autoja laskutettiin noin 61 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja uusien autojen tilauskanta katsauskauden lopussa oli 47,2 miljoonaa euroa.

Raskaan kaluston liikevaihto laski hieman, uusia kuorma-autoja laskutettiin 44 kappaletta, uusia tilauksia saatiin 36 kappaletta. Vaihtokuorma-autoja laskutettiin 52 kappaletta.

Huoltopalveluiden liikevaihto nousi 76 prosenttia ja oli liki 25,5 miljoonaa euroa, mutta investoinnit huoltotoiminnan kehittämiseen vaikuttivat hieman toiminnan tuloksellisuuteen verrattuna edellisen vuoden vastaavan aikaan.

Ensimmäisellä neljänneksellä Wetteri-konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen negatiivisesti vaikuttivat työmarkkinatilanteen epävarmuus sekä ensimmäiselle vuosineljännekselle osuneet Suomessa järjestetyt lakot.

Erityisesti konsernin toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttivat satamalakot, jotka siirsivät uusien autojen luovutuksia tavallisesti vilkkaalta maaliskuulta seuraaville kuukausille. Lakkojen vaikutus heijastui myös varaosalogistiikkaan ja sitä kautta huoltoon. Wetterin oikaistu käyttökate nousi 6,1 miljoonaan euroon viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto puolestaan pysytteli pitkälti viimevuoden tasolla.

Wetterin johdon mukaan automarkkinaan on kertynyt lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja vahvaa orgaanisen kasvun potentiaalia. Yhtiö odottaakin myös uusien autojen kysynnän vilkastuvan jo tämän vuoden toisella puoliskolla.

Johdon mukaan maltillistunut korkokehitys, talouden käänne sekä jatkoa saanut täyssähköisten työsuhdeautojen verokannuste ovat kasvua lupaavia signaaleja.

Wetterin säilytti taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2024 ennallaan. Yhtiö odottaa 660–800 miljoonan euron liikevaihtoa ja 19–23 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa. Yhtiö uskoo siis saavuttavansa paremman tuloksen kuin vertailuvuonna 2023, jolloin Wetterin liikevaihto oli 443 miljoonaa euroa ja oikastu liikevoitto 12 miljoonaa.

Wetterin osake

Tammikuussa 2024 Wetterin osakkeeseen tarttunut alavireisyys on painanut osakekurssia läpi kuluvan vuoden. Vaikka yhtiön Q4-tulos oli ennusteita vahvempi, ei se riittänyt kääntämään osakkeen kurssia.

Toukokuun alussa Wetteri ilmoitti allekirjoittaneensa maansiirtokoneiden maahantuonti- ja jälleenmyyntisopimuksen SANY:n kanssa, mikä vahvisti yhtiön asemaa raskaan kaluston liiketoiminta-alueella. Tämäkään uutinen ei juuri piristänyt sijoittajia.

Tammi-maaliskuun tulokseen Wetterin osake reagoi jälleen alavireisesti. Wetteri Oyj:n osake lähti tulosjulkaisun jälkeen hienoiseen laskuun, ja vaihtaa omistajaa tällä hetkellä noin 0,44 euron hintaan.

Kuva: Sijoittaja360

Sijoittajan näkökulma

Kuten Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula mainitsi osavuosijulkaisussa, oli konsernin ensimmäisen neljänneksen suoritus melko hyvä, kun otetaan huomioon toimintaympäristön haasteet. Oikeastaan ainoa negatiivinen asia tuloksessa oli oikaistun liiketuloksen kuuden prosentin lasku, mikä johtui pitkälti satamalakkojen vaikutuksista.

Lakot näyttäisivät olevan toistaiseksi ohi, eikä yhtiö maininnut maalis-huhtikuun lakkojen vaikuttavan ainakaan merkittävästi vuoden toisen neljänneksen tulokseen.

Vaikka analyytikoiden odottamalle tasolle liiketuloksen kehityksessä ei ensimmäisellä kvartaalilla päästy, on hyvä huomioida, että Wetteri on nopean kasvun vaiheessa oleva yhtiö. Konsernin tavoitteena on raivata tilaa markkinoilta ja kasvaa pitkälti yrityskauppojen tukemana. Näiltä osin Wetteri onnistui siis strategiassaan oikein hyvin ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen viimeisimmät hankinnat puskivat liikevaihtoa 65 prosenttia vertailukautta suuremmaksi.

Kasvun ylläpitäminen onkin yhtiön kannalta tärkeämpi tavoite, ja Wetteri jatkaa edelleen kasvustrategiansa toteuttamista, mistä kertovat niin uudet maahantuonti- ja jälleenmyyntisopimukset kuin uudet vaihtoautokaupan myymälät.

Osavuosikatsauksessa yhtiö väläytti myös kasvun buustaamista osakeannilla, jonka mahdollisuuksia Wetteri kartoittaa.

Kasvun ohella Wetteri tähtää Suomen kannattavimmaksi autoalan toimijaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiön mukaan tätä tavoitetta kohti lähestytään hyvää vauhtia.

Varmuutta sijoittajan mieleen tuo viime vuoden tilinpäätöksessä annetun lupaavan ohjauksen säilyttäminen ennallaan. Tuloksellisuutta painaneiden seikkojen nähdään siis jääneen päättyneelle neljännekselle, ja koko vuoden osalta Wetteri arvioi edelleen sen yltävän selvään tulosparannukseen.

Toki ensimmäisen kvartaalin vaikean toimintaympäristön myötä tavoiteltava taso lienee ohjauksen alalaidassa.

Wetterin arvioiden mukaan autoalan uusien autojen kysyntä piristyy vuoden toisella puoliskolla. Tämän perusteella yhtiön kasvu ei siis näytä merkkejä hyytymisestä.

Lähiajan riskinä Wetterin osakkeelle onkin lähinnä korkean korkotason pitkittyminen, mikä pitäisi rahoituskulut korkeina ja painaisi tuloskehitystä. Toisaalta keskuspankkien korkopolitiikan helpottaminen voisi olla Wetterille se kaivattu tuki, jonka osake tarvitsee pysyvämmän nousutrendin saavuttamiseksi.

Analyytikot ovat ainakin luottavaisia, sillä Wetterille povataan edelleen tuloskasvua sekä kuluvalle vuodelle että ensi vuodelle.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.