Marimekko löi tulosodotukset kirkkaasti

Brändiyhtiö Marimekko julkisti keskiviikkoaamuna väkivahvan tammi-maaliskuun tulosraportin.

Merimekon liikevaihto on noussut kolmen vuoden aikana vauhdilla ja kuluvana vuonna kasvu on jatkunut. Yhtiö on kiihdyttänyt uusien myymälöiden avaamista erityisesti Aasiassa.

Strategia näyttää toimivan. Marimekko kasvaa ja kasvaa hallitusti.

Marimekon liikevaihto kasvoi alkuvuonna seitsemän prosenttia vertailukaudesta ja oli 37,7 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin kasvu suurimmalla markkina-alueella Suomessa, kun arvioitua merkittävästi enemmän kertaluonteisia kampanjatoimituksia ajoittui jo ensimmäiselle neljännekselle. Myös kansainvälisen liikevaihdon kasvu nosti liikevaihtoa.

Liikevaihto Suomessa nousi kahdeksan prosenttia. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia, kun sekä Aasian-Tyynenmeren alueella että Pohjois-Amerikassa tukkumyynti kehittyi hyvin ja lisenssituotot kasvoivat merkittävästi.

Liikevaihto Aasian-Tyynenmeren alueella kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 22 prosenttia. Pohjois-Amerikassa kasvu oli vieläkin nopeampaa, kun liikevaihdon kasvu ylsi 56 prosenttiin. Tosin Marimekon liikevaihdosta edelleen yli puolet tulee kotimaan myynnistä.

Liikevoitto nousi viime vuoden 3,8 miljoonasta eurosta 5,1 miljoonaan euroon. Tuloskasvu ylitti selvästi analyytikoiden konsensusodotuksen 3,4 miljoonaa euroa.

Liikevoittoa nostivat erityisesti liikevaihdon kasvu ja suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Korkeammat kiinteät kustannukset puolestaan laskivat liikevoittoa.

Kiinteät kustannuksemme kasvoivat Marimekon suunnitelmien mukaisesti etenkin kasvupanostuksien seurauksena.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo, että Marimekon liikevaihtoa nosti erityisesti Suomen tukkumyynti, joka kasvoi, kun arvioitua merkittävästi enemmän kertaluonteisia kampanjatoimituksia ajoittui jo ensimmäiselle neljännekselle.

Kansainvälistä liikevaihtoa nostivat toimitusjohtajan mukaan hyvin kehittynyt tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa sekä merkittävästi kasvaneet lisenssituotot.

Suomessa yleinen markkinatilanne jatkui kuitenkin haastavana.

”Brändimme vetovoimasta kuitenkin kertoo Suomen monikanavaisen vähittäismyyntimme kehittyminen edelleen myönteisesti – hyvin taktisessa liiketoimintaympäristössäkin kasvua kertyi kaksi prosenttia”, Alahuhta-Kasko kertoo.

Kasvustrategiamme edellyttämän kansainvälisen bränditunnettuuden kasvattamisessa erilaisilla brändiyhteistöillä on tärkeä rooli, Alahuhta-Kasko kertoo.

”Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerasimme uuden, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston globaalin japanilaisen vaatebrändi UNIQLOn kanssa sekä yhteistyökokonaisuuden globaalin teknologiayhtiö Samsungin kanssa. Katsauskauden jälkeen olemme puolestaan kertoneet toisesta mallistosta UNIQLOn kanssa ja tulevasta, Unikko-kuosia juhlistavasta yhteistyöstä suomalaisen Kalevala Korun kanssa.”

Ensimmäisellä neljänneksellä Marimekko täydensi monikanavaista verkostoaan Aasiassa avaamalla uuden digitaalisen kanavan Kiinassa ja sen lisäksi sekä Vietnamissa että Malesiassa avautuivat Marimekko-verkkokaupat.

”Kansainvälisesti kasvava bränditunnettuus, kehittyvä monikanavainen myymäläverkostomme sekä vaikuttavat, yhteisölliset kokemukset Marimekko-brändin ympärillä tukevat meitä liiketoimintamme skaalaamisessa”, toimitusjohtaja kertoo.

Marimekko odottaa liikevaihdon arvioidaan vuonna 2024 kasvavan edellisvuodesta, jolloin se oli 174 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin yhtiö ennakoi olevan arviolta noin 16–19 prosenttia, kun viime vuonna se oli 18,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys erityisesti Suomessa, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.