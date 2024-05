Onko Nokian Renkaat ostolappu?

Nokian Renkaat rakentaa tuotantoa Romaniaan. Se saattaa olla yhtiön ässä hihassa.

Nokian Renkaat julkisti tammi-maaliskuun tulosraporttinsa 29. huhtikuuta. Rengasyhtiön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 237 miljoonaa euroa, mikä oli suurin piirtein vertailukauden tasolla.

Segmentit yhteensä liikevoitto oli -15,1 miljoonaa euroa miinuksella, kun vuotta aiemmin lukema oli -14,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto painui -26,2 miljoonaa euroa tappiolle vertailukauden -18,8 miljoonasta eurosta.

Analyytikoiden konsensusennusteessa odotuksissa oli 269 miljoonan euron liikevoitto, 1,0 miljoonan euron segmentit yhteensä liikevoitto ja -9,0 miljoonan euron liiketappio. Kaikki toteumaluvut jäivät konsensusennusteita selvästi heikommiksi.

Yhtiön mukaan Punaisenmeren kriisi ja Suomen poliittiset lakot aiheuttivat vuosineljänneksen aikana negatiivisia vaikutuksia, jotka johtivat tuotannon menetyksiin, toimitusten viivästymisiin sekä logistiikkakustannusten nousuun.

Nokian Renkaiden osakekurssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Nokian Renkaat teki viime vuonna rankasti tappiollisen tuloksen. Analyytikoiden konsensusennuste povaa tälle vuodelle alkuvuoden kangertelusta huolimatta positiivista 0,23 euron osakekohtaista tulosta. Ensi vuodelle odotuksissa on jo 0,51 euron osakekohtainen tulos.

Ensi vuoden konsensusennusteilla rengasyhtiön P/E-kerroin on 16x ja EV/Ebitda vain 6,1x. Arvostustaso ei siis ole korkea, mikäli tuloskehitys on odotusten mukaista.

Tuotanto käynnistyy Romanian tehtaalla

Toimitusjohtaja Jukka Moisio kertoo, että rengasmarkkina on edelleen haastava taloudellisen epävarmuuden ja alhaisen kuluttajaluottamuksen takia. Punaisenmeren kriisi ja Suomen poliittiset lakot aiheuttivat lisähaittaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Näistä haasteista huolimatta yhtiöllä on vuonna 2024 edessä tärkeitä merkkipaaluja, kun esimerkiksi uusi ja maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas Romaniassa aloittaa tuotannon ja Yhdysvaltain-tehtaan investointivaihe päättyy.

Nokian Renkaat aloitti tehtaan rakentamisen Romaniaan keväällä 2023. Ensimmäiset renkaat arvioidaan valmistettavan vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaupallinen rengastuotanto alkaa vuonna 2025.

“Tämä investointi on merkittävä strateginen päätös, joka mahdollistaa yhtiömme kasvun. Se tuo meille tarvittavaa lisäkapasiteettia ja on tärkeä tasapainoisen tuotantoverkoston kannalta”, sanoo Moisio.

Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on kuusi miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Kokonaisinvestoinnin yhtiö arvioi olevan noin 650 miljoonaa euroa, mikä lukeutuu viime vuosien merkittävimpiin investointeihin Romaniassa.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan tuotantovolyyminsa yli 15 miljoonaan oman brändin renkaaseen vuoteen 2027 mennessä. Liikevoiton tavoite on 15 prosenttia, mikä tarkoittaa 300 miljoonan euron liikevoittotavoitetta.

Rengasyhtiön panokset ovat siis kovat.

Kilpailu Keski-Euroopassa on kovaa

Onko nyt siis oikea aika sijoittajalle hypätä rengasyhtiön kelkkaan?

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen arvioi pankin aamukatsauksessa, että Nokian Renkaat on hinnoiteltu varsin edullisesti, jos osakkeen hinta suhteutetaan vuoden 2027 tavoitteeseen. Se tarjoaa kurssille noin 50 prosentin nousupotentiaalin suhteessa verrokkeihin, analyytikko kertoo.

Kisa premium-renkaissa on kuitenkin Keski-Euroopan markkinoilla kova, analyytikko varoittaa.

”Voidaan kuitenkin arvioida, että marginaalitavoitteen saavuttamiseen liittyy vielä paljon epävarmuutta. Uutta tuotantoa myydään Keski-Eurooppaan, jossa Nokian Renkaiden brändi ei ole yhtä vahva kuin Pohjoismaissa. Ymmärrämme yhtiön strategian, jossa keskittyminen on premium-renkaissa, mutta kilpailu on kovaa.”

Inderesin analyytikko Rauli Juva suhtautuu rengasyhtiön näkymiin toiveikkaammin.

”Vuosi 2023 jää Nokian Renkailla pohjatasoksi, josta yhtiö lähtee parantamaan tulosta selvästi seuraavan 4-5 vuoden aikana. Tämä tapahtuu sopimusvalmistusta ja USA:n kapasiteettia lisäämällä vuonna 2024 sekä vuodesta 2025 alkaen uuden Romanian tehtaan ylösajolla”, Juva toteaa kommenttiartikkelissaan.

Juvan arvioin mukaan Nokian Renkaiden kannattavuus saavuttanee ”jonkinlaisen normalisoidun tason” vasta Romanian tehtaan ylösajon jälkeen, jolloin heikompikatteista sopimusvalmistusta pystytään vähentämään.

Tuottomahdollisuuksia pitemmällä aikavälillä

Inderes arvioi tämän tapahtuvan vuosien 2027-2028 aikana, jolloin yhtiön tulostaso on analyysitalon ennusteissa 220-250 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaissa on Juvan mukaan merkittävä tuottomahdollisuus.

”Tulospohjainen arvostus lähivuosien heikolla tulostasolla on enemmän tai vähemmän korkea, mutta tästä vuodesta alkaen tuloksen suunta pitäisi olla ainoastaan ylöspäin ja (odotetun) tuloskasvun tukea kurssikehitystä. Potentiaali on 4-5 vuoden horisontilla niin merkittävä, että tuotto-odotus lähivuosille on arviomme mukaan noin 20 prosenttia vuodessa, eli selvästi yli tuottovaatimuksemme”, hän ennustaa.

Handelsbankenin suositus Nokian Renkaille on seuraavan kolmen kuukauden ajanjaksolla pidä ja osakkeen tavoitehinta 11 euroa kolmen vuoden ajanjaksolle. Inderes puolestaan antaa yhtiölle ostosuosituksen 10 euron tavoitehinnalla.

Nokian Renkaiden viimeisin kurssinoteeraus on 8,17 euroa.