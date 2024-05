NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa

NYABin johto näkee vahvoja kasvumahdollisuuksia sähkö- ja sähkönsiirtoalan markkinoilla.

NYAB kertoo tiedotteessaan integroivansa konserniyhtiö Power Forzen toiminnot NYAB Swedenin toimintoihin 1. kesäkuuta 2024 alkaen. Näin NYAB aikoo vastata kasvavaan kysyntään ja laajentaakseen tarjontaansa alalla.

Power Forze tarjoaa sähköasennuksen palveluita teollisuudelle ja tuulivoimaloille sekä sähkönsiirron palveluita pääasiassa Pohjois-Ruotsissa. Yhtiö on toiminut omalla brändillään NYABin vuonna 2022 tekemän hankinnan jälkeen

NYAB-konsernissa Power Forze on myötävaikuttanut useisiin onnistumisiin, kuten Aurora Line -projektin varmistumiseen, missä NYAB rakentaa 90 kilometrin osuuden voimajohdosta Ruotsin ja Suomen välillä Svenska kraftnätin tilauksesta.

Power Forzen toimintojen integrointi NYAB Swedeniin antaa NYABille kilpailukykyisen kokonaistarjonnan sähkönjakelualalla yhdistämällä konsernin laajan asiantuntemuksen palveluvalikoimassaan. Toimituskyky vahvistuu myös projektimenetelmien yhdenmukaistamisen myötä.

”Kertynyt osaaminen avaa houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia koskien tulevaisuuden sähkönjakelun turvaamiseksi suunniteltuja investointeja. Yhdessä voimme tarjota täyden kokonaisratkaisun ja laajan palveluvalikoiman sekä markkinoille että työntekijöillemme. Pystymme myös tekemään saumattomampaa yhteistyötä yli kansallisten rajojen, mikä tarjoaa synergioita ja uusia mahdollisuuksia”, sanoo NYABin toimitusjohtaja Johan Larsson.

Power Forze on perustettu vuonna 2020 ja se on toiminut pääasiassa Pohjois-Ruotsissa, mutta integraation jälkeen Power Forzen palveluja ja osaamista voidaan tarjota myös muilla alueilla Ruotsissa ja Suomessa.

”Osana NYABia saamme mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaamme lisäämällä osaamista, laajentamalla kokonaistarjontaa ja parantamalla sisäisiä tukirakenteita IT:n, henkilöstöasioiden ja koulutuksen osalta”, sanoo Stefan Helmvall, NYABin energialiiketoiminnantyöpäällikkö, joka toimi aiemmin Power Forzen toimitusjohtajana.

Muutos ei vaikuta Power Forzen nykyisiin asiakkaisiin, kumppaneihin ja toimittajiin. Solmitut sopimukset ja sitoumukset jatkuvat alkuperäisessä yrityksessä, joka säilyy olemassa toistaiseksi, kun taas uusia toimintoja siirretään NYABille.

NYABin alkuvuosi on sujunut taloudellisesti valoisissa merkeissä.

Yhtiö aloitti vuoden 2024 ennätyksellisen suurella vuodenvaihteen 286 miljoonan euron tilauskannalla, joka sisältää useita monivuotisia sopimuksia. Vuotta aiemmin tilauskanta oli 235 miljoonaa euroa, joten tilauskannan kasvu oli lähes 22 prosenttia.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi vertailukaudesta peräti 51 prosenttia ja oli 59,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta erityisesti energiaprojektien hyvästä edistymisestä.

NYABin liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi plussalle 0,4 miljoonaan euroa miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli pakkasella -2,1 miljoonaa euroa. Nettotulos oli kuitenkin edelleen negatiivinen -0,6 miljoonaa euroa.

NYABin liiketoiminnan kausiluonteiset vaihtelut ovat suuria, ja perinteisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on aina ollut negatiivinen, kun suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy vuoden myöhemmissä vaiheissa.

Infrarakentaja NYAB tarjoaa kestävän infrastruktuurin, teollisen rakentamisen ja uusiutuvan energian suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitopalveluita ja edistämme siten vihreää siirtymää. Yhtiö on siirtymässä Helsingin pörssin First North -listalta Tukholman pörssin First North Premier -listalle kesäkuun lopulla.