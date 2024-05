Oprah Winfrey aloitti lastenhoitajana 50 sentin tuntipalkalla – näin hänestä tuli miljardööri

Nykyään Oprah Winfreyllä on oma ohjelma, ja hän on yksi maailman parhaiten tienaavista henkilöistä. Hänen matkansa menestykseen alkoi kuitenkin 50 sentin tuntipalkasta.

Ennen kuin Oprah Winfreystä tuli mediamaailman kuningatar, jolla oli oma lehti, talk show, tuotantostudio ja kaapeli-kanava, hän oli aivan tavallinen työläinen.

Miten köyhä tyttö Kosciuskon kaupungista Mississippistä, joka aloitti lastenhoitajana 50 sentin tuntipalkalla, nousi miljardööriksi? Syinä olivat lyhyesti sanottuna nämä: karisma, päättäväisyys ja raaka taloudellinen lahjakkuus.

Oprahin tarina sisältää paljon opetuksia kenelle tahansa, joka haluaa kasvattaa varallisuuttaan. Seuraamalla hänen yksinkertaisia ohjeistuksiaan, itse kukin voi parantaa omaa taloudellista tilannettaan.

Oprahin pyyheteoria

Vaikka hän on nykyään monien esikuva, Oprah on avoin menneistä taloudellisista epäonnistumisistaan.

”Tiedän, miltä tuntuu, kun tienaa 12 000 dollaria vuodessa ja ajattelee, että jos vain saisi 100 000 dollaria, kaikki ongelmat ratkeaisivat,” hän sanoi Oprah Winfrey Show’ssa vuonna 2001. Mutta tosiasia on se, että ”velka pysyy matkassasi.”

Oprah kutsuu sitä pyyheteoriaksi. Menestyessään hän jatkoi yhä ylellisempien pyyhkeiden ostamista – aluksi tavaratalosta, myöhemmin Saks Fifth Avenuelta. Ongelma pahenee, kun siirrytään pyyhkeistä autoihin ja muihin kalliisiin omaisuuseriin.

Vaikka Oprahin varallisuus kasvoi, se ei merkinnyt mitään hänen lompakolleen, jos hän kulutti enemmän rahaa varallisuuden kasvaessa. Oprah kannustaakin ensin pääsemään eroon velasta ja sen jälkeen sovittamaan oman kulutuksen niin, että se sopii omaan talouteen realistisesti.

Sijoittaminen kannattaa vain tuttuihin yrityksiin

Ennen kuin Oprah osti suuren osuuden Weight Watchersista, hän oli innokas Freestyle-ohjelman seuraaja. Ohjelmassa annetaan pisteitä erilaisille ruoille ja käyttäjille määritetään tietty määrä pisteitä käytettäväksi painonpudotustavoitteiden perusteella.

”Minulla on niin vahva usko tähän ohjelmaan, että päätin sijoittaa yritykseen ja olla sen kehityksen kumppani”, Oprah totesi vuonna 2015 julkaistussa tiedotteessa ilmoittaessaan sopimuksesta.

Hän osti 10 prosentin osuuden noin 6,79 dollarilla per osake, kuten USA Today raportoi. Kesäkuuhun 2018 mennessä Weight Watchers oli arvoltaan yli 100 dollaria osakkeelta. Vaikka osakkeen arvo on sittemmin laskenut voimakkaasti ja oli heinäkuussa 2020 noin 26 dollaria, hän on silti tienannut sievoisen summan sijoituksestaan.

Ennen rahan sijoittamista yritykseen, Oprah neuvoo selvittämään, mikä tekee yrityksestä menestyvän tulevaisuudessa.

Jos tämä kuulostaa pelottavalta, Oprah neuvoo aloittamaan esimerkiksi pienellä, vain muutaman euron sijoituksella. Vaihtoehtoisesti sijoitusneuvonta esimerkiksi oman pankin kautta voi auttaa valitsemaan parhaat sijoituskohteet.

Ennen ostoksen tekemistä on tärkeää miettiä kahdesti

Vaikka Oprah on yksi maailman rikkaimmista henkilöstä, hän sanoo yrittävänsä olla tuhlaamatta turhaan.

“Jopa nyt harkitsen kahdesti ennen kuin ostan mitään”, Oprah kirjoittaa vuoden 2014 kirjassaan What I Know For Sure.

Seuraamalla näitä neuvoja on mahdollista tunnistaa ja poistaa tarpeettomat luksukset elämästä – sellaiset, jotka eivät tuo todellista tyydytystä.

Tulovirran monipuolistaminen

Vaikka hän on hallinnut televisiota jo 25 vuotta, luulisi, että juontaja ei kehtaisi mennä muuttamaan voittavaa konseptiaan. Mutta näin ei kuitenkaan ole.

”Jäin melko tyytyväiseksi tuolle menestyksen tasolle”, Oprah kertoi Harvardin yliopiston valmistujaispuheessaan vuonna 2013.

“Mutta muutama vuosi sitten päätin, että oli aika laskea uudelleen, löytää uusia alueita ja ottaa riskejä. Siksi lopetin ohjelman ja aloitin oman tv-kanavan OWN:in eli Oprah Winfrey Networkin.”

Kun Oprah jätti oman ohjelmansa, hän otti riskin ja rakensi itselleen media-imperiumin. Hän on myös menestynyt näyttelijänä, kirjoittanut useita kirjoja, julkaissut lehtiä ja aloittanut radiokanavan.

Vaikka vakaalla työllä on paljon etuja, se voi myös estää löytämästä uusia tapoja ansaita rahaa. Oprah kannustaakin esimerkiksi ottamaan sivutyön, jonka avulla voit saada lisätienestiä.

Taloudellisen puskurin säästäminen

Rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset eivät pysy sellaisina, elleivät he suunnittele tulevaa.

Vaikka Winfrey on erittäin menestynyt, hän ymmärtää myös taloudellisen vastuun ja säästämisen tärkeyden. Hän ei käytä tai sijoita kaikkea omaisuuttaan, vaan varaa osan siitä sen varalle, jos hänen tilanteensa muuttuvat. Vuonna 2002 Fortune-lehdelle antamassaan haastattelussa Oprah paljasti, että hänellä on miljoonien dollarien puskurirahasto odottamattomien menojen varalle.

Jokaisella tulisi olla oma hätävararahasto pahan päivän varalle. Vaikka tavallisen ihmisen taloudellinen puskuri tuskin lähentelee Oprahin puskuria, on silti hyvä säästää tietty määrä rahaa säästötilille siltä varalta, että taloudellinen tilanne muuttuu.

Asiantuntijat suosittelevat säästämään tarpeeksi rahaa vähintään kolmeksi kuukaudeksi elinkustannuksia varten – mieluiten korkeakorkoiselle säästötilille, jotta rahat voivat kasvaa korkoa ja säästämisessä voidaan hyödyntää korkoa-korolle-ilmiötä.

Omista virheistä ja epäonnistumisista oppiminen

Kaikki mitä Winfrey koskettaa, muuttuu kullaksi – ilmiötä kutsutaankin nimellä ”The Oprah Effect” (suom. Oprah-efekti). Hänen tukensa on taannut tähtitieteelisen suosion muun muassa Dr. Philille, tohtori Ozille ja Rachael Raylle.

Vaikka Winfreyn ensimmäinen suuri läpimurto katsottiin epäonnistuneeksi, hän ei antanut sen lannistaa itseään. Vuonna 1976 hän aloitti työskentelyn uutisankkurina Baltimoren televisiokanavalla yhdessä kokeneen juontajan Jerry Turnerin kanssa, mutta hänet siirrettiin muutaman kuukauden jälkeen lukemaan aamun otsikoita.

”Sellaista nöyryytystä et sitä koskaan unohda”, Oprah muisteli uransa alkua vuoden 2011 Baltimore Sun -haastattelussa.

Vaikka Oprahin ensimmäinen TV-show epäonnistui, hän ei antanut periksi. Sen sijaan hän jatkoi uuteen ohjelmaan, People Are Talking, joka kesti viisi vuotta. Hän on sanonut Harvardin luokalle 2013:

”Jokainen kokemus, kohtaaminen ja erityisesti virheesi opettavat sinua.”