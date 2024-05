Optomedille tärkeä FDA-hyväksyntä – analyytikko nosti osakkeen tavoitehintaa

Optomed on saanut FDA-hyväksynnän kädessä pidettävälle tekoälykameralle.

Kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjä Optomed kertoi tiistaina iloisia uutisia omistajilleen. Yhdysvaltain Food and Drug Administration (FDA:n) on antanut yhtiölle hyväksynnän myydä ja markkinoida kädessä pidettävää tekoälykameraa Optomed Aurora AEYE:ta.

Yhtiön tiedote asiasta sai osakkeen tiistaina lähes 14 prosentin nousuun.

”Olen innoissani ilmoittaessani, että Optomed Aurora AEYE kädessä pidettävä tekoälykamera on saanut FDA-hyväksynnän. Tämä virstanpylväs merkitsee merkittävää edistystä terveysteknologiassa, sillä Optomed Aurora AEYE on ensimmäinen kädessä pidettävä kamera, joka on saanut FDA-luvan yhdessä tekoälyn kanssa”, Optomedin toimitusjohtaja Juho Himberg kertoo.

Himbergin mukaan yhtiö odottaa tämän mullistavan potilashoidon ja diabeettisen retinopatian diagnoosit, joka on työikäisten aikuisten näönmenetyksen yleisin syy.

Retinopatia on diabeteksen aiheuttama verkkokalvosairaus ja yleinen diabeteksen liitännäis-sairaus. Tyypin 1 diabetesta sairastavista 80-100 prosentille kehittyy silmänpohjamuutoksia ensimmäisen 20 sairastamisvuoden aikana. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla voidaan retinopatiaa todeta jo diabeteksen diagnoosivaiheessa.

Tekoälyterveyskamera palveluna

Himbergin mukaan kyky hoitaa seulonta vain yhdellä kuvalla per silmä ja antaa tulokset välittömästi alle 60 sekunnissa ovat esimerkkejä tuotteen käyttäjäystävällisestä suunnittelusta ja nopeasta diagnostisesta prosessista.

”Kaupallistamista tukee jo olemassa oleva korvattavuuskoodi Yhdysvalloissa sekä se tosiasia, että diabeettisen retinopatian seulonta perusterveydenhuollossa voi vaikuttaa positiivisesti keskeisiin terveydenhuollon mittareihin, kuten HEDIS-pisteisiin”, toimitusjohtaja kertoo.

Optomed tarjoaa Optomed Aurora AEYE kädessä pidettävä tekoälykameraa palveluna yhdessä AEYE Healthin kanssa, mikä mahdollistaa asiakkaille palvelun käyttöönoton ilman kalliita käynnistyskustannuksia.

”Tämän palvelun odotetaan käynnistävän liiketoimintamme muutoksen jatkuvan liikevaihdon liiketoimintamalliksi”, Himberg kertoo.

Yhtiön tulevaisuuden näkymät pysyvät muuttumattomana, mutta Optomed arvioi jatkuvasti tilannetta, kun Optomed Aurora AEYE:n myynti ja markkinointi etenevät.

Analyysitalo nosti osakkeen tavoitehintaa

Analyysitalo Inderes nostaa Optomedin FDA-uutisen ansioista osakkeen tavoitehintaa selvästi, 4,5 euroon aiemmasta 3,3 eurosta.

”Ennusteissamme FDA-lupa oli jo mukana eikä näissä ole muutoksia, mutta merkittävä riski poistui positiivisen päätöksen ja erittäin hyvien tutkimustuloksien mukana”, kertoo Inderesin analyytikko Juha Kinnunen kommenttiartikkelissaan.

Kinnusen mukaan edellytykset menestykseen ovat olemassa, mutta hän epäilee kuitenkin uuden teknologian omaksumisen vaativan aikaa konservatiivisen alan uudella segmentillä.

”Näkyvyys tähän paranee Q1-tuloksen jälkeen, mutta tätä ennen pidämme suosituksemme vähennä-tasolla.”

Kinnusen mukaan Optomedilla on seuraavaksi edessä suurempi haaste eli ratkaisun kaupallistaminen Yhdysvaltojen markkinalla.

”Kokonaisratkaisu vaikuttaa toimivalta ja kaupallisesti houkuttelevalta, mutta tämä ei ole takuu menestykselle. Yhtiön mukaan kaupallistamista tukee olemassa oleva korvattavuuskoodi sekä diabeettisen retinopatian seulonnan positiivinen vaikutus HEDIS-pisteisiin perusterveydenhuollossa, mitkä antavat kaupallistamiselle pohjan. Silti perusterveydenhuolto on uusi markkina ja toimiala on konservatiivinen, mitä kautta edistysaskeleet vaativat aikansa.”

Analyytikon mukaan positiivisessakin skenaariossa merkittävät talousvaikutukset vievät aikaa, kun ratkaisua tarjotaan palveluna kuukausilaskutuksella. Tämä toisaalta minimoi kynnystä ratkaisun kokeilemiseen, minkä takia Inderes pitää strategiaa täysin perusteltuna.

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna.

Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Optomedin liikevaihto laski vertailukaudesta 8,8 prosenttia 3,7 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate oli miinuksella -0,8 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli -0,3 miljoonaa euroa.

Inderesin suositus Optomedin osakkeelle on yhä vähennä, vaikka Inderes nostikin osakkeen tavoitehintaa.