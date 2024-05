Osakesijoitusten suosio huipputasolla – Mitä se kertoo sijoitusmarkkinasta?

Sijoituskohteiden suosio korreloi toteutuneen tuoton kanssa.

Kuva: 62 prosenttia Gallupin kyselyyn vastanneista amerikkalaisista on sijoittanut osakemarkkinoille joko henkilökohtaisesti tai puolisonsa kanssa. Kuvan lähde: Gallup.

Osakesijoitusten suosio on kohonnut finanssikriisiä edeltävälle tasolle Yhdysvalloissa. Analytiikka- ja konsultointiyhtiö Gallupin 1.-22. huhtikuuta tekemän kyselytutkimuksen tulosten mukaan 62 prosenttia amerikkalaisista omistaa henkilökohtaisesti tai puolisonsa kanssa osakkeita joko suoraan tai epäsuorasti rahastojen kautta. Se on korkein osuus vuoden 2007 jälkeen.

Gallup on pyytänyt vuodesta 2011 alkaen amerikkalaisia valitsemaan kiinteistöjen, osakkaiden, kullan, säästötilin ja joukkolainojen väliltä parhaan sijoituksen. Kryptovaluutat lisättiin vaihtoehdoksi vuonna 2022.

Amerikkalaiset pitävät edelleen kiinteistöjä parhaana pitkäaikaisena sijoituskohteena. Kiinteistöt keräsi 36 prosenttia kyselyn vastauksista. Se on pitänyt kärkipaikkaa vuodesta 2013 alkaen. Viimeisen 10 vuoden aikana osuus on vaihdellut 30 ja 45 prosentin välillä.

Seuraavaksi parhaana pitkän aikavälin sijoituskohteena pidettiin osakkeita tai rahastoja, joiden osuus oli 22 prosenttia. Kulta sai 18 prosentin ja säästötilit 13 prosentin kannatuksen. Vain harva amerikkalainen arvioi joukkolainat tai kryptovaluutat parhaaksi pitkän aikavälin sijoituskohteeksi. Joukkolainojen osuus vastauksista oli neljä prosenttia ja kryptovaluutat valitsi kolme prosenttia.

Kyselyn tuloksiin vaikuttaa erityisesti toteutunut tuotto

Aiemmissa vuosien 2002-2010 tehdyissä kyselyissä ei ollut kryptovaluuttojen lisäksi kultaa vaihtoehtona. Niissä tyypillisesti kiinteistöt tai osakkeet olivat suosituin sijoituskohde. Vuosien 2008-2010 kyselyt osoittivat säästötilien olevan ensimmäisellä tai jaetulla ensimmäisellä sijalla. Säästötilien suosio oli kyseisinä vuosina korkeampi, koska kiinteistöjen ja osakkeiden hinnat olivat laskeneet merkittävästi finanssikriisin vuoksi.

Kiinteistöjen ja osakkeiden vahva viimeaikainen kehitys selittää todennäköisesti niiden suosiota. Asuntojen myyntihintojen mediaani on laskenut vuoden 2022 huipputasolta, mutta on edelleen merkittävästi korkeampi kuin keskimäärin vuoden 2021 aikana. Yhdysvaltain osakemarkkinaa seuraavat osakeindeksit ovat kohonneet tänä vuonna kaikkien aikojen huippuihin. Esimerkiksi S&P 500 -hintaindeksi on tuottanut noin 93 prosenttia viiden vuoden aikana.

Gallup tutki myös sijoituskohteiden suosiota eri tuloluokissa. Kaikki kyselyn kolme tuloluokkaa (vuositulo: alle 40.000 dollaria, 40.000-100.000 dollaria, yli 100.000 dollaria) pitivät kiinteistöjä parhaana pitkän aikavälin sijoituskohteena.

Tuloluokkien välillä oli huomattavia eroja erityisesti osakesijoitusten, kullan ja säästötilin suosioissa. Korkeimman (vuositulo yli 100.000 dollaria) ja keskimmäisen (vuositulo 40.000-100.000 dollaria) tuloluokan vastaajat pitivät osakkeita toiseksi parhaana pitkän aikavälin sijoituskohteena. Korkeimman tuloluokan vastaajista osakesijoitukset valitsi 31 prosenttia ja keskimmäisen tuloluokan vastaajista 21 prosenttia.

Matalimman tuloluokan (vuositulo alle 40.000 dollaria) vastaajat arvioivat kullan olevan toiseksi paras sijoituskohde. Sen valitsi 23 prosenttia kyseisen tuloluokan vastaajista.

Poliittisten puolueiden välillä on eroja. 27 prosenttia republikaaneista arvioi, että kulta on paras sijoituskohde. Demokraateista sen valitsi vain seitsemän prosenttia. Muista kullan valitsi 18 prosenttia.

Osakeomistukset korreloivat vahvasti tulojen kanssa. Korkeimman tuloluokan vastaajista 87 prosenttia on sijoittanut osakemarkkinoille. Matalimman tuloluokan osuus oli 25 prosenttia.

Osakesijoitusten suosion kasvu antaa syyn varovaisuuteen

Sijoituskohteiden suosiota mittaavien kyselyjen tulokset ovat varteenotettavia kontraindikaattoreita, koska sijoituskohteiden korkea suosio on tyypillisesti johtunut vahvasta toteutuneesta tuotosta. Se indikoi heikompaa tuotto-odotusta, jos muut tekijät pysyvät ennallaan.

Historian saatossa osakeriskiä on keskimäärin kannattanut lisätä, kun osakkeet ovat olleet epäsuosittuja. Esimerkiksi finanssikriisin 2007-2009 jälkeisinä vuosina osakesijoitusten suosio oli matala, mutta sen jälkeinen tuotto on ollut merkittävästi keskimääräistä korkeampi.

Riskin pienentäminen on ollut ajoituksellisesti järkevää, kun osakkeet ovat olleet muodissa. Toisaalta osakemarkkinoiden suosio on historian saatossa saattanut kestää useita vuosia, joten suosion muutosten perusteella on vaikea arvioida lyhyen aikavälin tuotto-odotusta. Pitkän aikavälin arvioinnissa siitä on kuitenkin hyötyä yhdessä muiden indikaattorien kanssa.