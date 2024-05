Vieläkö osakkeilla on varaa kiriä ylöspäin? Näin vastaavat strategit

Osakemarkkinoilla vallitsevat positiiviset tunnelmat. Osakestrategeilla on kuitenkin erilaisia näkemyksiä jatkosta.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin kehitys. Kuva: Koyfin.

Yhdysvalloissa S&P 500 -osakeindeksi on noussut kuuden kuukauden aikana 19 prosenttia ja vuodessa 26 prosenttia. Korkea korkotaso ei ole menoa haitannut.

OP Varainhoito on allokaatiossaan, eli varojen jakautumisessa eri omaisuuslajeihin, osakesijoituksissa ylipainossa ja vastaavasti korkosijoituksissa alipainossa. Pankki on painottanut osakesijoituksia viime vuoden loppupuolelta lähtien normaalia enemmän.

”Osakeylipainoa puoltaa yritysten vahva tuloskasvu globaalisti, horisontissa näkyvä keskuspankkien rahapolitiikan keventäminen sekä luottoriskillisten korkosijoitusten suhteellinen kalleus osakesijoituksiin nähden. Globaali makrotalouskuva tukee nyt riskillisiä omaisuusluokkia, kuten osakkeita”, kertoo OP:n strategi Jussi Hyöty.

Pankki pitää kuitenkin Suomen ja Euroopan osakemarkkinasijoitusten määrän normaalia matalampana, kertoo puolestaan OP Varainhoidon strategi ja salkunhoitaja Harri Kojonen artikkelissaan. Muut alueet, eteenkin Yhdysvallat, ovat ylipainossa.

Tunnelmat markkinoilla koholla

Kojosen mukaan Yhdysvaltain osalta talous ja etenkin työllisyys jatkavat edelleen Eurooppaa vahvemmilla tasoilla. Korkojen laskeminen edellyttää nykyistä heikompaa talousdataa, jonka ilmaantumista ei voi sulkea pois.

”Suurimpien yhdysvaltalaisyritysten tulokset olivat edelleen ensimmäisen kvartaalin osalta vahvoja, mutta muiden yritysten osalta vaatimattomampia. Talouskasvun laajapohjaistuminen tukisi myös näiden muiden yritysten suhteellista tuloskehitystä suurimpiin nähden”, Kojonen toteaa.

Myös Nordea suhtautuu osakemarkkinoiden näkymiin valoisasti.

Pankin päästrategi Antti Saari toteaa Nordean viikkokatsauksessa, että ennen huhtikuuta juuri sijoittajien innostuneisuus oli Nordean suurimpia huolenaiheita tulevan kurssikehityksen kannalta. Nyt tunnelmat eivät enää ole niin koholla. Siksi uutta korjausliikettä ei tarvitsisi niiden takia odottaa, vaan osakkeet voivat jatkaa nousuaan tulosten tuella, hän uskoo.

Näistä syistä Nordea pitää osakkeet ylipainossa sijoitussuosituksissaan. Pankki ei tässä tilanteessa suosi mitään tiettyä markkinaa.

”Mielestämme jokaisen alueen kohdalla on hyviä ja huonoja puolia, jotka ovat melko hyvin tasapainossa. Pidämmekin tässä tilanteessa viisaampana hakea lisätuottoja osakkeiden ja korkosijoitusten sekä toimialojen väliltä”, Saari kertoo.

Tuloskasvu edellyttäisi kovaa talouskasvua

Wall Streetin analyytikot povaavat S&P 500:n yhtiöille keskimäärin 17 prosentin osakekohtaisen tuloksen nousua tämän vuoden ensimmäisen ja neljännen neljänneksen välillä.

Jättipankki JPMorganin strategit varoittavat kuitenkin maanantaisessa muistiossaan, että S&P 500:n vuoden 2024 tulosodotukset näyttävät ”liian optimistisilta”.

JPMorganin strategit analysoivat S&P 500:n liikevaihdon kasvun ja nimellisen BKT:n kasvun välistä suhdetta. He arvioivat, että Yhdysvalloissa tarvittaisiin 13 prosentin nimellinen BKT:n kasvu, jotta S&P 500:n liikevaihto kasvaisi 17 prosenttia. Lisäksi S&P 500:n nykyinen osakekohtaisen tuloksen ja osakekohtaisen liikevaihdon suhde on jo historiallisen korkea, mikä ”jättää vain vähän tilaa lisäkasvulle”, he kirjoittivat.

Jättipankin strategit odottavat pitkittyneen korkean korkotason ympäristön painavan edelleen osakemarkkinoita, ja se lisää huolta talouden ”hard landing” eli talouden kovan laskun mahdollisuutta.

OP Varainhoidon mukaan riskejä markkinoilla voi aiheuttaa tällä hetkellä geopoliittisen tilanteen heikentyminen tai inflaation odotuksia maltillisempi hidastuminen, joka aiheuttaisi keskuspankeille painetta lykätä tulevia koronlaskuja.

”Riskeistä huolimatta sijoitusmarkkinoiden tuotto-odotukset näyttävät hyviltä korot ja osakkeet sisältävässä yhdistelmäsalkussa, jossa korot voivat suojata yllättäviltä riskeiltä. Sijoittajan on kuitenkin aina syytä huolehtia omasta riskienhallinnastaan muun muassa laajan globaalin hajautuksen keinoin”, muistuttaa Jussi Hyöty.