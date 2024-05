Pihlajalinna siirtää kannattamattoman toimintonsa hyvinvointialueelle

Pihlajalinnan tytäryhtiön erikoissairaanhoidon vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle. Se laskee liikevaihtoa, mutta parantaa kannattavuutta.

Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja antoi tiistaina tulosvaroituksen, kun se kertoi laskevansa liikevaihtonäkymiään.

Pihlajalinnan tytäryhtiö Kuusiolinnan Terveys Oy ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ovat 30. huhtikuuta allekirjoittaneet sopimuksen vaativan erikoissairaanhoidon kustannusvastuun siirtymisestä takautuvasti vuoden 2024 alusta hyvinvointialueelle.

Kustannusvastuun siirtyminen vähentää Pihlajalinnan liikevaihtoa noin 30 miljoonaa euroa vuodessa, mutta vahvistaa samalla yhtiön toiminnan kannattavuutta ja tilikauden ennakoitua oikaistua käyttökatetta sekä ulkoistustoiminnan ennustettavuutta.

Kuusiolinna Terveys Oy on Etelä-Pohjanmaan ja Pihlajalinnan yhteisyhtiö, josta Pihlajalinna omistaa 97 prosenttia. Yhteisyhtiö on tuottanut Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueilla sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2016. Kuusiolinna Terveys ei ole tuottanut alueen vaativaa erikoissairaanhoitoa, mutta on vastannut sen kustannuksista osana kokonaisulkoistusta.

Pihlajalinna muuttaa edellä kuvatusta syystä vuoden 2024 liikevaihtonäkymää.

Yhtiö odottaa, että koko vuoden 2024 liikevaihto laskee edellisen vuoden tasosta, jolloin liikevaihto oli 720 miljoonaa euroa. Muilta osin näkymä jää ennalleen.

Pihlajalinna keskittyy vuonna 2024 orgaaniseen kasvuun sekä kannattavuuden ja taloudellisen aseman parantamiseen. Yhtiö odottaa oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia paranevan edellisen vuoden tasosta, jolloin se oli 37,8 miljoonaa euroa.

Aiemmin helmikuussa Pihlajalinna oli arvioinut liikevaihdon kasvavan vuodesta 2023 ja oikaistun liikevoiton paranevan.

Yhtiö jatkaa toimenpiteitä taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Toiminnan tehostamisen odotetaan parantavan Pihlajalinnan kannattavuutta.

Hidastunut talouskasvu ja heikentynyt kuluttajaluottamus saattavat vaikuttaa odotettua enemmän Pihlajalinnan palveluiden kysyntään ja taloudelliseen tulokseen. Hinnankorotusten odotetaan kompensoivan kustannusinflaation vaikutuksia.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläisen mukaan vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet ovat tuoneet monia muutoksia Pihlajalinnan toimintaympäristöön.

”Kokonaisulkoistusten vaativan erikoissairaanhoidon kustannusvastuun siirtyminen Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueille laski konsernin liikevaihtoa 33,1 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, mutta paransi samalla yhtiön liiketoiminnan ennustettavuutta”, Hyyryläinen kertoi tilinpäätöksen yhteydessä.

Pihlajalinnan liikevaihto laski viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 2,9 prosenttia vertailukaudesta 183 miljoonaan euroon. Suun terveyden palveluiden divestointi, koronapalveluiden ja vaativan erikoissairaanhoidon kustannusvastuun väheneminen laskivat konsernin liikevaihtoa 17,4 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia.

Orgaaninen kasvu ilman koronapalveluita ja vaativan erikoissairaanhoidon kustannusvastuun vähenemistä oli 11,6 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia.

Tulos parani selvästi viime vuodesta. Oikaistu liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli tappiollinen -1,6 miljoona euroa. Analyysitalo Inderes odotti 6,1 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa, joten tulosparannus oli hieman odotuksiakin parempi.