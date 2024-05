Tutkimus: Pörssiyhtiöistä on tullut merkittäviä Bitcoinin omistajia

Pörssiyhtiöt ovat kasvattaneet merkittävästi omistuksiaan bitcoinissa viimeisen vuoden aikana, kertoo varainhoitoyhtiön tutkimus.

Brittiläisen varainhoitoyhtiö Nickel Digital Asset Managementin uusi analyysi paljastaa, että 38 pörssiyhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 800 miljardia dollaria, omistavat tällä hetkellä noin 21,7 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia.

Tämä merkitsee 196 prosentin kasvua yhtiöiden omistusten arvossa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin vastaava summa oli 7,2 miljardia dollaria.

Yhdessä pörssiyhtiöt ovat kasvattaneet omistustensa kokoa 19 prosenttia viimeisen vuoden aikana, kun ne ovat ostaneet vielä 48 730 bitcoinia. Näin ollen niillä on nyt hallussaan lähes 310 000 bitcoinia, mikä vastaa 1,5 prosenttia Bitcoinin kokonaistarjonnasta, joka on 21 miljoonaa.

”Tämä analyysi osoittaa, että yritykset, jotka haluavat monipuolistaa taseitaan, käyttävät yhä enemmän Bitcoinia varojen vararahastona. Tämä merkittävä institutionaalinen läsnäolo edistää Bitcoinin laajempaa käyttöönottoa ja hintavakautta pitkällä aikavälillä ja osoittaa samalla sen vahvan potentiaalin vaihtoehtoisena varainhoitovälineenä”, Nickel Digitalin toimitusjohtaja Anatoli Crachilov toteaa.

Julkisesti noteeratut yritykset ovat nousseet merkittäviksi toimijoiksi digitaalisten varojen ekosysteemissä sen jälkeen, kun MicroStrategy nousi edelläkävijäksi Bitcoinin integroimisessa yritysten kassavaroihin. MicroStrategy on tasoittanut tietä muille merkittäville julkisille yrityksille, kuten Teslalle, seurata perässä bitcoinin omistamisessa.

MicroStrategy osti lähes 21 500 bitcoinia elokuussa 2020. Sen jälkeen yritys kasvattanut omistuksensa lähes kymmenkertaiseksi tehden siitä yhden suurimmista institutionaalisista Bitcoinin omistajista.

Nickel Digitalin analyysissä korostuu vahvasti Pohjois-Amerikan yritysten bitcoin-omistukset. Lähes kolme neljäsosaa 38:sta tarkastellusta pörssiyhtiöstä on yhdysvaltalaisia ja kanadalaisia yrityksiä, neljä eurooppalaista ja loput kuusi yritystä ovat Turkista, Thaimaasta, Australiasta, Japanista, Argentiinasta ja Hongkongista.

Myös yksityisillä yrityksillä on vaikutusvaltainen rooli digitaalisten varojen markkinoilla, sillä 11 yritystä on tähän mennessä kerännyt yli 525 000 bitcoinia. Vastaava luku vuosi sitten oli noin 316 000 bitcoinia, joten kasvua on 66 prosenttia. Lisäksi niiden Bitcoin-omistusten kokonaisarvo on yli nelinkertaistunut samalla ajanjaksolla 36,3 miljardiin dollariin.

Nickel Digitalin maailmanlaajuinen tutkimus osoittaa, että digitaaliset varat hyväksytään yhä laajemmin.

Lähes yhdeksän kymmenestä institutionaalisista sijoittajista ja varainhoitajista uskoo, että digitaalisilla varoilla on tärkeä rooli hajautetuissa sijoitussalkuissa, ja puolet sanoo, että digitaalisten varojen tulisi muodostaa kohtuullinen osuus salkuista.