Suomi on edelleen Kamuxin syömähammas

Käytettyjen autojen kauppiaalla on vaikeuksia Ruotsin markkinalla. Suomessa autokauppa kasvoi tammi-maaliskuussa.

Konsernin liikevaihto kasvoi Suomen liiketoimintojen hyvän kehityksen ansiosta 7,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 241 miljoonaa euroa. Ruotsissa ja Saksassa liikevaihto laski.

Kamuxin myymien autojen määrä kasvoi 5,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 16 137 autoa. Myytyjen autojen määrä kasvoi Suomessa ja Saksassa, mutta väheni Ruotsissa.

Kamuxin liikevaihdosta edelleen leijonan osa tulee Suomen markkinoilta ja kaula Ruotsin ja Saksan markkinoihin kasvoi entisestään tammi-maaliskuussa.

Kamuxin liikevaihdosta edelleen suurin osa syntyy Suomen markkinoilta. Kuva: Kamux Oyj.

Tulosparannus ei yltänyt odotuksiin

Kamuxin oikaistu liikevoitto nousi 2,7 miljoonaan euroon viime vuoden 0,8 miljoonasta eurosta. Tulospetraus johtui bruttokatteen positiivisesta kehityksestä kaikissa toimintamaissa, erityisesti Suomessa ja Saksassa.

Liikevoitto nousi 0,8 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 2,7 miljoonaa euroa, joten tulosparannus ei yltänyt odotuksiin.

Kuten liikevaihdossakin, Kamuxin oikaistusta liikevoitosta suurin osa syntyy edelleen Suomen markkinoilla.

Kuva: Kamux Oyj.

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju kertoo, että käytettyjen autojen kysyntä on palaamassa normaaliksi kaikissa yhtiön kohdemaissa. Vaikeuksia Kamuxilla on kuitenkin ollut Ruotsin markkinoilla.

”Ruotsissa markkina oli varsin vahva, mutta Ruotsin liiketoiminnoissa aiemmin tunnistettuihin väärinkäytöksiin liittyvät korjausliikkeet vaikuttivat myyjien vaihtuvuuteen merkittävästi, mistä syystä jäimme selvästi markkinan hyvästä vauhdista”, Pajuharju kertoo.

Kamux on tehnyt Pajuharjun mukaan korjaavia toimenpiteitä Ruotsissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja kaikki toimenpiteet saadaan hänen mukaansa asteittain valmiiksi vuoden loppua kohden.

Liikevaihdon kasvu oli tammi-maaliskuussa vahvasti Suomi-painotteinen. Pajuharjun mukaan yhtiö toteutti Saksassa suunnitellusti autovalikoiman muutoksen Kamuxin konseptin mukaiseksi, minkä seurauksena keskimääräinen liikevaihto per myyty auto laski aiemmasta.

Yhtiön bruttokate kasvoi vertailujaksosta kaikissa maissa.

Pajuharjun mukaan Suomessa positiivisen kehityksen taustalla oli useita asioita, joiden yhteinen nimittäjä on kannattavuuden painottaminen. Ruotsissa positiivisesti kehittynyt bruttokate on viime vuonna toteutettujen toimenpiteiden tulosta. Saksassa yhtiö jatkaa tuottavuuden parantamista muun muassa kehittämällä edelleen autojen keskitettyä prosessointia.

Toiminnan tehostamista

Kamux julkisti maaliskuussa päivitetyn strategiansa, jonka ytimessä on asiakkaan nostaminen kaiken toiminnan keskiöön ja operatiivisen toiminnan tuottavuuden tehostaminen.

”Näiden avulla saavutamme kannattavaa kasvua. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi tärkeä strategiamme etenemisen mittari on asiakkaiden suositteluastetta mittaava Net Promoter Score (NPS), jossa pitkän aikavälin tavoitteemme on 60. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä NPS-tuloksemme oli 51, mikä on autoalalla erittäin hyvä taso”, Pajuharju kertoo.

Suomessa Kamux päivitti myymäläverkostoaan uuden konseptin mukaiseksi aloittaen pääkaupunkiseudun myymälöistä. Toisen vuosineljänneksen alusta alkaen yhtiö siirtyi Suomessa asiakkaan toiminnan keskiöön nostavaan kauppiasmalliin, ja lisäksi yhtiö eriytti hyötyajoneuvoihin keskittyvän liiketoimintansa Kamux Worx-konseptin alle.

Kattava myymäläverkosto on Kamuxin kasvustrategian oleellinen osa. Tätä verkostoa yhtiö pyrkii rakentamaan 83 miljoonan väestön Saksassa.

Saksassa yhtiö on keskittynyt autovalikoiman muuttamiseen konseptinsa mukaiseksi, ja autojen keskitetty prosessointi on edennyt suunnitelmien mukaan, toimitusjohtaja kertoo.

”Laajennamme maantieteellistä peittoamme Saksassa edelleen ja avaamme toisen vuosineljänneksen aikana uuden myymälän Siershahniin. Jatkamme myös olemassa olevien myymälöiden päivityksiä konseptimme mukaiseksi, sekä tuottavuuden parantamiseksi tähtääviä toimenpiteitä.”

Pajuharjun mukaan autokaupan murros ja haasteet uusien autojen myynnissä ovat osin näkyneet myös kilpailutilanteessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Autovalmistajien tiukentaessa otettaan jälleenmyyjäverkostoista useat uusien autojen merkkiedustuksiin keskittyneet kauppiaat ovat harkinneet liiketoimintamalliaan ja päättäneet satsata käytettyjen autojen kauppaan tai jopa lopettaneet kokonaan. Kamuxin monikanavakonsepti toimii tässäkin markkinatilanteessa hyvin. Suomessa olemme vahvistaneet asemaamme käytettyjen autojen markkinajohtajana, ja vaikka olemme Ruotsissa menettäneet markkinaosuutta jonkin verran, olemme koko Euroopan tasolla kolmanneksi suurin yksinomaan käytettyjen autojen kauppaan keskittynyt toimija.”

Kamux säilyttää koko vuoden 2024 näkymät ennallaan.

Yhtiö arvioi vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ylittävän vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, joka oli 18,0 miljoonaa euroa.