Selvitys: Nämä teknojätit kiinnostavat yksityissijoittajia aiempaa enemmän

Kotimaisten yksityissijoittajien kiinnostuksen kohteet ovat selvästi muuttuneet.

Pörssisäätiön teettämän selvityksen mukaan yksityissijoittajia kiinnostaa aiempaa enemmän sijoittaa teknologiayhtiöihin. Huhtikuun taitteessa tehdyssä Sijoittajabarometrissa 55 prosenttia vastaajista nosti teknologiasektorin kiinnostavaksi sijoituskohteeksi, kun viime vuoden kyselyissä luku oli 50 prosenttia tai alle.

Yli puolet vastaajista piti myös energia- ja raaka-ainesektoria kiinnostavana.

Tässä suhteessa on tapahtunut selvä muutos, sillä aiemmin pankit ja rahoitusala on pitänyt selkeää kärkitilaa sijoittajia kiinnostavien toimialojen listauksessa. Nyt kiinnostus finanssisektoriin hiipui hieman, mutta yhä 62 prosenttia vastaajista määritteli sen kiinnostavimmaksi toimialaksi.

”Sijoittajat katsovat tulevaisuuteen ja hakevat tuottoja teknologia-alalta. Koska Helsingin pörssistä tai Euroopastakaan ei tekno-osakkeita juuri löydy, Yhdysvaltain markkinat kiinnostavat”, arvioi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Kolme amerikkalaista teknojättiä kiinnostaa

Ulkomaisista osakkeista kiinnostavimmat ovat Sijoittajabarometrin mukaan puolijohdeyhtiö Nvidia, ohjelmistoyhtiö Microsoft sekä teknologiayhtiö Apple. Ne kaikki kuuluvat niin sanottuun mahtiseitsikkoon, eli niihin amerikkalaisiin tekno-osakkeisiin, jotka ovat johtaneet kurssirallia Yhdysvaltain pörssissä jo viime vuoden puolelta.

Nvidia julkistaa vuoden ensimmäisen tulosraporttinsa 22. toukokuuta. Viime vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä yhtiö julkisti kaikki markkinoiden odotukset ylittävän tulosraportin. Yhtiön liikevaihto oli yhteensä yli 22,1 miljardia dollaria, mikä ylitti huomattavasti analyytikoiden ennakkoarviot, joiden mukaan tulot olisivat olleet noin 20,6 miljardia dollaria. Eikä siinä vielä kaikki: osakekohtainen tulos ylitti odotukset vielä selvästi reippaammin ja oli 5,16 dollaria, kun odotettu tulos oli 4,61 dollaria.

Myös Microsoftin viimeisin tulosraportti ylitti Wall Streetin odotukset, kun sen voimakas panostus tekoälyyn näkyy laajasti yhtiön toiminnassa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 17 prosenttia vertailukaudesta lähes 62 miljardiin dollariin, mikä ylitti analyytikoiden noin 61 miljardin dollarin konsensusodotuksen. Osakekohtainen tulos nousi 20 prosenttia 2,9 dollariin, mikä ylitti odotetun 2,8 dollarin tuloksen.

Applen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ylitti konsensusennusteet liikevaihdon ja tuloksen osalta, mutta yhtiön myynti Kiinassa, yhdellä sen tärkeimmistä markkinoista, laski 13 prosenttia. Yhtiön johto antoi kuluvan vuosineljänneksen näkymistä joitakin yksityiskohtia, jotka viittasivat iPhone-myynnin heikkouteen.

Tutut kansanosakkeet kotimaisia suosikkeja

Kotimaisista osakkeista sijoittajat pitivät kiinnostavimpina finanssikonserni Nordeaa, jalostamoyhtiö Nestettä ja energiayhtiö Fortumia. Syksyn Sijoittajabarometrissa ykköstilaa pitänyt listatulokas Mandatum oli nyt listalla neljäntenä.

Amerikkalaiset teknoyhtiöt näyttävät kiinnostavan sijoittajia nimenomaan tuoton takia. Jopa 88 prosenttia ulkomaisiin osakkeisiin sijoittavista arvioi sijoittavansa niihin arvonnousun takia.

Sijoittajien perustelu kotimaisten osakkeiden omistamiseen oli ensisijaisesti se, että yhtiö on tuttu (60 %) ja tiedonsaanti on helppoa (54 %). Arvonnousu eli odotukset hyvistä tuotoista (33 %) oli vasta kolmannella sijalla perusteena sijoittaa kotimaisiin yhtiöihin.

Odotukset kurssinoususta voimistuneet

Helsingin pörssi on ollut alamäessä jo kolmatta vuotta, mutta nyt odotukset kurssikäänteestä ovat voimistuneet. Osakekurssien nousuun seuraavien kuuden kuukauden aikana uskoo 71 prosenttia vastaajista ja ainoastaan 6 prosenttia ennakoi kurssien laskevan.

”Suomen osakemarkkina on ollut yksi maailman huonoimmista, mutta osakkeiden hinta on kuitenkin maltillinen. On ostettu suomalaista, kun on saatu halvalla. Pitkällä tähtäyksellä kotimaisiin yhtiöihin luotetaan, Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja Karri Salmi arvioi.

Vetoapua kurssikäänne saa maailmantalouden kasvusta, jota ennakoi 56 prosenttia sijoittajista. Kotimaan talouden kasvua povaa vain 33 prosenttia vastaajista.

Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas raha -lehden teettämään Sijoittajabarometriin vastasi lähes 2 600 yksityissijoittajaa. Tutkimusyhtiö Tietoykkönen teki kyselyn tiedonkeruun maalis–huhtikuun taitteessa.