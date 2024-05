Tulikiven liikevaihto rysähti – ”Markkinatilanne haasteellinen”

Tulikivi ei enää hyödy korkean energian hintaan liittyvästä poikkeusajasta. Se näkyy alkuvuoden tunnusluvuista.

Tulikivi-konsernin liikevaihto romahti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,5 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 13 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski siten 35 prosenttia edellisen vuoden poikkeuksellisen korkeaan tasoon nähden.

Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 7,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 11,1 miljoonaa euroa. Edellisenä talvena kysyntää kasvattivat nopeasti kohonneet energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet. Yhtiön tilauskanta normalisoitui vuoden 2023 kysyntäpiikin jälkeen, ja oli katsauskauden päättyessä 5,4 miljoonaa euroa.

Vertailukauden päättyessä tilauskanta oli ollut 16,1 miljoonaa euroa. Tilauskannasta on siis sulanut vain hieman yli kolmannekseen vuoden takaisesta.

Yhtiö arvioi edellisen lämmityskauden korkeiden lämmitysenergian hintojen sekä energian saatavuuteen liittyneiden epävarmuuksien vaikuttaneen edelleen Tulikivituotteiden kysynnän kasvuun. Kysyntään vaikuttaa vähentävästi heikko yleinen taloustilanne, sekä uudis- ja korjausrakentamisen matalasuhdanteet.

Kysyntään vaikuttavat myös maakohtaiset rakentamis- ja päästömääräykset sekä investointituet.

EU:n ekosuunnitteludirektiivin myötä tulisijojen päästömääräykset ovat yhtenäistyneet ja kiristyneet Euroopassa. Muutoksen yhteydessä myös Suomen päästövaatimukset tehdasvalmisteisille tulisijoille ovat kiristyneet Keski-Euroopan tasolle. Tulikiven arvioidaan hyötyvän tästä muutoksesta, koska yhtiön palamisteknologia täytti jo hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa tulisijojen uudet vaatimukset. Jero-mallisto täydentää tältä osin hyvin kokonaistarjontaa.

Tuloskehitys jäi odotuksista

Liikevaihdon laskusta huolimatta alkuvuoden liikevoitto säilyi positiivisena. Vertailukelpoinen liikevoitto laski viime vuoden 1,3 miljoonasta eurosta 0,3 miljoonaan euroon.

Tulikiveä seuraava Inderes oli odottanut yhtiöltä 8,3 miljoonan euron liikevaihtoa ja 0,5 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa. Liikevaihto siis ylitti ja oikaistu liikevoitto alitti Inderesin odotukset.

Yhtiön mukaan positiivisen kannattavuuden mahdollisti liikevaihdon vientipainotteisuus, hyvä kustannusten hallinta ja onnistuneet kannattavuustoimet. Poliittiset työtaistelutoimet laskivat katsauskauden liikevaihtoa noin 0,3 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen kertoo, että Tulikivi panostaa tänä vuonna strategian keskeisten hankkeiden edistämiseen.

”Keskeisinä tavoitteina ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen”, Vauhkonen toteaa.

Keski-Euroopassa yhtiö on jatkanut uuden kompaktin Jero-malliston jakeluverkon laajennustoimia, toimitusjohtaja kertoo.

”Jero-mallisto on otettu hyvin vastaan kaikilla markkina-alueilla niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien toimesta. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tulikivellä on noin 350 jälleenmyyjää vientimaissa. Tavoitteena on käynnistää Jero-malliston myynti kaikissa myyntipisteissä sekä kasvattaa jälleenmyyjien määrää 50 prosentilla vuoden 2026 loppuun mennessä.”

Saunaliiketoiminnassa Tulikivi keskittyi uuden sähkökiuasmalliston markkinoille viemiseen. Se lanseerataan kotimaan ja vientimarkkinoille kevään 2024 aikana.

”Asiakaspalautteen perusteella Suomussalmen Haaposen talkkimalmista valmistetut koetuotteet täyttävät laajasti jo nyt eri asiakassegmenttien tarpeet ja ne soveltuvat käytettäväksi nykyisten talkkituotteiden sijaan”, Vauhkonen kertoo.

Tulikivi tavoittelee korkeampaa raaka-aineen hyödyntämisastetta

Alkuvuoden aikana Tulikivi jatkoi talkin tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen tutkimista. Toimitusjohtajan mukaan mielenkiinto kohdistuu erityisesti talkin rikastuksen sivutuotteena syntyvän magnesiittirikkaan rikastushiekan hyödyntämiseen. Se sisältää lähes 40 painoprosenttia magnesiumoksidia.

”Jatkotutkimuksissa keskitytään teknistä ja kaupallista potentiaalia omaaviin käyttökohteisiin ja hyödynnettävyyttä selvitetään mahdollisten käyttäjien kanssa ja yliopistoyhteistyön kautta”, toimitusjohtaja kertoo.

Katsauskaudella Tulikivi teki toimitussopimuksen louhinnan sivuvirtana syntyvän vuolukivimurskeen myynnistä Polar Night Energyn toimittamaan teollisen mittakaavan lämpöenergiavarastoon Pornaisissa. Vauhkosen mukaan yhteistyö tukee Tulikiven tavoitetta raaka-aineen mahdollisimman korkeasta hyödyntämisasteesta.

Vuoden 2024 liikevaihdon Tulikivi arvioi olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 45,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.