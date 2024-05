Pörssikonkari listaa ensimmäisen neljänneksen ”tuloslimbot”

Hannu Angervuon mukaan useissa tulospettymyksen aiheuttaneissa yhtiöissä valtio on merkittävä omistaja.

Tähän mennessä jo lähes kolmeneljäsosaa Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä on jo raportoinut ensimmäisen neljänneksen tulosraporttinsa. Niiden vuosineljänneksen liikevaihdot ja tulokset ovat jäämässä selvästi analyytikoiden konsensusennusteita heikommiksi.

Varainhoidon konkariammattilainen Hannu Angervuo laskee, että raportoineista pörssin päälistan yhtiöistä 56 prosenttia on pystynyt parantamaan tulostaan ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Vertailukautta heikomman tuloksen on joutunut puolestaan kirjaamaan 44 prosenttia raportoineista yhtiöistä.

Tappiollisen tuloksen ennen veroja on joutunut kirjaamaan 21 prosenttia raportoineista yhtiöistä. Lukema on poikkeuksellisen suuri, sillä normaalista tappiollisten yhtiöiden osuus on vaihdellut 12-17 prosentin välissä, Angervuo kertoo sijoittajakirjeessään.

”Yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto tulee jäämään selvästi analyytikoiden ennustetta heikommaksi”, Angervuo ennustaa.

Angervuo poimii tuloskaudelta joitakin päälistan isompien yhtiöiden joukosta ”tuloslimboja”. Nämä ovat Neste, Valmet, Fortum, Nokia ja Finnair.

Nesteen tulospettymys pakotti hallituksen toimimaan

Pörssikonkarin mukaan kuluvan vuoden tulospettymyksiä osui varsin paljon yhtiöille, joissa valtion on merkittävä omistaja.

Tällainen yhtiö on Neste, jonka liikevaihto laski viime vuoden 5,3 miljardista eurosta 4,8 miljardiin euroon. Liikevoitto laski ensimmäisellä neljänneksellä 52 prosenttia.

Liikevaihdon lasku johtui erityisesti markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin 0,3 miljardin euron negatiivinen vaikutus.

Tuloskehityksessä Nesteen keskeisin ongelma löytyy uusiutuvien tuotteiden marginaaleista. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali jäi 562 dollariin tonnilta tammi-maaliskuussa, kun se vuosi sitten oli 945 dollaria. Ero on merkittävä.

Yhtiön osakekurssi on laskenut kuluvan vuoden alusta 32 prosenttia ja 29,6 prosenttia jo irronnut osingon puolikas huomioiden.

Nesteen heikko suoriutuminen pakotti yhtiön hallituksen toimimaan ja siksi se päätti vaihtaa toimitusjohtajaa. Uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Outokumpun toimitusjohtaja Heikki Malinen. Malinen on istunut Nesteen hallituksen jäsenenä.

Valmetin tilauskanta sulaa

Konepajayhtiö Valmetin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 8,3 prosenttia ja liikevoitto 10,3 prosenttia vuoden takaisesta.

”Yhtiön tilauskanta on laskenut voimakkaasti. Yhtiön osakekurssi on laskenut vuoden 2022 huipusta noin 40 prosenttia. Parhaillaan Valmetin osakkeista on lainattu lähes kymmenen prosenttia ilmeisesti tarkoituksella ostaa ne takaisin myyntihintaa halvemmalla ja hyötyä siis kurssilaskusta”, Angervuo toteaa.

Konepajayhtiön saadut tilaukset laskivat vertailukauden ennätyslukemista 32 prosenttia vertailukaudesta 1,05 miljardiin euroon. Orgaanisesti Valmetin saadut tilaukset laskivat 36 prosenttia.

Valmetin saadut tilaukset laskivat kaikissa kolmessa segmentissä ja kaikilla alueilla. Saaduilla tilauksilla mitattuna kolme suurinta maata olivat Yhdysvallat, Kiina ja Suomi, joiden yhteenlaskettu osuus kaikista saaduista tilauksista oli 40 prosenttia.

Sellun lyhyen aikavälin markkinanäkymä on laskenut heikoksi. Kartongin ja paperin näkymä on laskenut puolestaan heikoksi tai tyydyttäväksi. Lyhyen aikavälin markkinanäkymät ovat laskeneet prosessiteknologioissa.

Alhaisemmat sähkön hinnat painoivat Fortumin tulosta

Energiayhtiö Fortumin liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä laski noin neljänneksellä vuoden takaiseen vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna.

Yhtiön Generation-segmentin tulos laski 513 miljoonaan euroon vertailukauden 723 miljoonasta eurosta, mikä johtui pääasiassa selvästi alemmista sähkön spot- ja suojaushinnoista. Vesivoiman tuotantomäärien kasvu ja korkeampi optimointimarginaali tasoittivat alempien hintojen vaikutusta.

Tammikuu oli Pohjoismaissa kylmä, mikä nosti spot-hintoja etenkin Suomessa ja Baltian maissa, mutta vastaavasti helmi- ja maaliskuu olivat jonkin verran tavallista leudompia. Pohjoismaiset sähköfutuurit puolestaan laskivat neljänneksen aikana Manner-Euroopan sähköfutuurien laskun ja normaalia suurempien sademäärien vuoksi.

”Osakekurssi laski vuoden 2023 aikana 9,9 prosenttia ja vuonna 2022 laskua kertyi 38,2 prosenttia. Yhtiön hallitus ei ole kuitenkaan vaihtanut yhtiön toimitusjohtajaa raskaiden Venäjän ja Uniper-tappioiden jälkeen. Edellinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark loikkasi Nokian toimitusjohtajaksi keväällä 2020”, toteaa Angervuo.

Nokian tulos teknologia-segmentin varassa

Suomen valtio on Nokian suurin näkyvissä oleva osakkeenomistaja, kun valtion sijoitusyhtiö Solidium omistaa 5,79 prosenttia yhtiön osakkeista, Angervuo muistuttaa. Yhtiön liikevaihdosta suli tammi-maaliskuussa viidennes ja liikevoitosta neljännes vertailukauteen verrattuna.

Matkapuhelinverkoissa kysyntä oli erityisen heikkoa Pohjois-Amerikassa sekä Intiassa ja liikevaihto laski vuosineljänneksellä 37 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Haastava toimintaympäristö heikensi Nokian pilvi- ja verkkopalveluiden tulosta ensimmäisellä neljänneksellä. Tilauskertymä kuitenkin vahvistui ja uusien hankkeiden määrä on kasvussa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos selittyy hyvin pitkälle teknologia-segmentin patenttituotoilla, kun matkapuhelinverkkojen sekä pilvi- ja verkkopalveluiden liikevoitot painuivat tappiolle. Myös verkkoinfrastruktuurin liikevoitto jäi selvästi viime vuodesta.

Finnair painui tappiolle

Finnairin liikevoitto laski ensimmäisellä neljänneksellä 11,6 miljoonaa euroa miinukselle verrattuna vuoden takaiseen 0,9 miljoonaan liikevoittoon.

Poliittisten lakkojen takia Finnair joutui polttoainejakelun varmistaakseen tankkaamaan koneitaan osan maaliskuuta pääasiassa muualla kuin Suomessa, millä oli negatiivinen kustannusvaikutus. Myös Aasian liikenteen vertailukaudesta kasvaneella kapasiteetilla on kuluja lisäävä vaikutus, koska vuonna 2022 sulkeutunut Venäjän ilmatila on pidentänyt Aasian-lentoja jopa 40 prosentilla.

Finnairin osakkeen kurssikehitys on ollut omistajiensa kannalta masentavaa katseltavaa. Yhtiön osakekurssi on laskenut kuluvan vuoden alusta 25,1 prosenttia ja viiden viimeisen vuoden aikana laskua on kertynyt 87 prosenttia.

”Sijoittajat ovat jo kyselleet, saako Finnairilta ostaa nurmikon leikuupalveluja Postin tapaan”, Angervuo veistelee.

Helsingin pörssi: yhtiöiden tuloskehitys

Miljoonaa euroa, 2024/Q1 – 2023/Q1