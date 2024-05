USA:n talous yskii – uusia merkkejä kasvun hyytymisestä

Useat mittarit kielivät siitä, että Yhdysvaltojen talousmoottorissa on karstaa.

Perjantaina julkaistu viimeisin Michiganin yliopiston kuluttajaluottamustutkimus kertoo jälleen kasvavasta epävarmuudesta maailman suurimman talouden suunnasta. Yliopiston mittaaman kuluttajaluottamusindikaattorin pisteluku laski 13 prosenttia toukokuussa.

Kuukauden indeksilukema oli 67,4, mikä on alhaisin lukema kuuteen kuukauteen. Se jäi myös selvästi alle ekonomistien odotusten, joka oli Bloombergin keräämientietojen mukaan 76,2 pistettä.

Yhdysvaltain kuluttajat ovat yhä huolestuneempia Yhdysvaltain talouden kehityksestä, kun inflaatio on pysyvää ja korkotaso pysyy korkeana pidempään kuin alun perin toivottiin.

Michihgan-indeksin inflaatio-odotukset nousivat vuositasolla 3,5 prosenttiin, kun ne edelliskuussa olivat 3,2 prosenttia. Pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset nousivat 3,1 prosenttiin, kun ne edelliskuussa olivat 3,0 prosenttia.

Jenkkikuluttajien mielialojen lasku on ymmärrettävää.

Useiden kuukausien tiedot ovat osoittaneet, että inflaation lasku ei ole ollut niin tasaista kuin monet ekonomistit olivat toivoneet. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana henkilökohtaisten kulutusmenojen (PCE) pohjaindeksi, josta on poistettu elintarvikkeiden ja energian kustannukset ja jota Yhdysvaltain keskuspankki seuraa tarkasti, nousi 4,4 prosentin vuosikasvuun. Tämä oli huomattavasti korkeampi kuin Fedin 2,0 prosentin tavoite, mikä käänsi inflaation merkittävän hidastumisen trendin vuoden 2023 loppuun asti.

Pelkona yhtäaikainen korkea inflaatio ja kohoava työttömyys

Sitkeästi korkeana pysyttelevä pohjainflaatio on tärkein syy siihen, miksi Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ei aio laskea korkoja lähiaikoina. Toisaalta talouden joustavuus rauhoittaa keskuspankkiireja myös siitä, että heillä on varaa istua paikoillaan ja odottaa, että inflaatio hidastuu.

Fedin virkamiehet alkavat laskea korkoja vasta, kun he ovat vakuuttuneita siitä, että inflaatio on hallinnassa ja että he ovat matkalla kohti kahden prosentin tavoitettaan. He voivat kuitenkin laskea korkoja myös odotettua nopeammin, jos talous yhtäkkiä horjuu.

”Vaikka kuluttajat olivat viime kuukausien aikana pidättäytyneet tuomitsemisesta, he havaitsevat nyt kielteistä kehitystä monilla eri aloilla. He ilmaisivat huolensa siitä, että inflaatio, työttömyys ja korot saattavat kaikki liikkua epäsuotuisaan suuntaan tulevana vuonna.”

Michiganin yliopiston tutkimusjohtaja Joanne Hsu arvioi, että kuluttajat ilmaisivat huolensa siitä, että inflaatio, työttömyys ja korot saattavat kaikki liikkua epäsuotuisaan suuntaan tulevana vuonna.

Useimmat USA:n työmarkkinasignaalit ovat kuitenkin edelleen vakaita, vaikka työttömyyshakemukset olivat viime viikolla korkeimmillaan sitten elokuun lopun.

”Kaiken kaikkiaan luottamuksen romahdus on kuitenkin melko suuri, eivätkä geopoliittiset tekijät tai huhtikuun puolivälin pörssilasku selitä sitä tyydyttävästi. Tämä saa meidät miettimään, jääkö meiltä huomaamatta jotain huolestuttavampaa, mitä kuluttajilla on meneillään”, kertoo uutistoimisto CNBC:lle Paul Ashworth, Capital Economicsin Pohjois-Amerikan pääekonomisti.

Työllisyyden ja talouskasvun hidastuminen yllättivät

USA:n makrotalouden tilanteesta on noussut esiin muitakin kasvun hyytymiseen viittaavia merkkejä.

Yhdysvaltojen työllisyyden kasvu hidastui huhtikuussa, kun uusia työpaikkoja syntyi vain 175 000. Lukema on selvästi maaliskuun 315 000 työpaikkaan alhaisempi ja se jäi myös selvästi ekonomistien 243 000 konsensusennusteen alapuolelle.

Työttömyysaste kohosi 3,9 prosenttiin maaliskuun 3,8 prosentista, mikä kuvastaa työmarkkinan jatkaneen viilenemistään. Kaikille työntekijöille maksettavan palkkasumman kasvu pysähtyi, kun maaliskuussa palkkasumma nousi 0,8 prosenttia.

Ennakkoarviot Yhdysvaltain ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvusta osoittavat maan talouskasvun laskeneen huomattavasti vastoin odotuksia. Talous kasvoi 1,6 prosentin vuosivauhdilla tammi-maaliskuussa, kun Bloombergin haastattelemat ekonomistit olivat odottaneet 2,5 prosentin kasvua.

Lukema on myös huomattavasti alhaisempi kuin viime vuoden neljännen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvu, jota tarkistettiin 3,4 prosenttiin.

USA:n talouskasvu on hidastunut tasaisesti viimeisten 12 kuukauden aikana.

Pörssiyhtiöiden tuloskasvuodotukset edellyttävät vankkaa talouskasvua

Mikäli orastavat merkit Yhdysvaltojen talouden jarruttamisesta osoittautuvat paikkansa pitäviksi, saattaa se olla huono merkki maan osakemarkkinoiden kannalta.

Jättipankki JPMorganin strategit varoittavat muistiossaan, että amerikkalaisen S&P 500 -osakeindeksin vuoden 2024 tulosodotukset näyttävät ”liian optimistisilta”.

JPMorganin strategit analysoivat S&P 500:n liikevaihdon kasvun ja nimellisen bruttokansantuotteen kasvun välistä suhdetta. He arvioivat, että Yhdysvalloissa tarvittaisiin 13 prosentin nimellinen bruttokansantuotteen kasvu, jotta S&P 500:n liikevaihto kasvaisi 17 prosenttia, mikä on Wall Streetin analyytikoiden konsensusodotus. Lisäksi S&P 500:n nykyinen osakekohtaisen tuloksen ja osakekohtaisen liikevaihdon suhde on jo historiallisen korkea, mikä ”jättää vain vähän tilaa lisäkasvulle”, he kirjoittivat.

Jättipankin strategit odottavat pitkittyneen korkean korkotason ympäristön painavan edelleen osakemarkkinoita, ja se lisää huolta talouden kovan laskun mahdollisuudesta.