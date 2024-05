Vaisalan tilauskirjat paisuvat – nappasi historiansa suurimman tilauksen

Mittauslaitevalmistaja Vaisala valittu 18 säätutkan toimittajaksi Espanjan ilmatieteen laitokselle.

Vaisala on voittanut Espanjan ympäristöministeriön (MITECO) tarjouskilpailun uuden sukupolven kaksoispolarisaatio-C-kaistan -tutkajärjestelmän toimittamisesta maan ilmatieteen laitokselle (AEMET).

Sopimus allekirjoitetaan valitusajan päätyttyä, ja hankkeen arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Tilaus tullaan kirjaamaan Vaisalan saatuihin tilauksiin sopimuksen vahvistuttua.

Kyseessä on Vaisalan historian suurin yksittäinen tilaus.

Uudet tutkat parantavat säädatan tarkkuutta Espanjassa ja vahvistavat kykyä ennustaa sään ääri-ilmiöitä, kuten voimakkaita myrskyjä Etelä-Euroopassa.

Sopimus kattaa 18 kaksoispolarisaatio-C-kaistan säätutkaa, jotka toimitetaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Tutkajärjestelmän toimittamisen lisäksi sopimukseen sisältyy ylläpito- ja huoltosopimus vuosille 2024–2026.

Sopimusta täydentää optio kahden täysin uudenlaista puolijohdelähetinteknologiaa hyödyntävän säätutkan toimittamisesta ensimmäisenä Euroopassa. Nämä tarjoavat aiempaa parempaa suorituskykyä ja toimintavarmuutta pienemmillä elinkaarikustannuksilla.

”Pitkäaikainen yhteistyömme Espanjan ilmatieteen laitoksen kanssa tulee saamaan jatkoa uusien säätutkien myötä. Espanjan ilmatieteen laitoksen nykyisessä säätutkaverkostossa on jo Vaisalan aikaisemman sukupolven signaaliprosessorit ja IRIS™-säätutkaohjelmisto, jotka tässä yhteydessä päivitetään. Uudet tutkat liitetään Euroopan laajuiseen OPERA-säätutkaverkkoon parantamaan sääennusteiden laatua Espanjaa laajemminkin. Uudet säätutkat tarjoavat tarkkaa ja luotettavaa dataa auttaen meitä varautumaan sään ääri-ilmiöihin nykyistä paremmin”, kertoo Jarkko Sairanen, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminnan johtaja.

Vaisalan mukaan kaksoispolarisaatiotutkat havaitsevat tarkasti sateiden eri olomuodot ja voimakkuudet sekä pystyvät poistamaan aineistosta ei-meteorologisen datan, kuten hyönteiset.

Vaisalan mittausratkaisut ja säädata auttavat ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä ja hillitsemisessä sekä sen seurauksiin sopeutumisessa.

Tilaus merkitsee sitä, että Vaisalan ennestäänkin paksut tilauskirjat paisuvat. Yhtiön vuosi 2023 päättyi neljännen neljänneksen vahvaan tilausvirtaan ja sen myötä ennätykselliseen 173 miljoonan euron tilauskantaan.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa tilauskanta oli jo yli 190 miljoonaa euroa, vaikka saadut tilaukset laskivatkin tammi-maaliskuussa seitsemän prosenttia vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi voimakkaasti yhtiön sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella ja jonkin verran teollisten mittausten liiketoiminta-alueella.

Vaisalan mukaan teollisten instrumenttien markkina ja terveysteknologiamarkkina hidastuivat merkittävästi vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja pysyivät alemmalla tasolla vuoden loppuun.

Yhtiö odottaa markkinoiden pysyvän samalla tasolla vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla ja alkavan parantua vuoden 2024 toisella puoliskolla.

Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 63–78 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 528 miljoonaa euroa ja liiketulos 67 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Pauli Lohi kertoo, että Vaisalan tuloskasvu on pitkään ollut kannattavuudeltaan vahvan teollisten mittausten liiketoiminta-alueen varassa. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kannattavuus on sen sijaan lähihistoriassa kärsinyt muun muassa panostuksista uusiin kasvaviin markkinasegmentteihin sekä toisaalta liian raskaasta kulurakenteesta hitaammin kasvavilla ydinmarkkinoilla.

Vaisala on toteuttanut säästöjä ydinmarkkinoihin liittyvissä toiminnoissa ja samalla uusien tuotealueiden kasvu on alkanut tukea tulosta. Lohen mukaan sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kannattavuus on parantunut selvästi vuonna viime vuonna, kun liikevoittomarginaali nousi viime vuonna 6,7 prosenttiin edellisvuoden 3,8 prosentista.

Inderes ennustaa tämän positiivisen kannattavuuskehityksen kehityksen jatkuvan kuluvana vuonna.

Vaisalan kohentuvat näkymät ovat heijastuneet yhtiön markkina-arvoon. Osake on kivunnut kuukaudessa lähes 27 prosenttia.