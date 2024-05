Velkaantunut HKScan jatkaa rönsyjen karsimista ja panostaa jalostusarvon nostoon

HKScan tekee isoja strategisia liikkeitä nopealla aikataululla.

HKScan on myynyt liiketoimintojaan, vahvistanut tasettaan ja kääntänyt vertailukelpoisen liiketulokseen plussalle. Siitä huolimatta osake on laskenut vuodessa yli yhdeksän prosenttia.

Ruokatalon haasteena on velkataakka. Yhtiön nettovelkaantumisaste oli viime vuoden lopussa yhä korkea, 121 prosenttia. Tunnusluku mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Yli 120 prosentin nettovelkaantumisaste on välttävä, mutta ei vielä heikko.

Taseen vahvistamisen lisäksi yhtiö tarvitsee pääomia myös tulossa oleviin isoihin investointeihin. Nämä syiden vuoksi HKScan on pyrkinyt myymään ulkomaisia liiketoimintojaan.

Kuluvan vuoden maaliskuussa HKScan ja ruotsalainen Lantmännen saivat päätökseen viime joulukuun lopussa ilmoittamansa järjestelyn, jossa HKScan myy Ruotsin liiketoimintonsa Lantmännenille. Kaupan kohteena olivat HKScanin Ruotsin liiketoimintayksikön muodostaneen tytäryhtiön, HKScan Sweden AB:n osakkeet.

Kaupan myötä HKScanin omistus Ruotsin liiketoiminnoissa on päättynyt. Yhtiön Ruotsin tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö ovat siirtyneet uudelle omistajalle kaupan täytäntöönpanon yhteydessä. HKScan toimi Ruotsissa vuodesta 2007 asti.

HKScanin osakekurssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Yhtiön mukaan Ruotsin liiketoimintojen myynti vahvistaa HKScanin tasetta. Lisäksi myynti edistää HKScanin mahdollisuuksia keskittyä paremmin jäljelle jääviin liiketoimintoihin ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaa.

Viime elokuussa HKScan myi Baltian liiketoimintonsa virolaiselle AS Maag Gruppille. Kaupan kohteena olivat HKScanin Baltian liiketoimintayksikön muodostaneiden tytäryhtiöiden, AS HKScan Estonian, AS HKScan Latvian ja UAB HKScan Lietuvan, osakkeet.

Kaupan myötä HKScanin omistus Baltian liiketoiminnoissa päättyi. Konsernin Baltian tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö ovat siirtyneet uudelle omistajalle kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.

HKScan jatkaa toimintaansa perustaltaan vahvasti suomalaisena, mutta kansainvälisesti toimivana pörssiyhtiönä. Yhtiön strateginen tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.

Tanskan liiketoiminnoista luopuminen

HKScan on jälleen myynyt liiketoimintojaan.

Yhtiö kertoi torstaina allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Tanskan tytäryhtiönsä HKScan Denmark A/S:n osakkeet hollantilaiselle Plukon Food Group B.V.:lle. Velaton kauppahinta on 44,6 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan, kun HKScanin osake kipusi torstaina 4,3 prosenttia.

”Tanskan liiketoimintojen myynti jatkaa yhtiön taseen vahvistamista ja edistää mahdollisuuksiamme keskittyä paremmin meille jääviin liiketoimintoihin. Tanskan liiketoimintojen myyntipäätöksen jälkeen on yhtiön eri liiketoimintojen aseman arviointi saatu tällä erää päätökseen”, kertoo HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruohola.

Ruoholan mukaan yhtiö keskittyy ydinliiketoimintojemme kilpailukyvyn ja toimintojen kannattavuuden parantamiseen ja jatkaa pitkän aikavälin strategiamme toteuttamista.

Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja edelleen. Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien Tanskan liiketoiminta luokitellaan myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi sekä esitetään lopetettuina toimintoina.

Vuonna 2023 HKScanin jatkuvien toimintojen – Suomi sisältäen Puolan pekonia valmistavan yksikön ja Tanska – liikevaihto oli 1,16 miljardia euroa, liiketulos 17,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 14,9 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta lähtien konserni arvostaa Tanskan liiketoimintoihin liittyvät myytävänä olevat varat ja velat myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Konserni kirjaa noin 11 miljoonan euron arvonalentumisen Tanskan liiketoimintojen arvoon.

Kauppa nostaa konsernin nettovelkaantumisastetta tammi-maaliskuun lopussa noin viisi prosenttiyksikköä.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 aikana ja sen toteutuminen edellyttää Tanskan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan toteutumisen yhteydessä kauppahinnan käteisosuus arviolta noin 35 miljoonaa euroa maksetaan kertasuorituksena. Sen ja siirtyvien velkojen seurauksena nettovelkaantumisasteen odotetaan laskevan noin 16 prosenttiyksikköä.

HKScanin Tanskan tuotantoyksiköt sijaitsevat Vinderupissa ja Skovsgaardissa. Yhtiön kuluttajabrändi Tanskassa on Rose. Tanskan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2023 oli 230 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liiketulos 3,3 miljoonaa euroa ja henkilöstöä keskimäärin noin 680. HKScan on toiminut Tanskassa vuodesta 2010 asti.

Suurinvestoinnilla korkeampaa jalostusarvoa

Yritysmyyntien lisäksi HKScan aikoo myös tehostaa tuotantotoimintaansa keskittämällä Euran yksikössä nykyisin olevan siipikarjapakkaamotoiminnan yhtiön Rauman ja Forssan tuotantoyksiköihin, missä vastaavia pakkaustoimintoja on tälläkin hetkellä.

HKScan tavoittelee tehostamistoimilla noin miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuoden 2024 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

HKScan on päättänyt tehdä Euran yksikköönsä noin kahdeksan miljoonan euron investoinnin kypsien tuotteiden valmistukseen. Strategisella investoinnilla yhtiö pyrkii parantamaan kannattavuuttaan kasvattamalla tuotteiden jalostusarvoa ja tehostamalla toimintaa sekä vastaa kuluttajien kasvavaan tarpeeseen nopeasta ja helposta ruoanvalmistuksesta.

Uudella tuotelinjastolla valmistetaan korkean jalostusarvon kypsiä tuotteita. Linjastolla tehtävät uudet tuotteet tuodaan markkinoille vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana.

”Nyt toteutettava investointi vahvistaa markkina- ja kilpailuasemaamme yhtiölle strategisesti tärkeissä korkeamman jalostusarvon tuotteissa. Sen avulla vastaamme asiakkaidemme, erityisesti Food service -sektorin asiakkaiden, sekä kuluttajien odotuksiin käyttövalmiista tuotteista”, sanoo HKScanin Suomen liiketoiminnasta vastaava johtaja Jari Leija.

Kaiken kaikkiaan yhtiön yrityskaupat merkitsevät sitä, että yhtiö keskittää entistä vahvemmin liiketoimintansa Suomeen ja toimii kansainvälisillä markkinoilla lähinnä viemällä ruokatuotteitaan ulkomaille. Myynnissä siipikarjan merkitys on kasvanut aiemmasta.

HKScanin myytyä Ruotsin liiketoimintonsa maaliskuun 2024 lopussa, on yhtiökokous päättänyt muuttaa yhtiön toiminimen HKFoods Oyj:ksi.