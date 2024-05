Warren Buffettin omistama laatuyhtiö pulkkamäessä

Sijoittajan on pohdittava onko Verisignin kasvuyhtiöprofiili jäämässä historiaan.

Nimestään huolimatta amerikkalainen Verisign (VRSN) ei ole sähköisiä allekirjoituspalveluita tarjoava yritys. Verisignin liiketoimintaa on haastavaa kuvata selkosuomeksi. Yhtiö ylläpitää rekisteriä (DNS), joka yhdistää verkko-osoitteet niitä vastaaviin IP-osoitteisiin. Rekisterin avulla tietokone vie käyttäjän oikealle verkkosivustolle

Verisignista tekee mielenkiintoisen se, että yhtiön .com ja .net verkko-osoiterekisteri on monopoliasasemassa. Verisignilla on sopimus ICANN-järjestön kanssa rekisterin hallinnasta ja sopimuksellinen oikeus esimerkiksi nostaa rekisteröintien hintoja. Domain Staten mukaan .com ja .net päätteet ovat kaksi suosituinta ylätason verkkotunnusta (TLD). Verisignin portfolioon kuuluvat myös .cc, .gov, .edu. ja .name verkkotunnukset.

Verisign saa tkiinteän korvauksen, kun yritys tai yksityishenkilö rekisteröi tai uusii nimiinsä verkkotunnuksen niitä välittävien yritysten kautta. Yhtiön 1,5 miljardin dollarin liikevaihdosta kaksi kolmannesta tulee Yhdysvalloista, 15 prosenttia EMEA-alueelta ja kuusi prosenttia Kiinasta.

Osakekurssi laskenut kolmanneksen huippunoteerauksesta

Verisignin kilpailullinen uhka on muiden verkkotunnusten suosion lisääntyminen. Yksi Verisignin merkittävistä haastajista on pääomasijoittajan omistama Identity Digital, joka hallinnoi rekisteriä lähes kolmelle sadalle verkkotunnukselle. Suomen .fi Internet-maakoodia hallinnoi ensi alkuun Tampereen teknillinen yliopisto, mutta nykyisin se on Viestintäviraston vastuulla.

Berkshire Hathaway, Warren Buffettin luotsaama sijoitusyhtiö, on Verisignin suurin omistaja lähes 13 prosentin osuudella. Berkshire Hathaway sijoitti Verisigniin ensimmäisen kerran jo vuonna 2012, kun osakkeella käytiin kauppaa noin 40 dollarin hintaan.

Verisignin osakekurssin, P/E-luvun, liikevaihdon ja kassavirran kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Kirjoitushetkellä osakkeen hinta on 168 dollaria. Tammikuun 2022 huippunoteerauksesta Verisignin osake on laskenut noin kolmanneksen. Analyytikoiden keskitavoitehinta osakkeelle on 205 dollaria, mutta keskitavoitehinta on jo lähtenyt seuraamaan putoavaa osaketta.

Osakkeen P/E-luku on laskenut noin 47:stä pariinkymmeneen. Verisignin markkina-arvo suhteessa kassavirtaan on samaa luokkaa. Vähäisen investointitarpeen takia Verisignin kassavirta on vahva. Tänä vuonna se aikoo investoida 30-40 miljoonaa euroa kassavirran huidellessa 800 miljoonan euron korvilla.

Peruutuspeiliin katsottaessa Versignilla on takanaan huikea menneisyys. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sen liikevaihto on kasvanut hieman alle viiden prosentin ja osakekohtainen tulos yli kahdeksan prosentin vuosivauhtia. Yhtiön bruttokate ja liikevoittomarginaali ovat viimeisen viiden vuoden ajan olleet 85 ja 65 prosenttia. Verisignin sijoitetun pääoman tuotto on, tietolähteestä riippuen, huikeat 100-300 prosenttia.

Sijoittajien huoli kohdistunee kasvunäkymiin

Verisign raportoi vastikään ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen. Yhtiön mukaan verkkotunnusten määrä laski 270 000 kappaleella edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Uusien rekisteröintien määrä puolestaan väheni yli kahdeksan prosenttia. Myös uusimisten määrä heikkeni 74 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 75,5 prosenttia. Vastatuulista huolimatta Verisignin liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia ja liiketulos 7,3 prosenttia. Osakekohtainen tulos kasvoi liki 13 prosenttia.

Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä Verisign päivitti taloudellista ohjeistustaan hienoisesti alaspäin. Se odottaa verkkotunnusten määrän laskevan. Samalla se laski odotuksiaan liikevaihdon osalta, mutta korotti liiketulosohjeistusta kainosti. Yhtiön haasteena on ollut erityisesti Kiina, jossa uusia verkko-osoitteita on rekisteröity ja vanhoja uusittu muutama miljoona vähemmän.

Verisignin markkina-arvo on tällä hetkellä 16,7 miljardia dollaria ja sillä on kohtuullisesti velkaa. Verisign ei maksa osinkoa, mutta se on ostanut vauhdilla takaisin omia osakkeitaan. Viimeisen 12 kuukauden aikana yhtiö on tuottanut vapaata kassavirtaa 808 miljoonaa dollaria ja omien osakkeiden ostoihin se on käyttänyt 923 miljoonaa dollaria. Viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden lukumäärä on vähentynyt noin 16 prosentilla.

Toistaiseksi Verisignin kurssilasku on johtunut kertoimien laskusta. Verisign on huippukannattava, mutta sen liiketoiminnan kasvu voi olla saavuttamassa lakipisteen. Kasvun puuttuessa osake saattaa jatkaa vielä alemmaksi, vaikka korkea kannattavuus ja ennustettava liiketoiminta sallisivat korkeamman arvostuksen. Sijoittajalle vaikeasti arvioitava riski on Verisignin ja ICANN:n välisen sopimuksen pysyvyys. Lienee kuitenkin epätodennäköistä, että järjestö haluaisi vaarantaa lähes koko Internetin toiminnan palveluntarjoajaa vaihtamalla.

Lue myös: Warren Buffettin osakemarkkinoiden arvostusmittari välkkyy punaisella