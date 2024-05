Kuluttajaliitto: Kiinalainen verkkokauppa Temu rikkoo lakia

Kuluttajaliitto ja eurooppalaiset kuluttajajärjestöt ovat jättäneet EU-komissiolle valituksen nopeasti kasvaneen kiinalaisen verkkokauppa Temun toiminnasta.

Yhteensä 18 eurooppalaista kuluttajajärjestöä on tällä viikolla valittanut kansallisille valvontaviranomaisille kiinalaisesta verkkomarkkinapaikka Temusta. Kattojärjestö BEUC on puolestaan tehnyt valituksen Euroopan komissiolle.

Järjestöt katsovat, että Temu rikkoo EU:n uutta digipalvelulakia, jonka tarkoituksena on suojata kuluttajia verkko-ostoksilla.

Temulla on yli 75 miljoonaa käyttäjää kuukausittain EU:ssa. Järjestöjen mukaan Temu ei ole tarjonnut kuluttajille laissa määriteltyä kuluttajansuojaa ja käyttää manipuloivia käytäntöjä, jotka ovat laittomia EU:n viimeaikaisen lainsäädännön mukaan.

Kuluttajajärjestöt ovat jo aiemmin ilmaisseet huolensa myynnissä olevien tuotteiden turvallisuudesta. Nyt järjestöt kattojärjestöineen ovat jättäneet komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille valituksen useista EU:n digipalvelulain rikkomuksista.

Manipuloivia myyntitekniikoita

Järjestöjen mukaan Temun markkinapaikalla käytetään manipuloivia käytäntöjä ja myyntitekniikoita. Markkinapaikka ei tarjoa riittävää jäljitettävyyttä alustallaan myyjinä toimivista kauppiaista, eikä useinkaan pysty antamaan kuluttajille olennaista tietoa tuotteiden myyjästä.

Temu ei pysty myöskään kertomaan, täyttääkö tuote EU:n tuoteturvallisuusvaatimukset.

Lisäksi kuluttajajärjestöjen mukaan Temu ei tarjoa riittävästi läpinäkyvää tietoa alustalla käyttämistään suositusjärjestelmistä, suositteluiden todenperäisyydestä ja siitä, miten sen käyttämät erilaiset kriteerit johtavat tiettyjen tuotteiden ehdottamiseen.

”Alustalla käytettyjen manipuloivien käytäntöjen tarkoituksena on saada kuluttajat kuluttamaan enemmän kuin he alun perin ovat aikoneet tai halunneet. Esimerkiksi oman tilin sulkemisprosessista on saatettu tehdä hankalaa”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kuvailee.

Beurling-Pomoellin mukaan viranomaisten on arvioitava Temun toiminta EU:n alueella ja laitettava laittomat toimet kurii.

”Jos tuotteita myydään eurooppalaisille kuluttajille, on niiden oltava turvallisia ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaisia, olipa niiden alkuperä eurooppalainen, amerikkalainen, kiinalainen tai mikä tahansa.”

Tuoteturvallisuuteen ja kuluttajalainsäädäntöön liittyvät kysymykset jo aiemmin esillä

Useat organisaatiot ovat tähän mennessä kyseenalaistaneet Temussa myynnissä olevien tuotteiden laillisuuden ja turvallisuuden.

Esimerkiksi italialainen kuluttajaryhmä ja BEUC:n jäsen Altroconsumo havaitsi lokakuussa 2023, että yhdeksän 13:sta alustalta ostetusta kosmetiikkatuotteesta joko ei sisältänyt ainesosaluetteloa, tai toimitti sen vain osittain.

Aiemmin tänä vuonna saksalainen kuluttajajärjestö ja BEUC-jäsen vzbv epäili, että Temu rikkoo kuluttajalainsäädäntöä näyttämällä harhaanjohtavia tuotearvosteluja tai johtaa kuluttajia harhaan tavoilla, joilla se näyttää hinnanalennuksia.