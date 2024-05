Omalaatuinen verkostomarkkinoija Kari Wahlroos oli OneCoin-huijauksen kyseenalainen apostoli

Yrittäjä Kari Wahlroos rikastui OneCoin-liiketoiminnalla. OneCoinin väitettiin olevan kryptovaluutta, mutta todellisuus oli aivan muuta.

Ylen MOT-ohjelma paljasti vastikään, että OneCoin-huijauksella rikastunut suomalainen verkostomarkkinoija Kari Wahlroos sijoitti miljoonia Dubain asuntoihin. Hän käytti rahojaan luksusasuntoihin Dubaissa – kuten tekivät myös monet muut OneCoinin keskeiset henkilöt.

Wahlroos on omaperäinen hahmo, joka on perso kiiltävän perään ja häpeämättömän avoin vaurastumisestaan. Vuonna 2019 MOT teki ensimmäisen kerran jutun OneCoinista ja haastatteli ohjelmassa myös Wahlroosia. Tuolloin verkostomarkkinoija kertoi avoimesti saamistaan satumaisista OneCoin-liiketoiminnan tuotoistaan.

Kuka on Kari Wahlroos? Hän on tamperelainen verkostomarkkinointiyrittäjä ja yritysvalmentaja, joka on tullut tunnetuksi erityisesti toiminnastaan OneCoin- ja DealShaker-verkostojen parissa.

Wahlroos on ollut mukana edistämässä kyseenalaista kryptovaluutta OneCoinia, koska sitä on syytetty pyramidihuijauksesta. Hän on toiminut OneCoinin globaalina lähettiläänä ja on ollut aktiivinen verkostomarkkinoinnin tapahtumissa ja koulutuksissa ympäri maailmaa.

Wahlroos on myös pitänyt seminaareja ja julkaissut materiaalia verkostomarkkinoinnin tekniikoista ja strategioista.

OneCoinia pidetään huijauksena useista syistä, jotka liittyvät sen rakenteeseen, toimintaan ja johtohahmoihin.

Ensinnäkin OneCoinin liiketoimintamalli perustui vahvasti uusien jäsenten rekrytoimiseen ja heidän tuomiinsa sijoituksiin, eikä niinkään tuotteen tai palvelun myyntiin. Tämä on tyypillistä pyramidihuijauksille, joissa tulojen pääasiallinen lähde on uusien osallistujien rahamäärä.

OneCoin ei tarjonnut luotettavia todisteita siitä, että sillä olisi oikeasti toimiva ja laillinen kryptovaluutta. Sillä ei ollut julkisesti tarkasteltavissa olevaa lohkoketjua, mikä on olennainen osa kryptovaluuttojen toimintaa ja luotettavuutta.

Useat maat ja niiden sääntelyviranomaiset varoittivat OneCoinin mahdollisesta petoksellisesta toiminnasta ja suorittivat tutkimuksia sen toiminnasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain oikeusministeriö ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiset antoivat varoituksia OneCoinin toiminnasta.

OneCoin osoittautui huijaukseksi

OneCoinin perustaja Ruja Ignatova, joka tunnetaan ”kryptokuningattarena”, on ollut karkuteillä syytettynä petoksesta. Häntä ja muita johtohahmoja on syytetty useista talousrikoksista, kuten rahanpesusta ja petoksesta.

Monet ihmiset ympäri maailmaa ovat raportoineet menettäneensä huomattavia summia rahaa sijoitettuaan OneCoiniin ja sen lupauksiin valtavista tuotoista. Näitä menetyksiä ei ole saatu takaisin, ja monet uhrien kertomukset vahvistavat huijaussyytökset.

OneCoin on saanut merkittävää negatiivista julkisuutta sekä oikeudellisia seuraamuksia ympäri maailmaa.

Kari Wahlroosia ei kuitenkaan ole syytetty OneCoin-huijauksesta, vaikka hän oli näkyvä hahmo OneCoinin markkinoinnissa.

Wahlroos oli ensisijaisesti markkinoija ja lähettiläs, eikä hänellä välttämättä ollut suoraa osallisuutta OneCoinin johdon päätöksentekoon tai operatiivisiin toimiin. Hän saattoi olla enemmän mukana yrityksen PR-toiminnassa ja koulutuksissa kuin itse rahavirtojen hallinnassa tai päätöksenteossa.

Syyttäjät voivat nostaa syytteen vain, jos heillä on riittävästi todisteita siitä, että henkilö on tietoisesti osallistunut rikolliseen toimintaan. On mahdollista, että ei ole ollut riittävästi todisteita osoittamaan, että Wahlroos oli tietoinen OneCoinin laittomasta toiminnasta tai että hän olisi osallistunut siihen tietoisesti.

On myös mahdollista, että Wahlroos on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa tai tarjonnut tietoja, jotka ovat auttaneet tutkimuksissa. Tästä ei kuitenkaan ole mitään varmuutta.

Vaikka Wahlroosia ei ole syytetty, hänen roolinsa OneCoinissa on ollut kiistanalainen, ja hän on saanut osakseen kritiikkiä ja epäilyksiä osallistumisestaan OneCoinin markkinointiin.

OneCoin ei ollut kryptovaluutta

Bitcoinin ja muiden oikeiden kryptovaluuttojen puolesta puhuvat sijoittajat haluavat tehdä selvän pesäeron OneCoiniin. Se on ymmärrettävää, sillä OneCoinilla ei oikeastaan ole mitään tekemistä vaikkapa bitcoinin tai muiden lohkoketjuun perustuvien kryptovaluuttojen kanssa.

OneCoin ei ole oikea kryptovaluutta useista syistä.

Ensinnäkin OneCoinilla ei ollut avointa ja julkisesti tarkasteltavissa olevaa lohkoketjua, kuten esimerkiksi Bitcoinilla tai Etheriumilla. Lohkoketju on hajautettu ja läpinäkyvä kirjanpitojärjestelmä, joka varmistaa kaikkien transaktioiden luotettavuuden ja turvallisuuden. OneCoinin väitetty lohkoketju ei täyttänyt näitä vaatimuksia, eikä sen olemassaoloa voitu todentaa riippumattomasti.

Toiseksi OneCoinia hallinnoi täysin sen perustaja ja yritysjohto, mikä on ristiriidassa kryptovaluuttojen hajautetun luonteen kanssa. Oikeat kryptovaluutat perustuvat hajautettuun verkkoon, jossa ei ole keskitettyä auktoriteettia, joka voisi hallita tai manipuloida valuuttaa.

OneCoin ei ole myöskään tarjonnut riittävästi tietoa teknisistä yksityiskohdista, eikä sen toimintaa ole voitu tarkastella avoimesti. Tämä teki mahdottomaksi arvioida, toimiko OneCoin todella kuten kryptovaluutat yleensä toimivat.

Siinä missä esimerkiksi bitcoinilla on todellinen markkinoilla noteerattu arvo, ei OneCoinilla ole mitään todellista arvoa. OneCoiniin sijoittaneet ihmiset eivät siten voi seurata sijoitustensa arvon kehittymistä.

Useat sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa varoittivat OneCoinin sijoittajia mahdollisesta petoksesta ja epäilivät sen olevan pyramidihuijaus. Lisäksi OneCoinin johtajia on syytetty ja tuomittu talousrikoksista, mikä vahvistaa epäilyt sen vilpillisestä luonteesta.

Lukuisat sijoittajat ovat kertoneet menettäneensä rahaa OneCoiniin sijoitettuaan. Heidän kertomuksensa viittaavat siihen, että OneCoinin lupaukset eivät olleet realistisia ja että järjestelmä perustui uusien sijoittajien varoihin, mikä on tyypillistä pyramidihuijauksille.

OneCoinin katsotaan siis olleen huijaus, joka hyödynsi kryptovaluuttojen suosiota houkutellakseen sijoittajia.