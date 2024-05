Wetteri ottaa ison harppauksen raskaan kaluston liiketoiminnassaan

Wetterin raskaan kaluston tarjoama laajenee reippaasti uuden maahantuonti- ja jälleenmyyntisopimuksen myötä.

Autoalan kasvuyhtiö Wetterin tytäryhtiö Wetteri Trucks on solminut maansiirtokoneiden, muun muassa kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien, maahantuonti- ja jälleenmyyntisopimuksen SANY Northern Europen kanssa. Sopimuksen sisältöä on mahdollista laajentaa kattamaan myös muuta SANY- maansiirtokonevalikoimaa.

SANY Northern Europe AB on osa kiinalaista vuonna 1986 perustettua SANY-monialayhtiötä.

Alkava maahantuonti- ja jälleenmyyntiyhteistyö vahvistaa merkittävästi Wetterin markkina-asemaa raskaan kaluston liiketoiminnassa laajentamalla tarjoamaa kuorma-autoista työkoneisiin.

Sopimuksella ei ole vaikutusta Wetterin vuoden 2024 taloudelliseen ohjeistukseen.

”Tämä sopimus SANYn kanssa on Wetterin historian ensimmäinen maahantuontisopimus ja avaa aivan uusia mahdollisuuksia kannattavan liiketoiminnan laajentamiseksi. Wetterin kasvumatka jatkuu entistäkin vahvempana”, kertoo Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula.

Wetteri Trucksin toimitusjohtaja Antti Ollikainen kertoo, että SANYn laaja ja jatkossa entisestään laajentuvan tuotevalikoiman myötä Wetteri Trucks pystyy tarjoamaan ratkaisuita jokaisen raskaan kaluston asiakkaan tarpeisiin.

”Tarjolle tulee myös sähköisellä voimalinjalla olevaa maansiirtokalustoa. Viiden vuoden takuu, jonka SANY antaa tuotteisiinsa, on vahva osoitus laadusta.”

SANY Northern Europe AB pääjohtaja Wesley Q. Yang kertoo, että sopimus Wetteri Trucksin kanssa on tärkeä virstanpylväs tavoitteessa tuoda huippuluokan työkoneet saataville kaikissa Pohjoismaissa.

”Suomi oli palapelin viimeinen pala ja Wetteri Trucks Oy on täydellinen kumppani meille jatkossa, sillä Wetteri on toiminut raskaan kaluston parissa pitkään ja heillä on erittäin vahvaa toimialaosaamista sekä palveluosaamista”, Yang kertoo.

Wetterin mukaan autoala on tällä hetkellä historiallisessa murrostilassa. Muuttuvat jakelutiet sekä päästöttömät teknologiat muokkaavat markkinaa kohti suurempia toimijoita. Suuret toimijat hyötyvät volyymieduista sekä synergiahyötyjen myötä paranevasta kannattavuudesta. Yhtiön mukaan autoalan murros onkin sen merkittävin kasvun ajuri.

Wetterin strateginen tavoite on kasvaa Suomen suurimmaksi täyden palvelun monimerkkiautotaloksi, ja olla autoalan kannattavin yhtiö vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoitteen yhtiö pyrkii saavuttamaan nopealla yritysostojen tukemalla kasvulla.

Yhtiön keskipitkän aikavälin, eli kolmen vuoden, tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto.

Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi autoliike Wetteri tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista noin 70 prosenttia työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa.