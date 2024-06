AirBnB-vuokraus voi kohdata uusia rajoitteita

Uusi lakiesitys antaisi kunnille mahdollisuuden kieltää sijoitusasuntojen lyhytaikainen vuokraus.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta lisätä rakentamislakiin uusi pykälä, jossa säädettäisiin asumisen ja majoittumisen määritelmistä.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti asuntojen vuokrausta koskevaa lainsäädäntöä selkeytetään ja majoitusliiketoimintaa koskeva lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita ja käytäntöjä. Samalla varmistetaan asuntojen lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset ja tehdään mahdolliseksi entistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin.

Rakentamislakiin esitetyllä muutoksella asumiseksi katsottaisiin vähintään neljän viikon oleskelu. Asumista olisi myös asunnon, jossa vuokranantaja on itse kirjoilla, lyhytaikainen vuokraus alle neljän viikon jaksoissa.

Jos vuokranantaja ei olisi asunnossa kirjoilla, ja vuokraisi asuntoa alle neljä viikkoa kestävillä sopimuksilla, olisi kyse majoittumisesta.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Kunta voisi rakennusjärjestyksellään määrätä, olisiko alle neljän viikon majoittuminen sallittua vai kiellettyä majoittumisen sallivan kaavamerkinnän lisäksi myös asuinrakennuksissa ja asumiseen kaavoitetulla alueella.

Toisin sanoen kunta voisi kieltää esimerkiksi AirBnB-vuokraustoiminnan, joka on tyypillisesti asunnon lyhytaikaista vuokraamista. Kunta voisi kieltää halutessaan tällaisen vuokraustoiminnan kokonaan tai joiltain osin.

Kunnille mahdollisuuksia tehdä olosuhteisiin sopiva ratkaisu

Tarkoituksena on täsmentää asetuksella asuinrakennuksen ja sen rakennuspaikan suunnittelusta ja asumiseen tarkoitettujen tilojen ominaisuuksista rakentamislaissa asetettuja vaatimuksia. Valmistelutyössä on tämän lisäksi pyritty huomioimaan hallitusohjelman tavoite rakentamisen sujuvoittamiseksi.

Hallituksen esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selkeyttää lyhytvuokraukseen liittyvä sääntely ilmiön yleistyttyä voimakkaasti. Kunnille halutaan antaa työkalu tehdä paikallisiin olosuhteisiin sopiva ratkaisu joko sallia tai rajoittaa ammattimaista lyhytvuokrausta, koska majoitusalan, lyhytvuokrauksen ja asuntomarkkinan tilanteet ovat erilaisia eri puolilla maata.

Esimerkiksi Helsingissä ja matkailukaupunki Rovaniemellä on paljon AirBnB-asuntoja, mutta Suomessa on paljon kuntia, joissa AirBnB-toiminta on suppeaa.

Esityksellä halutaan sallia yli neljä viikkoa kestävä oleskelu sekä oman asunnon lyhytaikainen vuokraus. Esityksellä pyritään selkeyttämään pelisääntöjä eri toimijoiden osalta.

Vuokranantajat: Lakiesitys vaarantaa kesätapahtumat ja keikkatyöt

Suomen Vuokranantajat pelkää, että lakiesitys ei turvaa lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytyksiä, koska se mahdollistaisi kaiken lyhytvuokraustoiminnan kieltämisen kunnassa.

”Lainsäädännössä tulee varmistaa, että pienimuotoinen lyhytvuokraus on sallittua läpi Suomen, muutenkin kuin omassa kodissa. Muuten vaakalaudalla ovat niin kesätapahtumat kuin lyhyet keikkatyöt esimerkiksi matkailusesonkina, jolloin yöpymiskapasiteetti ei ilman asuntojen pienimuotoista lyhytaikaista vuokrausta monella paikkakunnalla yksinkertaisesti riitä”, Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah sanoo.

Ahsanullahin mukaan ongelmat liittyvät siihen, ettei lakiluonnos erottele ammattimaista ja laajamittaista majoitustoimintaa kuten salahotelleja lainkaan esimerkiksi pienimuotoisesta yksittäisen vuokra-asunnon lyhytvuokrauksesta.

”Luonnoksen mukaan myös esimerkiksi oman kakkosasunnon vuokraaminen lyhytaikaisesti voitaisiin kieltää kokonaan. Myös kahden asunnon loukusta uhkaa tulla entistä tukalampi etenkin asuntokaupan jähmeässä nykytilanteessa, jos myynnissä olevaa asuntoa ei voi edes vuokrata lyhytaikaisesti.”

Suomen Vuokranantajien mukaan lyhytvuokraus on viimeisen vuosikymmenen aikana yleistynyt merkittävästi ympäri maailman kovan kysynnän vuoksi.

Vuokranantajat huomauttaa, ettei kunnan harkintavaltaa ole luonnoksessa rajattu mitenkään.

”Laissa tulisi kuitenkin asettaa jokin raja pienimuotoiselle toiminnalle, jota kunta ei voisi kokonaan kieltää omaisuudensuojan vuoksi. Omaisuudensuojan sekä eräiden muiden perusoikeuksien näkökulmasta nyt lausuntokierroksella oleva esitys on puutteellinen ”, Ahsanullah linjaa.

Lakiluonnos on lausuntokierroksella 6.6.2024 asti. Lain olisi luonnoksen mukaan tarkoitus tulla voimaan vuoden 2026 alusta.