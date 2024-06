Analyysi: Panostajan johto luottavaisena – CoreHW yskähti

Panostajan johto on kohtuullisen tyytyväinen helmi-huhtikuun kvartaaliin. Yrityskauppamarkkina on herännyt hiljaisen talven jälkeen.

Sijoitusyhtiö Panostajan keskeiset omistukset ja sijoituskohteet kesäkuussa 2024, kuvassa sijoituskohteiden vuositason liikevaihto tilikaudella 2023. Lähde: Panostaja Oyj

Tamperelainen sijoitusyhtiö Panostaja julkaisi helmi-huhtikuun osavuosikatsauksen 30.5.2024. Haastattelimme johtoa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Helmikuussa aloittaneen talousjohtajan Heikki Korelinin mukaan toisen neljänneksen kehityksessä oli paljon hyvää. Johdon mukaan tehostustoimet, joita on tehty jo aiemmin, ovat alkaneet kantaa hedelmää.

”Kolme neljästä yhtiöstä performoi tulosmielessä paremmin kuin parilla aikaisemmalla kvartaalilla. CoreHW:n osalta on kiinni siitä, koska suunnittelupuolen tarjouskanta konvertoituu tilauksiksi”, Korelin toteaa.

Mainitut kolme tulosparantajaa olivat ERP-tarjoaja Oscar Software, hammasklinikka ja terveydenhuollon ohjelmistoyhtiö Hygga ja pienessä määrin paino- ja markkinointiyhtiö Grano.

Tasetta putsattiin

Samalla kun mainitut tytäryhtiöt paransivat tulostaan, CoreHW kärsi selvästä tulospudotuksesta. Toinen negatiivinen huhtikuun lopussa tiedotettu uutinen oli, että Panostaja teki noin 3,1 miljoonan euron alaskirjauksen lainasaamisista:

”Panostaja tiedotti 19.12.2017 KotiSun Group Oy:n myyntiin liittyen ostajalle antamastaan lainasta. Panostaja tarkastelee lainasaamisten arvostusta säännöllisesti ja on tarkastelun pohjalta tehnyt KotiSun Groupin myynnin yhteydessä annetun lainan lainasaamisiin noin 3,1 miljoonan euron alaskirjauksen. Alaskirjaus kattaa lainasaamisen koko kirjanpitoarvon.”

Alaskirjaus heikentää nettotulosta mutta ei liikevoittoa eikä kassavirtaa. Koko kuvassa lainasaaminen oli vain murto-osa taannoisesta myyntihinnasta.

Panostajan tase-asema ei muutu merkittävästi. Isoimman sijoituskohteen Granon systemaattinen velkojen lyhennys on jatkunut.

Grano on lyhentänyt korollista nettovelkaansa tarkastelujaksolla 2,5 vuodessa noin 40 prosenttia 56 miljoonasta 34 miljoonaan euroon. CoreHW:n velat ovat nousseet, Hyggalla ja Oscar Softwarella kehittyneet stabiilisti. Kuva: Henri Elo

Alaskirjauksen vuoksi emoyhtiön nettokassa supistui tammikuusta huhtikuuhun 19,5 miljoonasta 16,1 miljoonaan euroon. Tästä likvidiä osuutta on 5,5 miljoonaa, lainasaamisia arviolta 12,8 ja korollisia velkoja 2,2 miljoonaa euroa.

Alaskirjattu saaminen on johdon mukaan selkeästi konsernin isoin ulkoinen lainasaaminen. Suurin osa lainasaamisista on konserniyrityksiltä, esimerkkinä CoreHW:lle annettu lainaehtoinen lisäsijoitus (n. 2 milj. euroa Panostajalta, 2 milj. e Business Finlandilta) viime tilikaudella.

Panostajan osakekannan markkina-arvo nykyisellä 0,41 euron kurssilla (12.6.) ilman omia osakkeita on 21,6 miljoonaa euroa. Näin ollen emon nettokassa suhteessa markkina-arvoon on laskenut alle sadan prosentin, mutta on yhä varsin huomattava 75 prosenttia. Tämä tarkoittaa matalaa kassapohjaista arvostusta. Viime vuosina tyypillinen taso mainitussa mittarissa yhtiöllä on ollut 60-80 prosenttia, kuten maaliskuun analyysin kuvaaja osoittaa.

”Me teemme säännöllisesti kaikkiin lainasaamisiin niin kuin muihinkin tase-eriin tarkastelua ja nyt päädyimme siihen tulokseen, että näyttää epätodennäköiseltä, että KotiSunin myyntiin liittyvä lainasaaminen saadaan takaisin”, Korelin toteaa.

Konsernin nettovelkaantumisaste oli huhtikuussa 83 prosenttia (Q2/23: 72) ja omavaraisuus 35 prosenttia (37). Tasoina niitä voidaan pitää tyydyttävinä.

Granon kulurakenne supistuu

Ripeintä liikevaihdon kasvua katsauskaudella esittivät Hygga (+11 %) ja Oscar Software (+7 %). Kuva: Panostaja, puolivuosikatsaus 30.5.2024

Paino- ja markkinointipalveluja tarjoavan Granon merkityksestä kertoo jotain se, että yhtiö teki toisella neljänneksellä liikevaihtoa 26,5 miljoonaa euroa, eli 79 prosenttina konsernin yhteenlasketusta liikevaihdosta. Kyse on liikevaihdoltaan yli sadan miljoonan euron liiketoiminnasta.

Sijoituskohteen merkitystä kuvaa se, että sekä Panostajan toimitusjohtaja että talousjohtaja istuvat Granon hallituksessa.

Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila muistuttaa, että Granon maaliskuussa päättyneet muutosneuvottelut eivät liittyneet suhdannetilanteeseen vaan pidempiaikaiseen kannattavuuden parantamishankkeeseen, jonka eteni vuodenvaihteessa toteutusvaiheeseen.

”Tuotantoon ja backoffice-toimintoihin on löydetty tehokkaampia ja virtaviisempia toteutustapoja”, Tommila totesi haastattelussamme.

Grano tiedotti maaliskuussa 56 työtehtävän päättymisestä, joista irtisanomisia 45 ja tehtävänkuvamuutoksia 11. Rakenne- ja organisaatiomuutoksilla tähdätään 4,5 miljoonan euron vuosisäästöihin, joista kuluvan tilikauden osuudeksi arvioidaan 1,5 miljoonaa. Tästä on johdon mukaan parisataa tuhatta euroa toteutunut toisella neljänneksellä, joten tilikauden loppupuoliskolla on luvassa säästöjä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Grano menetti toisella neljänneksellä liikevaihdostaan viisi prosenttia, mutta kykeni hivenen parantamaan liiketulostaan, joka oli 0,8 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa laskivat rakentamisen painopalvelut sekä poliittisten lakkojen vaikutus teollisuuden toimituksiin ja niihin liittyviin painopalveluihin. Valopilkkuina myynnin kehityksessä olivat etikettituotteet ja kielipalvelut.

Hammasklinikka ja terveydenhuollon ohjelmistoyhtiö Hygga sekä toiminnanohjausjärjestelmiä toimittava Oscar Software kykenivät selvään tulosparannukseen, kun CoreHW teki selvää tappiota. Kuva: Panostaja, puolivuosikatsaus 30.5.2024

Johto odottaa yleistä Suomen talouden piristymistä loppuvuoden aikana. Granon kehitys seuraa yleensä koko talouden kehitystä, koska yhtiö palvelee laajasti eri toimialoja.

Tommila vastaa kysyttäessä, että volyymimielessä painaminen on ollut lievässä laskussa pidempään, mutta euromääräisesti lasku on pienempää tai markkinan kehitys stabiilia. Perinteisen musta-valkotulostamisen sijaan on tullut värit, vaikuttavuusasiat ja laajemmat kokonaisuudet.

Hän havainnollistaa Granon asiakastarvetta. Esimerkiksi hypermarketeissa on monenmoista pintaa ja kisa kuluttajien huomiosta kova. Granon toiminta liittyy niin tapahtumien suunnitteluun, ihmisvirran ohjaamiseen, laskentaan kuin analytiikkaan.

”Me juuri mietimme ratkaisuja messuille, kaupoille, kioskeille, autokaupoille”, Tommila luettelee esimerkkejä.

CoreHW pakitti mutta lanseerasi uuden tuotteen

CoreHW teki tärkeän sisätilapaikannusratkaisujen tuotelanseerauksen Embedded World 2024 -messuilla Saksassa huhtikuussa 2024. Kuva: CoreHW

Samalla kun Grano, Oscar Software ja Hygga ylsivät selvästi positiiviseen liiketulokseen, neljännen keskeisen sijoituskohteen, RF IC -suunnittelua tarjoavan CoreHW:n liiketulos putosi helmi-huhtikuussa -0,4 miljoonaan euroon vuoden takaisesta -0,1 miljoonasta. Liikevaihto painui 20 prosenttia 1,8 miljoonaan euroon.

Korelin summaa kehitykseen vaikuttaneen kaksi asiaa: suunnitteluprojektien tilausten kotiuttaminen viivästyi ja samaan aikaan yhtiö on jatkanut panostuksia omaan tuoteliiketoimintaansa.

Yhtiö toteutti Saksassa huhtikuussa tuotelanseerauksen, joka Panostajan johdon mukaan meni hyvin. Ensimmäiset odotettavissa olevat tuoteliiketoiminnan asiakkaat CoreHW:lle ovat terveydenhuoltomarkkinoilta Yhdysvalloista. Tältä sektorilta yhtiö on saanut jo pilottitilauksia.

Yhtiöllä on ollut jo olemassa tuoteliiketoimintaa ja pienimuotoisia pilottitilauksia, mutta Saksan lanseeraus liittyi kokonaisuuteen, jossa tagi + lokaattori -ratkaisu virallisesti julkistettiin yhteistyökumppani Unikien kanssa. CoreHW tiedotti 22.3.2024:

”Tämä vuosi on merkittävä virstanpylväs CoreHW:lle, sillä se tuo markkinoille edistyksellisen Real-Time Location System (RTLS) -teknologian. Tämä innovatiivinen tarjooma sisältää omaisuuden ja henkilöstön paikannuksen CoreTagit sekä CoreLocatorin, jotka ovat seurasta vuosien kehitystyöstä ja testauksesta maailmanlaajuisilla asiakkailla. Yhteistyössä Unikien kanssa CoreHW on integroinut Unikie RTLS -ohjelmiston, joka on suunniteltu määrittämään CoreTagien tarkat ja reaaliaikaiset sijainnit. Integraatio tarjoaa tarvittavat API:t ja ohjelmistot RTLS-järjestelmän asennukseen ja käyttöön koko elinkaaren ajan.”

Unikie on Suomesta käsin toimiva 65 miljoonan euron liikevaihdon ohjelmisto- ja insinööriyritys, joka kehittää älyratkaisuja kansainvälisille asiakkaille niin koneissa, kulkuneuvoissa kuin teollisissa ratkaisuissa.

Panostajan johdon mukaan ensimmäiset isot tuotetilaukset CoreHW:lle on odotettavissa tällä tilikaudella, mutta toimitukset ensi tilikaudella. Aiempi arvio volyymitoimitusten osalta oli kuluva, lokakuussa päättyvä tilikausi.

Tapio Tommila totesi haastattelussamme: ”Tuotepuolella on tärkeää, että saadaan tilauksia. Koko ajan näkymä on rakentunut ja parantunut. Luottamus kasvaa, että oikeaan suuntaan mennään.”

Korelin toteaa CoreHW:n suunnitteluliiketoiminnasta: ”Suunnittelupuolen kehitykseen ei oltu tyytyväisiä, on ollut viiveitä asiakaspäätöksissä. Nähdään, että markkina tulee elpymään.”

Johdon videoprensentaatio liiketoiminnasta helmi-huhtikuussa 2024, kesto n. 12 min. Lähde: Panostaja Oyj



Yhteenveto

Johdon mukaan on hyvä signaali, että yrityskauppamarkkina on piristynyt ja prosesseja on liikkeellä. Piristyminen alkoi maaliskuussa – tammikuun oltua vielä poikkeuksellisen hiljainen.

Yhtiö on tehnyt aktiivisesti töitä ja käynyt neuvotteluja, vaikka kauppoja ei ole syntynyt. Arvostustasot markkinassa ovat Tommilan mukaan järkevöityneet ja painotusta on tullut kasvun sijaan kannattavuuteen.

On mielestäni hyvä, että yhtiön pääfokus on olemassa olevien liiketoimintojen kannattavuudesta huolehtimisessa. Useat avainhenkilöiden rekrytoinnit, joista kerroimme viimeksi – yhdessä jo tehtyjen tehostustoimien kanssa – lupaavat hyvää konsernin kehitykselle.

Oscar Software ja Hygga kykenivät selvästi positiiviseen tulokseen, vaikka molemmissa oli varovaisuutta isojen kauppojen kotiutuksessa. Oscar on saanut pienempiä kauppoja uusiltakin asiakkailta ja laajennuksia olemassa olevilta.

Hygga sai aikaan hyvää liiketoimintaa sekä yksityisklinikallaan että ostopalveluissa Helsingissä. Sen sijaan hyvinvointialueiden säästötoimet ovat kiristäneet markkinatilannetta Hygga Flow -ohjelmistomyynnissä Suomessa. Ruotsissa kehitys on stabiilimpaa.

CoreHW:lle on vaikea nähdä varmaa kannattavuuskäännettä lähitulevaisuudessa. Yhtiö rakentaa pohjaa tulevalle kasvulle tuoteliiketoiminnassa ensi vaiheessa terveydenhuollon sektorilla Yhdysvalloissa. Suunnittelupalveluissa uutena painopistealueena on autoteollisuus, kuten maaliskuussa kerroimme.

Tuloksen kannalta kiintoisin yksikkö on Grano, jossa kannattavuustoimet purevat aiempaa laajemmin tilikauden loppupuoliskolla. Johto ei nähnyt Granon kevään kehityksessä mitään erityisen yllättävää. Kannattavuuden johtamiseen on satsattu paljon.

—

Kirjoittaja omistaa Panostajan osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.