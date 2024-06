Analyytikko: Tokmanni tarjoaa houkuttelevan tuotto-odotuksen

Tokmannilla on hyvät eväät kasvuun.

Pohjoismaiden suurimmaksi halpakauppaketjuksi noussut Tokmanni kasvatti ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa yli 42 prosenttia vertailukaudesta 339 miljoonaan euroon. Merkittävän kasvun taustalla on viime vuoden elokuussa toteutettu yrityskauppa, kun Tokmanni osti ruotsalaisen halpakauppaketju Dollarstonen. Tokmannin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia viime vuodesta.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivittäistavaroiden myynnin osuus kokonaismyynnistä oli lähes 57 prosenttia.

Kauppaketju odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan selvästi viime vuodesta, mutta tuloskehityksen kohentuvan jonkin verran viime vuodesta.

Tokmanni arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 1 660–1 760 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton yhtiö arvioi olevan 110–130 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Arttu Heikura arvioi, että markkinaa nopeamman kasvuvauhdin saavuttaminen Suomessa on Tokmannille tulevaisuudessa entistä haastavampaa, kun taas Suomen ulkopuolella kasvumahdollisuudet ovat merkittävät.

Dollarstone on Tokmannin kasvumoottori

Strategiassaan Tokmannin on nimennyt Dollarstoren laajentumisensa keihäänkärjeksi. Tokmanni tukee sen vahvaa kasvua nykyisillä ja mahdollisilla uusilla markkinoilla. Tokmannin kasvu tulee päätuoteryhmistä ja vertailukelpoisen myynnin kasvusta.

Lisäksi yhtiö tukii mahdollisuuksia laajentaa Click Shoes- ja/tai Miny-myymäläketjua niiden nykyisillä tai mahdollisilla uusilla markkinoilla. Tokmanni-konsernin pitkän aikavälin visiona on tulla Pohjois-Euroopan johtavaksi halpakaupaksi.

”Näemme nopeasti kasvavan Dollarstoren liiketoiminnan tehostamisen yhtenä osakkeen merkittävimmistä arvoajureista”, Heikura toteaa katsauksessaan.

Heikuran mukaan Dollarstorella on selvää parantamisen varaa kannattavuudessa, mikä onnistuessaan toimisi osakkeen merkittävänä arvoajurina.

”Pääomatehokas liiketoimintamalli mahdollistaa hyvät pääoman tuotot, joiden laskusuuntaisen trendin kääntäminen olisi sijoittajatarinan kannalta ensiarvoisen tärkeää”, hän toteaa.

Tokmannin strategian kulmakivet ovat asiakasluottamuksen ja -uskollisuuden kasvattaminen sekä kustannustehokkuus. Keskeisiä toimenpiteitä näiden saavuttamiseksi ovat panostukset merkittävään valikoiman laajentamiseen, halpoihin hintoihin, asioinnin vaivattomuuteen, mielenkiintoiseen asiakaskokemukseen, myymäläverkoston laajentamiseen, henkilökuntaan, vastuullisuuteen ja toiminnan tehokkuuteen.

Tokmannin kasvun pääajurina toimii kuitenkin myymäläverkoston laajentaminen, analyytikko arvioi.

”Uskomme Tokmannin Suomen ulkopuolisille markkinoille mahtuvan useita kymmeniä uusia Dollarstore-myymälöitä.”

Heikuran mukaan Inderesin nykyennuste on kuitenkin yhtiön ohjeistuksen alalaidassa, mikä nostattaa negatiivisen tulosvaroituksen riskiä, mikäli kausiluonteisesti loppuvuoteen painottuva tuloskertymä jää vajaaksi.

Houkutteleva tuotto-odotus

Inderes odottaa Tokmannilta 12 prosentin tuloskasvua sekä 6,0 prosentin osinkotuottoa. Osakkeen arvonkehityksen kannalta merkittävin ajuri piilee Dollarstoren onnistuneessa kasvattamisessa ja konsernin kannattavuustason parantamisessa.

Pitkällä aikavälillä Tokmannin kasvutavoitteet löytyvät olevien markkinoiden ulkopuolella, jolloin myös arvonluontipotentiaali onnistuessaan nousee seuraavalle tasolle.

”Kokonaisuutena näemme Tokmannin osakkeen tarjoavan houkuttelevan tuotto-odotuksen (n. 15 % p.a.) lyhyen aikavälin markkinahaasteiden vastapainoksi”, Heikura toteaa.

Inderes odottaa Tokmannin osakekohtaisen tuloksen pysyvän jokseenkin viime vuoden tasolla eli 1,0 eurossa. Ensi vuodelle odotuksissa on kuitenkin 1,3 euron osakekohtainen tulos. P/E-kerroin on ensi vuodelle siten 10x, mikä on selvästi viime vuosien keskimääräistä alhaisempi lukema.

Inderesin suositus Tokmannin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta 15 euroa. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 13,2 euroa.