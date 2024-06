Asuntomurtoja tehdään yhä vähemmän – tässä syyt

Viimeisen kymmenen vuoden aikana asuntomurtojen määrä on selvästi laskenut, mutta murtoja tehdään silti useita satoja kesäkuukausina.

Törkeät eli asuttuun asuntoon kohdistuneet asuntomurrot ovat vähentyneet selvästi vuodesta 2014. Toissa vuonna törkeitä asuntomurtoja ilmoitettiin poliisille ennätyksellisen vähän, mutta viime vuonna murrot lähtivät jälleen kasvuun. Lähde: Poliisi.

Vuonna 2023 kirjattiin yli 1400 törkeää asuntomurtoa tai sen yritystä, kertoo vakuutusyhtiö Fennia tiedotteessaan. Määrä kasvoi hieman edellisvuodesta 2022.

Poliisin tilastojen mukaan törkeiden asuntomurtojen ja niiden yritysten määrä on tämän vuoden tammi-maaliskuussa kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yli 40 prosenttia. Huhti-toukokuussa törkeiden asuntomurtojen ja niiden yritysten määrä on Poliisin alustavien tietojen mukaan pysynyt samalla tasolla kuin edellisvuonna. Huhti-toukokuun osalta tiedot perustuvat tapausten teon tarkenteisiin.

Asuntomurtojen määrät olivat ennätysalhaisella tasolla vuosina 2021 ja 2022. Taustalla on ennen kaikkea koronavuosina vähentynyt liikkuminen, mutta murtojen määrä on ollut laskussa jo ennen pandemiaa.

Jos määrään lasketaan mukaan myös muut asuntoihin tehdyt murrot ja niiden yritykset, eli esimerkiksi murrot kellaritiloihin tai ulkovarastoon, on niiden määrä suunnilleen kaksinkertainen.

Kuitenkin useamman vuoden tarkastelu osoittaa, että asuntomurtojen määrä on laskusuunnassa.

”Murtojen määrän vähenemiseen on vaikuttanut muun muassa se, että ihmiset ovat entistä valveutuneempia varkaiden varalta ja suojaavat kotiaan huolellisemmin. Lisäksi etätyön lisääntymisen myötä kodit ovat olleet vähemmän tyhjillään”, sanoo Fennian tuotepäällikkö Noora Nurkka.

Myös asuntomurtojen onnistunut selvittäminen on vähentänyt niiden määrää, sillä monien asuntomurtojen taustalla saattaa olla samoja tekijöitä.

Asuntomurrot eivät suinkaan jakaudu tasaisesti eri kuukausille, vaan asuntomurroissa on nähtävissä selkeä piikki kesäkuukausina. Tilastojen perusteella suurin todennäköisyys joutua asuntomurron kohteeksi on etenkin heinäkuussa ja elokuussa. Siksi kesälomakaudella kodin turvallisuudesta on erityisen tärkeää huolehtia.

”Suomalaiset ovat usein perusluonteeltaan luottavaisia ja siksi monella voi jäädä ovi tai ikkuna kesällä auki, kun käy esimerkiksi jäätelökioskilla tai lenkillä. Varkaat käyttävät tätä häikäilemättömästi hyväkseen”, Nurkka varoittaa.

Ovien ja ikkunoiden pitäminen lukittuna on yksinkertainen, mutta tehokas keino murtovarkaita vastaan. Vara-avainta ei tule säilyttää pihapiirissä, vaan se kannattaa antaa esimerkiksi luotettavalle naapurille säilytykseen.

Usein varkaat tarkkailevat asumisen merkkejä potentiaalisesta kohteesta ennen murtoa. Kun kotoa ollaan poissa pidempiä aikoja, on koti hyvä pitää mahdollisimman asutun näköisenä. Esimerkiksi luotettava naapuri voi auttaa tässä vaikkapa tyhjentämällä postilaatikon ja haravoimalla pihan välillä.

Asunto ja arvotavarat kannattaa myös valokuvata etukäteen. Kuvat auttavat vakuutusilmoituksen sekä rikosilmoituksen tekemisessä.

