Bittium pääsi ison toimijan kelkkaan

Yhteistyö yhden maailman suurimmista puolustusalan toimijan kanssa voi tarjota Bittiumille tärkeitä ovia kovempaan kasvuun.

Kuva: Bittium Oyj.

Viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen keskittyvän Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja brittiäinen BAE Systems ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen koskien Bittiumin taktisen tiedonsiirron tarjoamaa.

Sopimus tarkoittaa kumppanuutta ison pelurin kanssa. Ilmoitus raamisopimuksesta sai Bittiumin osakkeen 12,6 prosentin nousuun keskiviikkona.

BAE Systems tarjoaa puolustus-, ilmailu- ja turvallisuusratkaisuja. Sillä on noin 100 000 työntekijää yli 40 maassa, ja se on yksi maailman suurimmista puolustusalan toimijoista. Yhtiön markkina-arvo on yli 40 miljardia puntaa ja liikevaihto viime vuonna yli 24 miljardia puntaa.

Raamisopimuksen mukaan BAE Systems voi tarjota oululaiselle Bittiumin taktisen tiedonsiirron tuotteita, palveluita ja järjestelmiä asiakkailleen Britanniassa ja ulkomailla. Sopimus ei sisällä minimiostovaadetta, eikä yksinoikeutta Bittiumin tuotteiden myyntiin.

Mahdollisuus osallistua yhteisiin taktisen tiedonsiirron kilpailutuksiin

Raamisopimus koskee vuosia 2024–2027. Osana raamisopimusta BAE Systems ja Bittium aikovat osallistua valikoituihin tulossa oleviin taktisen tiedonsiirron tuotteita koskeviin kilpailutuksiin. Yhteistyö antaakin Bittiumille lisää muskeleita osallistua isompiin tarjouskilpailuihin.

Yhdessä BAE Systems ja Bittium voivat tarjota asiakkailleen ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuotoa, joka on Naton standardi ja ensisijainen aaltomuoto radioiden yhteentoimivuuteen NATO-kumppaneiden välillä. Bittium Tough SDR -radiot tukevat ESSOR-aaltomuotoa.

Ensimmäisen tämän raamisopimuksen alle tulevan taktisen viestinnän tuotteiden tarjouskilpailun arvioidaan alkavan vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana.

”Yhteistyö BAE Systemsin kanssa on merkittävä askel Bittiumin kansainvälistymisstrategiassa. Olemme ylpeitä siitä, että Euroopan johtava puolustusalan yritys valitsi juuri meidän tuotteemme osaksi heidän tarjoamaansa. Valinta on osoitus tuotteidemme luotettavuudesta, laadusta ja teknologisesta edelläkävijyydestä”, sanoo Bittiumin toimitusjohtaja Johan Westermarck.

Westermarckin mukaan Bittiumin mahdollisuudet kasvaa kansainvälisillä markkinoilla paranevat merkittävästi suuren toimijan rinnalla.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että Bittiumin saama raamisopimus on yhtiölle hyvin potentiaalinen mahdollisten tilausten näkökulmasta. Tilausten konkretisoituessa se on tärkeä myös tulevaisuuden referenssinä.

”BAE Systems on kuluvan vuoden aikana ilmoittanut saaneensa tilauksia muun muassa Yhdysvaltain ja Ruotsin puolustusvoimilta. BAE Systemsin tilauskanta tilikauden 2023 lopussa oli noin 70 miljardia puntaa, mikä on yhtiön tilauskannan kautta aikain korkein taso”, pankki muistuttaa.

Alkuvuosi lähtenyt lupaavasti käyntiin

Yhtiön vuosi 2024 on alkanut odotetun mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 18,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Defense & Security – ja Medical-liiketoimintasegmenteissä. Tuotekehityspalveluita tarjoavassa Engineering Services -liiketoimintasegmentissä liikevaihto laski haastavasta markkinatilanteesta.

Liiketulos parani 1,0 miljoonaan euroon vertailukauden -3,5 miljoonasta eurosta ja oli kaikissa liiketoimintasegmenteissä positiivinen. Westermarckin mukaan liiketuloksen kehityksessä näkyy yhtiön tervehdyttämiseksi tehtyjen kustannussäästötoimenpiteiden tulokset.

Yhtiön Defense & Security -liiketoimintasegmentin ensimmäinen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 40,0 prosenttia ja oli 9,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat tuotetoimitusten ajoittuminen ja tuotekehityspalveluiden kasvu sekä tietoturvaohjelmistojen ja erikoispäätelaitteiden vertailukautta parempi myynti.

Bittium arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 85–95 miljoonaa euroa ja liiketuloksen olevan 7,0–9,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa ja liiketappio -4,3 miljoonaa euroa.