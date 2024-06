Broadcom kehittää kiinalaisen ohjelmistojätin kanssa kehittynyttä tekoälypiiriä

Amerikkalainen Broadcom saattaa hyötyä merkittävästi yhteistyöstä kiinalaisen sovelluskehittäjän kanssa.

Kiinalainen ByteDance työskentelee yhdysvaltalaisen sirusuunnittelija Broadcomin kanssa kehittyneen tekoälyprosessorin kehittämiseksi, kertoivat kaksi asiaa tuntevaa lähdettä uutistoimisto Reutersille.

Yhteistyö amerikkalaisen puolijohdejätti Broadcomin kanssa auttaisi kiinalaisyhtiötä turvaamaan huippuluokan sirujen riittävät toimitukset Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten jännitteiden keskellä.

Viihde- ja uutissovellusten kehittämiseen keskittyvän ByteDancen kärkituote on ChatGPT:n kaltainen chatbot-palvelua Toutiao, jota käytetään sisältöalustana Kiinassa ja ympäri maailman. Toutiao oli alun perin uutisten suosituskone, mutta siitä on vähitellen kehittynyt alusta, jossa on sisältöä eri muodoissa. ByteDance on myös lyhyisiin videoihin keskittyneiden Tiktokin ja sen kiinalaisen sisarsovelluksen Douyinin kehittäjä.

Broadcom on puolestaan yhdysvaltalainen monikansallinen yritys, joka suunnittelee, kehittää, valmistaa ja toimittaa maailmanlaajuisesti monenlaisia puolijohde- ja infrastruktuuriohjelmistotuotteita. Viime vuonna noin lähes 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tuli sen puolijohdepohjaisista tuotteista.

Broadcom on ollut yksi suurista tekoälybuumin hyötyjistä. Sen markkina-arvo on noussut vuodessa yli 100 prosenttia. Yhtiön liikevaihto on noussut vuosien 2020-2023 aikana lähes 50 prosenttia.

Kumppanuus ByteDancen kaltaisen teknologiajätin kanssa varmistanee Broadcomille laajamittaiset tilaukset. TikTokin ja muiden ByteDancen alustojen kasvu takaa jatkuvan kysynnän edistyneille puolijohdekomponenteille.

Kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten välillä ei ole ollut julkisesti ilmoitettuja kehittyneempää sirukehitysyhteistyöstä sen jälkeen, kun Yhdysvallat otti käyttöön huippuluokan puolijohteiden vientikontrollin vuonna 2022. Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset sopimukset tällä alalla koskevat yleensä paljon vähemmän kehittynyttä teknologiaa.

ByteDancen ja nykyisen yhteistyökumppanin Broadcomin yhdistyminen auttaisi alentamaan hankintakustannuksia ja varmistamaan korkeamman hintaluokan sirujen vakaan toimituksen, sanoivat lähteet Reutersille. Lähteet kieltäytyivät kertomasta henkilöllisyyttään puolijohdekysymysten arkaluonteisuuden vuoksi Kiinassa.

Uusien sirujen valmistus on tarkoitus ulkoista taiwanilaiselle TSMC:lle, mutta TSMC:n ei kuitenkaan odoteta aloittavan uuden sirun valmistusta tänä vuonna.

Kuten monet globaalit teknologiayritykset, ByteDance on käynnistänyt merkittävän ponnistuksen generatiivisen tekoälyn alalla. Yritys joutuu kamppailemaan tekoälypiirien paljon rajallisemmasta tarjonnasta kuin kilpailijat Yhdysvalloissa. Siten Nvidian kehittyneimmät piirisarjat ovat saavuttamattomissa Yhdysvaltojen vientivalvonnan vuoksi, jonka tarkoituksena on estää Kiinan armeijan tekoälyn ja supertietokoneiden läpimurtoja.

ByteDance ja Broadcom ovat tehneet yhteistyötä ainakin vuodesta 2022 lähtien. Tekoälypiirien turvaaminen on ByteDancelle ratkaisevan tärkeää, jotta sen algoritmeista saadaan tehokkaampia.

Tekoälypiiri on erityinen mikroprosessori, joka on suunniteltu optimoimaan ja nopeuttamaan tekoälyalgoritmien suorittamista. Näitä piirejä käytetään erityisesti syväoppimiseen ja koneoppimiseen liittyvissä sovelluksissa. Tekoälypiirit tarjoavat merkittäviä etuja perinteisiin prosessoreihin nähden tekoälytehtävissä, koska ne on erityisesti suunniteltu käsittelemään suuria määriä dataa ja monimutkaisia matemaattisia operaatioita tehokkaasti.