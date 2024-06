EKP:ltä pitkään odotettu päätös laskea ohjauskorkoa – Mitä se tarkoittaa pk-yrityksille Suomessa?

Eilen Euroopan keskuspankki (EKP) teki odotetun päätöksen laskea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä, mikä on suhteellisesti noin 5,56 prosentin muutos nykyisestä 4,50 prosentin ohjauskorosta.

Tämä päätös tuo lähikuukausina odotettavasti merkittäviä vaikutuksia suomalaisille pk-yrityksille, erityisesti rahoituksen ja investointien näkökulmasta.



Helpotusta markkinakorkoihin: EKP:n päätös tarjoaa ensiaskeleet kaivatulle helpotukselle markkinakorkoihin, mikä helpottaa erityisesti pk-yritysten rahoitusasemaa. Euriborit, jotka heijastavat ohjauskoron odotuksia, ovat keskeisessä roolissa pk-yritysten rahoituskustannuksissa lainamarginaalin ohella.



Paremmat rahoitusehdot pk-yrityksille: Korkojen lasku parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada edullisempaa lainarahoitusta. Tämä tukee investointeja ja kasvua suomalaisessa elinkeinoelämässä, mikä on meille smeGo:ssa ensiarvoisen tärkeää.



Rakennusalan elpyminen: Rakennusalan toimijat hyötyvät korkojen laskusta erityisen paljon. Alhaisemmat rahoituskustannukset voivat elvyttää vaikeuksissa olevaa alaa ja lisätä uusien projektien käynnistymistä.



Kuluttajien luottamuksen parantuminen: Alhaisemmat korot voivat myös vahvistaa kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa, mikä puolestaan lisää kysyntää erityisesti asuntomarkkinoilla. Tämä on myönteistä paitsi kuluttajille, myös kaikille niille yrityksille, jotka palvelevat tätä sektoria.



smeGo:lla olemme sitoutuneet tukemaan pk-yrityksiä navigoimaan näiden muutosten keskellä ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet. Jatkamme työskentelyä tarjotaksemme kilpailukykyisiä rahoitusratkaisuja, jotka tukevat yritysten kasvua ja investointeja Suomeen.



Kirjoittaja on smeGO:n maajohtaja.